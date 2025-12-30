Σφοδρή επίθεση Μεντβέντεφ στον Ζελένσκι: Είναι βρωμερός, πρέπει να κρύβεται για το υπόλοιπο της ζωής του
ΚΟΣΜΟΣ
Ντμίτρι Μεντβέντεφ Βολοντίμιρ Ζελένσκι Βλαντίμιρ Πούτιν Πόλεμος στην Ουκρανία

Σφοδρή επίθεση Μεντβέντεφ στον Ζελένσκι: Είναι βρωμερός, πρέπει να κρύβεται για το υπόλοιπο της ζωής του

Οι Ρώσοι δίνουν συνέχεια στις χθεσινές τους αναφορές περί απόπειρας επίθεσης στο σπίτι του Πούτιν από την Ουκρανία

Σφοδρή επίθεση Μεντβέντεφ στον Ζελένσκι: Είναι βρωμερός, πρέπει να κρύβεται για το υπόλοιπο της ζωής του
76 ΣΧΟΛΙΑ
Συνέχεια στις χθεσινές τους αναφορές περί απόπειρας επίθεσης της Ουκρανίας με drones στο σπίτι του Βλαντίμιρ Πούτιν, έδωσαν σήμερα οι Ρώσοι. Μετά τον Σεργκέι Λαβρόφ, σειρά πήρε ο αναπληρωτής πρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Χρησιμοποιώντας τη γνωστή, ακραία ρητορική του, ο Μεντβέντεφ επιτέθηκε - μέσω ανάρτησης στο X - στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτηρίζοντάς τον «μπάσταρδο του Κιέβου», ο οποίος θα πρέπει «να κρύβεται για το υπόλοιπο της άχρηστης ζωής του».

«Ο βρωμερός μπάσταρδος του Κιέβου προσπαθεί να υπονομεύσει την επίλυση της σύγκρουσης. Θέλει πόλεμο. Λοιπόν, τώρα τουλάχιστον θα πρέπει να μείνει κρυμμένος για το υπόλοιπο της άχρηστης ζωής του» έγραψε χαρακτηριστικά ο Μεντβέντεφ.


Χθες, Σεργκέι Λαβρόφ ανέφερε πως η Ουκρανία επιχείρησε να πλήξει την κατοικία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ, με μαζική επίθεση drones.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίθεση έλαβε χώρα τα ξημερώματα της 29ης Δεκεμβρίου.  Ο Λαβρόφ διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία δεν θα αφήσει χωρίς απάντηση την επίθεση των ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών. 

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η διαπραγματευτική στάση της Μόσχας θα επανεξεταστεί μετά την επίθεση κατά της προεδρικής κατοικίας. Ωστόσο, επέμεινε ότι η Ρωσία δεν προτίθεται να αποσυρθεί από τη διαπραγματευτική διαδικασία του ειρηνευτικού σχεδίου.

Σύμφωνα με τους ρωσικούς ισχυρισμούς, όλα τα drones αναχαιτίστηκαν, χωρίς να υπάρξουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιές σε υποδομές.
76 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης