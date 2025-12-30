Απειλές Κρεμλίνου μετά την «επίθεση στο σπίτι του Πούτιν»: Ο ρωσικός στρατός ξέρει πότε και πώς θα απαντήσει

Οι δηλώσεις Λαβρόφ για την απόπειρα επίθεσης στο σπίτι του Πούτιν στο Νόβγκοροντ

Χθες, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ γνωστοποίησε πως η Ουκρανία επιχείρησε να πλήξει την κατοικία του Ρώσου προέδρου

στην περιοχή του Νόβγκοροντ, με μαζική επίθεση drones.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίθεση έλαβε χώρα τα ξημερώματα της 29ης Δεκεμβρίου. Ο Λαβρόφ διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία δεν θα αφήσει χωρίς απάντηση την επίθεση των ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.



Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η διαπραγματευτική στάση της Μόσχας θα επανεξεταστεί μετά την επίθεση κατά της προεδρικής κατοικίας. Ωστόσο, επέμεινε ότι η Ρωσία δεν προτίθεται να αποσυρθεί από τη διαπραγματευτική διαδικασία του ειρηνευτικού σχεδίου.



Σύμφωνα με τους ρωσικούς ισχυρισμούς, όλα τα drones αναχαιτίστηκαν, χωρίς να υπάρξουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιές σε υποδομές.



«Αυτά είναι ψέματα»

«Αυτά είναι ψέματα» δήλωσε από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος, υπογράμμισε ότι η Ρωσία θέλει να

που έχει επιτευχθεί μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ στις ειρηνευτικές συνομιλίες.



Προειδοποίησε ότι η Ρωσία προετοιμάζει το έδαφος για να επιτεθεί στα κυβερνητικά κτίρια της Ουκρανίας στο Κίεβο.



Ο Ζελένσκι κάλεσε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αντιδράσει ανάλογα στις ρωσικές απειλές.