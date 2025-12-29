Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Τραμπ για την ουκρανική επίθεση στο σπίτι του: Σοκαρισμένος ο Αμερικανός πρόεδρος, λέει το Κρεμλίνο
Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Τραμπ για την ουκρανική επίθεση στο σπίτι του: Σοκαρισμένος ο Αμερικανός πρόεδρος, λέει το Κρεμλίνο
Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία σε δύο μέρες με τον Ρώσο ομόλογό του - Ο Πούτιν τόνισε ότι αλλάζει στάση στις διαπραγματεύσεις
Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχαν νέα τηλεφωνική συνομιλία.
Συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, τόνισε ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε μια θετική συζήτηση με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με την Ουκρανία.
Την ίδια ωρα, η Μόσχα επιβεβαίωσε τη νέα τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Πούτιν και του Τραμπ. Λεπτομέρειες έδωσε ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Γιούρι Ουσάκοφ.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε «σαφώς» στον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι η διαπραγματευτική θέση της Μόσχας μετά την ουκρανική επίθεση στην προεδρική κατοικία θα αναθεωρηθεί.
Ο Τραμπ, όπως σημείωσε ο Ουσάκοφ, ήταν σοκαρισμένος και εξοργισμένος από την επίθεση του Κιέβου στην κατοικία του Ρώσου ηγέτη.
Ο Πούτιν, σύμφωνα με τον Ουσακόφ, τόνισε ότι η Μόσχα «προτίθεται να συνεχίσει να συνεργάζεται στενά και καρποφόρα με τους Αμερικανούς εταίρους της για να βρει τρόπους επίτευξης ειρήνης», αλλά «η θέση της Ρωσίας θα επανεξεταστεί σε μια σειρά από συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στο προηγούμενο στάδιο».
Συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, τόνισε ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε μια θετική συζήτηση με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με την Ουκρανία.
President Trump has concluded a positive call with President Putin concerning Ukraine.— Karoline Leavitt (@PressSec) December 29, 2025
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε «σαφώς» στον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι η διαπραγματευτική θέση της Μόσχας μετά την ουκρανική επίθεση στην προεδρική κατοικία θα αναθεωρηθεί.
Ο Τραμπ, όπως σημείωσε ο Ουσάκοφ, ήταν σοκαρισμένος και εξοργισμένος από την επίθεση του Κιέβου στην κατοικία του Ρώσου ηγέτη.
Ο Πούτιν, σύμφωνα με τον Ουσακόφ, τόνισε ότι η Μόσχα «προτίθεται να συνεχίσει να συνεργάζεται στενά και καρποφόρα με τους Αμερικανούς εταίρους της για να βρει τρόπους επίτευξης ειρήνης», αλλά «η θέση της Ρωσίας θα επανεξεταστεί σε μια σειρά από συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στο προηγούμενο στάδιο».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα