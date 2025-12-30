Η Υεμένη κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά την προέλαση των αυτονομιστών του νότου

Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση έκανε γνωστό πως ακυρώσει τη διμερή συμφωνία για την Άμυνα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και απαίτησε να αποσύρουν όλες τις δυνάμεις τους από τη χώρα





Λίγες ώρες νωρίτερα, ο υπό τη Σαουδική Αραβία διεθνής συνασπισμός που επενέβη στον πόλεμο στην Υεμένη τον Μάρτιο του 2015 ανακοίνωσε πως αεροσκάφη του βομβάρδισαν όπλα και οχήματα που παραδόθηκαν σε μαχητές του ΣΜΝ από πλοία που είχαν αναχωρήσει από τα Εμιράτα.



«Λόγω των κινδύνων και της κλιμάκωσης που εγείρονταν από τα όπλα αυτά, που απειλούσαν την ασφάλεια και τη σταθερότητα, οι αεροπορικές δυνάμεις του συνασπισμού διεξήγαγαν το πρωί περιορισμένη στρατιωτική επιχείρηση στοχοποιώντας τα όπλα και τα οχήματα μάχης που είχαν εκφορτωθεί στο λιμάνι της Αλ Μουκάλα», ανέφερε το πρακτορείο SPA.







Οι ανακοινώσεις του Ριάντ ακολούθησαν βομβαρδισμούς εναντίον θέσεων των αυτονομιστών, με αυτούς τους τελευταίους να τις προσάπτουν στη γειτονική Σαουδική Αραβία, τον κυριότερο υποστηρικτή της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης.



Το λεγόμενο Συμβούλιο Μετάβασης του (ΣΜΝ), που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έκανε γνωστό ότι κυρίευσε τις τελευταίες εβδομάδες αχανείς περιοχές στις επαρχίες Μάχρα και ιδίως Χαντραμούτ (ανατολικά),χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερη αντίσταση. Υποστηρικτές του καλούν να επανιδρυθεί το κράτος της Νότιας Υεμένης, άλλοτε σοσιαλιστική δημοκρατία --η μοναδική στη Μέση Ανατολή και σε όλο τον μουσουλμανικό κόσμο--, ανεξάρτητη χώρα από το 1967 μέχρι το 1990, όταν ενώθηκε με την αραβική δημοκρατία της Υεμένης.



Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε την ίδια ημέρα να ασκηθεί «αυτοσυγκράτηση», αποφεύγοντας να διαλέξει πλευρά στη διένεξη ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ, συμμάχους-κλειδιά των ΗΠΑ στην περιοχή.



Οι νέες εχθροπραξίες εγείρουν κίνδυνο επιδείνωσης της κατάστασης στην Υεμένη, τη φτωχότερη χώρα της Αραβικής Χερσονήσου, όπου σύμφωνα με τον ΟΗΕ εκτυλίσσεται μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον πλανήτη, με φόντο τις αντιπαλότητες χωρών της περιοχής.



Ο πόλεμος στην Υεμένη προκάλεσε εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους κι έκανε τη χώρα κομμάτια.



