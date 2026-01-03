Τι έλεγε ο Μαδούρο λίγες μέρες πριν τη σύλληψή του: Είχα μια ευχάριστη συνομιλία με τον Τραμπ τον Νοέμβριο... και μετά χάος!

@nypost Venezuelan President Nicolás Maduro took a more conciliatory stance toward the United States, expressing openness to serious discussions with President Donald Trump on issues like drug trafficking and U.S. investment in Venezuela’s oil sector. ♬ original sound - New York Post | News

MADURO: "Western liberal democracy is in terminal decline. They no longer represent the people. Democracies without people, manipulated, serving billionaires and corporations, subjected to social media manipulation. The citizen has no power when it comes to fundamental issues." pic.twitter.com/0YYnt688oS — COMBATE |🇵🇷 (@upholdreality) January 2, 2026

Για την μοναδική φορά που είχε επικοινωνήσει απευθείας με τονμίλησε σε συνέντευξή του ομερικές ημέρες πριν τις σημερινές εξελίξεις που οδήγησαν στη σύλληψή του από Αμερικανούς κομάντος. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας αναγνώρισε πως μετά από αυτή τη συνομιλία... ακολούθησε χάος , ενώ δεν παρέλειψε να μιλήσει με υποτιμητικά σχόλια για τη«Είχα μια ευχάριστη συνομιλία, για 10 λεπτά, με τον Ντόναλντ Τραμπ στις 21 Νοεμβρίου. Ήταν η μόνη φορά που μιλήσαμε. Από τότε, όμως, οι επικοινωνίες δεν είναι καλές. Είμαστε έτοιμοι να συνομιλήσουμε με τις ΗΠΑ για τα ναρκωτικά και να διαπραγματευτούμε μαζί τους για επενδύσεις στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας» είχε δηλώσει οστην τελευταία του συνέντευξη, οδηγώντας ένα αυτοκίνητο.«Η δυτική φιλελεύθερη δημοκρατία βρίσκεται σε τελικό στάδιο παρακμή. Δεν εκπροσωπεί πλέον τον λαό. Είναι δημοκρατίες χωρίς λαό, που χειραγωγούνται, εξυπηρετούν δισεκατομμυριούχους και εταιρείες και υπόκεινται στη χειραγώγηση των κοινωνικών μέσων. Ο πολίτης δεν έχει καμία εξουσία όσον αφορά τα θεμελιώδη ζητήματα» είπε σε άλλο σημείο.