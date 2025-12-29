Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Τραμπ για την ουκρανική επίθεση στο σπίτι του: Σοκαρισμένος ο Αμερικανός πρόεδρος, λέει το Κρεμλίνο
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Βλαντίμιρ Πούτιν Επικοινωνία

Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Τραμπ για την ουκρανική επίθεση στο σπίτι του: Σοκαρισμένος ο Αμερικανός πρόεδρος, λέει το Κρεμλίνο

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία σε δύο μέρες με τον Ρώσο ομόλογό του - Ο Πούτιν τόνισε ότι αλλάζει στάση στις διαπραγματεύσεις

Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Τραμπ για την ουκρανική επίθεση στο σπίτι του: Σοκαρισμένος ο Αμερικανός πρόεδρος, λέει το Κρεμλίνο
18 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχαν νέα τηλεφωνική συνομιλία.

Συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, τόνισε ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε μια θετική συζήτηση με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με την Ουκρανία.

Την ίδια ωρα, η Μόσχα επιβεβαίωσε τη νέα τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Πούτιν και του Τραμπ. Λεπτομέρειες έδωσε ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Γιούρι Ουσάκοφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε «σαφώς» στον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι η διαπραγματευτική θέση της Μόσχας μετά την ουκρανική επίθεση στην προεδρική κατοικία θα αναθεωρηθεί.

Ο Τραμπ, όπως σημείωσε ο Ουσάκοφ, ήταν σοκαρισμένος και εξοργισμένος από την επίθεση του Κιέβου στην κατοικία του Ρώσου ηγέτη.

Ο Πούτιν, σύμφωνα με τον Ουσακόφ, τόνισε ότι η Μόσχα «προτίθεται να συνεχίσει να συνεργάζεται στενά και καρποφόρα με τους Αμερικανούς εταίρους της για να βρει τρόπους επίτευξης ειρήνης», αλλά «η θέση της Ρωσίας θα επανεξεταστεί σε μια σειρά από συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στο προηγούμενο στάδιο».
18 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης