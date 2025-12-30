Σφοδρή επίθεση Μεντβέντεφ στον Ζελένσκι: Είναι βρωμερός, πρέπει να κρύβεται για το υπόλοιπο της ζωής του
Σφοδρή επίθεση Μεντβέντεφ στον Ζελένσκι: Είναι βρωμερός, πρέπει να κρύβεται για το υπόλοιπο της ζωής του
Οι Ρώσοι δίνουν συνέχεια στις χθεσινές τους αναφορές περί απόπειρας επίθεσης στο σπίτι του Πούτιν από την Ουκρανία
Συνέχεια στις χθεσινές τους αναφορές περί απόπειρας επίθεσης της Ουκρανίας με drones στο σπίτι του Βλαντίμιρ Πούτιν, έδωσαν σήμερα οι Ρώσοι. Μετά τον Σεργκέι Λαβρόφ, σειρά πήρε ο αναπληρωτής πρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ.
Χρησιμοποιώντας τη γνωστή, ακραία ρητορική του, ο Μεντβέντεφ επιτέθηκε - μέσω ανάρτησης στο X - στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτηρίζοντάς τον «μπάσταρδο του Κιέβου», ο οποίος θα πρέπει «να κρύβεται για το υπόλοιπο της άχρηστης ζωής του».
«Ο βρωμερός μπάσταρδος του Κιέβου προσπαθεί να υπονομεύσει την επίλυση της σύγκρουσης. Θέλει πόλεμο. Λοιπόν, τώρα τουλάχιστον θα πρέπει να μείνει κρυμμένος για το υπόλοιπο της άχρηστης ζωής του» έγραψε χαρακτηριστικά ο Μεντβέντεφ.
Χθες, Σεργκέι Λαβρόφ ανέφερε πως η Ουκρανία επιχείρησε να πλήξει την κατοικία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ, με μαζική επίθεση drones.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίθεση έλαβε χώρα τα ξημερώματα της 29ης Δεκεμβρίου. Ο Λαβρόφ διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία δεν θα αφήσει χωρίς απάντηση την επίθεση των ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η διαπραγματευτική στάση της Μόσχας θα επανεξεταστεί μετά την επίθεση κατά της προεδρικής κατοικίας. Ωστόσο, επέμεινε ότι η Ρωσία δεν προτίθεται να αποσυρθεί από τη διαπραγματευτική διαδικασία του ειρηνευτικού σχεδίου.
Σύμφωνα με τους ρωσικούς ισχυρισμούς, όλα τα drones αναχαιτίστηκαν, χωρίς να υπάρξουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιές σε υποδομές.
The stinking Kiev bastard is trying to derail the settlement of the conflict. He wants war. Well, now at least he’ll have to stay in hiding for the rest of his worthless life.— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 29, 2025
