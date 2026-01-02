Κραν Μοντανά: Το δημοφιλές θέρετρο των 10.500 κατοίκων με τη μακρά ιστορία προσέλκυσης διασημοτήτων
Κραν Μοντανά: Το δημοφιλές θέρετρο των 10.500 κατοίκων με τη μακρά ιστορία προσέλκυσης διασημοτήτων
Το θέρετρο είναι εδώ και δεκαετίες συνώνυμο της κοσμικότητας με ηθοποιούς, μοντέλα και πολιτικούς να το επιλέγουν ως προορισμό
Το γνωστό ελβετικό θέρετρο Κραν Μοντανά, στις γαλλόφωνες Άλπεις του καντονιού Βαλέ, βρέθηκε στο επίκεντρο διεθνούς ενδιαφέροντος έπειτα από τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε σε κατάμεστο μπαρ κατά τη διάρκεια πρωτοχρονιάτικου πάρτι. Σύμφωνα με τις αρχές, πάνω από 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ περίπου 100 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι σοβαρά.
Το Κραν Μοντανά βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 1.500 μέτρων, σε οροπέδιο πάνω από την πόλη Σιέρ, και είναι γνωστό για τη θέα στις Άλπεις και στο βουνό Weisshorn. Αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς και κοσμοπολίτικους χειμερινούς προορισμούς της Ελβετίας.
Το θέρετρο έχει μακρά ιστορία προσέλκυσης διασημοτήτων. Ανάμεσά τους ο ηθοποιός Ρότζερ Μουρ, που έζησε εκεί μέχρι τον θάνατό του το 2017, καθώς και προσωπικότητες όπως η Κλόντια Σίφερ, ο Χιου Γκραντ και ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί. Παράλληλα, φιλοξενεί σημαντικά διεθνή γεγονότα, όπως το τουρνουά γκολφ Omega European Masters και αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Αλπικού Σκι.
Κάθε χρόνο περίπου τρία εκατομμύρια τουρίστες επισκέπτονται το Κραν Μοντανά, αριθμός πολλαπλάσιος του μόνιμου πληθυσμού των 10.500 κατοίκων. Η τραγωδία αυτή έρχεται να σκιάσει τη φήμη του θερέτρου ως ασφαλούς και πολυτελούς προορισμού, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς και τις συνθήκες ασφαλείας του χώρου.
Το Κραν Μοντανά βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 1.500 μέτρων, σε οροπέδιο πάνω από την πόλη Σιέρ, και είναι γνωστό για τη θέα στις Άλπεις και στο βουνό Weisshorn. Αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς και κοσμοπολίτικους χειμερινούς προορισμούς της Ελβετίας.
Το θέρετρο έχει μακρά ιστορία προσέλκυσης διασημοτήτων. Ανάμεσά τους ο ηθοποιός Ρότζερ Μουρ, που έζησε εκεί μέχρι τον θάνατό του το 2017, καθώς και προσωπικότητες όπως η Κλόντια Σίφερ, ο Χιου Γκραντ και ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί. Παράλληλα, φιλοξενεί σημαντικά διεθνή γεγονότα, όπως το τουρνουά γκολφ Omega European Masters και αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Αλπικού Σκι.
Κάθε χρόνο περίπου τρία εκατομμύρια τουρίστες επισκέπτονται το Κραν Μοντανά, αριθμός πολλαπλάσιος του μόνιμου πληθυσμού των 10.500 κατοίκων. Η τραγωδία αυτή έρχεται να σκιάσει τη φήμη του θερέτρου ως ασφαλούς και πολυτελούς προορισμού, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς και τις συνθήκες ασφαλείας του χώρου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα