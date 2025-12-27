Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.
Μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία στέλνουν Ευρωπαίοι και ΝΑΤΟ, λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι
Δεσμεύτηκαν για συντονισμό με ΗΠΑ για δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία
Παράλληλα, τόνισαν ότι θα εργαστούν σε στενό συντονισμό με τις ΗΠΑ για μια βιώσιμη και δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία, επισημαίνεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η καγκελαρία, μετά την τηλεδιάσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και εκπροσώπους από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.
I am grateful to Ukraine’s friends @MarkJCarney, @EmmanuelMacron, @alexstubb, @bundeskanzler Friedrich Merz, @GiorgiaMeloni, