«Δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε»: Συγκλονίζουν οι επιζήσαντες της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά με δεκάδες νεκρούς, από τύχη γλίτωσαν πολλοί

Another video of the Crans-Montana fire has emerged



Dear parents, please, I beg you



Beyond safety measures and pirate owners



Teach your children one thing



When faced with fire, drop the damn phone and run!!!



Δημοφιλές στέκι στους ντόπιους

Υπό έρευνα οι ιδιοκτήτες

Σύμφωνα με μαρτυρίες από το Κραν Μοντανά, λίγο πριν πιάσει φωτιά η οροφή του υπογείου, μέλος του προσωπικού εμφανίστηκε κρατώντας μπουκάλια σαμπάνιας με αναμμένα πυροτεχνικά «συντριβάνια». Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει νεαρό να προσπαθεί να σβήσει τις πρώτες φλόγες με το μπλουζάκι του, ενώ η μουσική συνεχίζει να παίζει και αρκετοί τραβούν βίντεο αντί να απομακρυνθούν.Οι αρχές εκτιμούν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε όταν τα πυροτεχνικά ήρθαν πολύ κοντά στην οροφή. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν επίσης τα υλικά ηχομόνωσης του υπογείου, οι διαδρομές διαφυγής, τα συστήματα πυρόσβεσης και ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονταν μέσα. Οι δύο διαχειριστές του μπαρ ερευνώνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.Το μπαρ, γνωστό στους ντόπιους ως «Le Constel», ήταν δημοφιλές στέκι για νεαρούς και φοιτητές, ενώ τη μοιραία νύχτα υπήρχε μεγάλη προσέλευση. Πολλοί περιέγραψαν μία μόνο σκάλα από το υπόγειο προς την κλειστή βεράντα και μια μικρή πόρτα, όπου εγκλωβίστηκαν άνθρωποι από τους δύο ορόφους.Ειδικοί σε θέματα πυρασφάλειας μιλούν για κλασικό σενάριο «flashover» — όταν εύφλεκτα υλικά σε κλειστό χώρο αναφλέγονται σχεδόν ταυτόχρονα, προκαλώντας εκρηκτική εξάπλωση της φωτιάς. «Οι φωτιές αναζητούν οξυγόνο· γι’ αυτό πολλοί περιέγραψαν έκρηξη», εξήγησε σύμβουλος πυρασφάλειας.Οι διασώστες έφτασαν μέσα σε λίγα λεπτά, όμως για πολλούς ήταν ήδη αργά. Η ταυτοποίηση των θυμάτων αναμένεται να διαρκέσει ημέρες λόγω της σφοδρότητας της πυρκαγιάς, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να αποδοθούν ευθύνες και να διευκρινιστούν τα αίτια της τραγωδίας.Όπως ανακοίνωσαν οι ελβετικές Αρχές, ελέγχονται για ενδεχόμενες ευθύνες που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών και πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες ασφάλειας και λειτουργίας του καταστήματος.Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ οι ερευνητές συνεχίζουν να εξετάζουν πώς και γιατί η φωτιά εξαπλώθηκε με τόσο μεγάλη ταχύτητα σε έναν χώρο γεμάτο κόσμο.Οι ελβετικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από βεγγαλικά που ήταν τοποθετημένα σε μπουκάλια σαμπάνιας, τα οποία χρησιμοποιούνταν κατά τη διάρκεια των εορτασμών.