Το λεγόμενο προεδρικό συμβούλιο της Υεμένης - με άλλα λόγια η υποστηριζόμενη από τη Σαουδική Αραβία διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση - ανακοίνωσε σήμερα την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, εξαιτίας της πρόσφατης προέλασης των δυνάμεων των αυτονομιστών του νότου.Ακόμη, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση έκανε γνωστό πως ακυρώσει τη διμερή συμφωνία για την Άμυνα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα , κατηγορώντας τα πως υποστηρίζουν λεγόμενο το Συμβούλιο Μετάβασης του Νότου (ΣΜΝ), απαιτώντας να αποσύρει όλες τις δυνάμεις της από το υεμενίτικο έδαφος.Ο επικεφαλής του λεγόμενου προεδρικού συμβουλίου Ρασάντ αλ Αλίμι ανέφερε πως έδωσε προθεσμία 24 ωρών στις δυνάμεις των ΗΑΕ να αποχωρήσουν.Λίγες ώρες νωρίτερα, ο υπό τη Σαουδική Αραβία διεθνής συνασπισμός που επενέβη στον πόλεμο στην Υεμένη τον Μάρτιο του 2015 ανακοίνωσε πως αεροσκάφη του βομβάρδισαν όπλα και οχήματα που παραδόθηκαν σε μαχητές του ΣΜΝ από πλοία που είχαν αναχωρήσει από τα Εμιράτα.«Λόγω των κινδύνων και της κλιμάκωσης που εγείρονταν από τα όπλα αυτά, που απειλούσαν την ασφάλεια και τη σταθερότητα, οι αεροπορικές δυνάμεις του συνασπισμού διεξήγαγαν το πρωί περιορισμένη στρατιωτική επιχείρηση στοχοποιώντας τα όπλα και τα οχήματα μάχης που είχαν εκφορτωθεί στο λιμάνι της Αλ Μουκάλα», ανέφερε το πρακτορείο SPA.Το Σάββατο, ο συνασπισμός κάλεσε τους υεμενίτες αυτονομιστές του νότου να αποσυρθούν «ειρηνικά» από επαρχίες που κυρίευσαν πρόσφατα.Οι ανακοινώσεις του Ριάντ ακολούθησαν βομβαρδισμούς εναντίον θέσεων των αυτονομιστών, με αυτούς τους τελευταίους να τις προσάπτουν στη γειτονική Σαουδική Αραβία, τον κυριότερο υποστηρικτή της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης.Το λεγόμενο, που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έκανε γνωστό ότι κυρίευσε τις τελευταίες εβδομάδες αχανείς περιοχές στις επαρχίες Μάχρα και ιδίως Χαντραμούτ (ανατολικά),χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερη αντίσταση. Υποστηρικτές του καλούν να επανιδρυθεί το κράτος της Νότιας Υεμένης, άλλοτε σοσιαλιστική δημοκρατία --η μοναδική στη Μέση Ανατολή και σε όλο τον μουσουλμανικό κόσμο--, ανεξάρτητη χώρα από το 1967 μέχρι το 1990, όταν ενώθηκε με την αραβική δημοκρατία της Υεμένης.Με φόντο την κλιμάκωση της έντασης στο εσωτερικό της, η αναγνωρισμένη από τη διεθνή κοινότητα ζήτησε την Παρασκευή τον συνασπισμό υπό το Ριάντ να ληφθούν «μέτρα» προς υποστήριξή της.Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίαςκάλεσε την ίδια ημέρα να ασκηθεί «αυτοσυγκράτηση», αποφεύγοντας να διαλέξει πλευρά στη διένεξη ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ, συμμάχους-κλειδιά των ΗΠΑ στην περιοχή.Οι νέες εχθροπραξίες εγείρουν κίνδυνο επιδείνωσης της κατάστασης στην Υεμένη, τη φτωχότερη χώρα της Αραβικής Χερσονήσου, όπου σύμφωνα με τον ΟΗΕ εκτυλίσσεται μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον πλανήτη, με φόντο τις αντιπαλότητες χωρών της περιοχής.Ο πόλεμος στην Υεμένη προκάλεσε εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους κι έκανε τη χώρα κομμάτια.

Ήταν ήδη μοιρασμένη στα δύο, με τους Χούθι, κίνημα ανταρτών υποστηριζόμενο από το Ιράν, να διατηρούν τον έλεγχο στην πρωτεύουσα Σανάα και το μεγαλύτερο μέρος του βορρά, που κυρίευσαν το 2014, και τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, συμμαχία ετερόκλιτων δυνάμεων, να ελέγχει τον νότο και να έχει μεταφέρει «προσωρινά», πρακτικά μέχρι νεοτέρας, την έδρα της στην Άντεν.



Συνεχίζει γενικά να εφαρμόζεται συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που κλείστηκε με μεσολάβηση των Ηνωμένων Εθνών ανάμεσα στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση και τους Χούθι το 2022, αν και επισήμως δεν ανανεώθηκε.