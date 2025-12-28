«Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη», λέει ο Ζελένσκι πριν τη συνάντηση με Τραμπ

Στο επίκεντρο της συνάντησης στις ΗΠΑ εγγυήσεις ασφαλείας και εδαφικά ζητήματα – Εννέα ώρες ρωσικών επιθέσεων στην ουκρανική πρωτεύουσα με νεκρούς, τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές





Σφοδρή επίθεση στο Κίεβο με νεκρούς και εκτεταμένες ζημιές Η ρωσική αεροπορική επίθεση στο Κίεβο και τη γύρω περιοχή διήρκεσε σχεδόν 10 ώρες, με τουλάχιστον δύο νεκρούς και 44 τραυματίες, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε συνολικά 519 drones και 40 πυραύλους μέσα σε μία νύχτα.







Οι επιθέσεις έπληξαν κυρίως ενεργειακές και πολιτικές υποδομές, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση. Σύμφωνα με τον υπουργό Ολέξι Κουλέμπα, περισσότερα από 40% των κατοικιών στην πρωτεύουσα έμειναν χωρίς θέρμανση, ενώ οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ηχούσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.











Κλείσιμο «Εμείς θέλουμε ειρήνη, ο Πούτιν είναι άνθρωπος του πολέμου» Μία ημέρα πριν από τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας δίπλα στον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ στη Νέα Σκοτία, δήλωσε ότι οι επιθέσεις αποδεικνύουν πως η Μόσχα δεν επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου.



«Εμείς θέλουμε ειρήνη. Εκείνος είναι άνθρωπος του πολέμου», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι, παρά τις συνομιλίες Ρώσων αξιωματούχων με τις ΗΠΑ, «στην πραγματικότητα μιλούν οι πύραυλοι Kinzhal και τα drones Shahed».











Συνάντηση Ζελένσκι–Τραμπ και αναζήτηση εγγυήσεων ασφαλείας Ο Ουκρανός πρόεδρος μεταβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες με βασικό στόχο να εξασφαλίσει πολιτικά και νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας. Όπως δήλωσε εν πτήσει προς τις ΗΠΑ, αναμένει «ένα σαφές σήμα» από τον Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουκρανία δεν θα μείνει εκτεθειμένη μετά τον πόλεμο.



Ο Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Politico, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, δηλώνοντας ότι αναμένει η συνάντηση να «πάει καλά», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «ο Ζελένσκι δεν έχει τίποτα, αν δεν το εγκρίνω εγώ», ενώ προανήγγειλε και συνομιλία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν «στο προσεχές διάστημα».



Διπλωματικός μαραθώνιος με Ευρωπαίους και ΝΑΤΟ Παράλληλα, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ θα συνεχίσει επαφές με Ευρωπαίους ηγέτες, έχοντας ήδη συνομιλήσει με τους επικεφαλής του ΝΑΤΟ, της Γερμανίας, της Φινλανδίας, της Δανίας και της Εσθονίας, προκειμένου να συντονιστούν οι διπλωματικές κινήσεις.



Η ευρωπαϊκή στήριξη, όπως τόνισε, παραμένει κρίσιμη, ειδικά στον τομέα της αεράμυνας, καθώς η Ουκρανία «δεν διαθέτει επαρκή αριθμό αντιαεροπορικών συστημάτων και πυραύλων».



Κατά τη στάση του στον Καναδά, ο Μαρκ Κάρνεϊ ανακοίνωσε νέο πακέτο οικονομικής βοήθειας ύψους 2,5 δισ. καναδικών δολαρίων προς την Ουκρανία. Σύμφωνα με καναδική κυβερνητική πηγή, το πακέτο αυτό θα επιτρέψει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να χορηγήσει επιπλέον δάνειο 8,4 δισ. δολαρίων στο Κίεβο.



Το αδιέξοδο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων Ο Ζελένσκι παραδέχθηκε ότι το Κίεβο δεν έχει λάβει ακόμη επίσημη απάντηση από το Κρεμλίνο για το τελευταίο σχέδιο ειρήνης, επισημαίνοντας ότι οι συνομιλίες διεξάγονται αποκλειστικά με την Ουάσιγκτον, η οποία με τη σειρά της επικοινωνεί με τη Μόσχα.



Το αρχικό σχέδιο 28 σημείων, που είχε διαμορφωθεί τον Νοέμβριο, επικρίθηκε ως ευνοϊκό για τη Ρωσία και έχει περιοριστεί πλέον σε 20 σημεία. Ο Ζελένσκι το χαρακτήρισε «θεμελιώδες έγγραφο» για τον τερματισμό του πολέμου, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές αν μπορεί να γίνει αποδεκτό από τη ρωσική πλευρά.



Η Μόσχα επιμένει σε βασικές απαιτήσεις, όπως η εγκατάλειψη της προοπτικής ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και η πλήρης αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από τις περιοχές Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία, που η Ρωσία προσάρτησε παράνομα το 2022.



Όπως σχολίασε χαρακτηριστικά αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, «δεν υπάρχει σενάριο χαμηλού ρίσκου όταν συνομιλείς με τον Τραμπ», κάτι που αποτυπώνει και την αβεβαιότητα γύρω από την συνάντηση στη Φλόριντα.