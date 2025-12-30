Σφοδρή επίθεση Μεντβέντεφ στον Ζελένσκι: Είναι βρωμερός, πρέπει να κρύβεται για το υπόλοιπο της ζωής του

Χθες, Σεργκέι Λαβρόφ ανέφερε πως η Ουκρανία επιχείρησε να πλήξει την κατοικία του Ρώσου προέδρου

στην περιοχή του Νόβγκοροντ, με μαζική επίθεση drones.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίθεση έλαβε χώρα τα ξημερώματα της 29ης Δεκεμβρίου. Ο Λαβρόφ διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία δεν θα αφήσει χωρίς απάντηση την επίθεση των ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.



Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η διαπραγματευτική στάση της Μόσχας θα επανεξεταστεί μετά την επίθεση κατά της προεδρικής κατοικίας. Ωστόσο, επέμεινε ότι η Ρωσία δεν προτίθεται να αποσυρθεί από τη διαπραγματευτική διαδικασία του ειρηνευτικού σχεδίου.



Σύμφωνα με τους ρωσικούς ισχυρισμούς, όλα τα drones αναχαιτίστηκαν, χωρίς να υπάρξουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιές σε υποδομές.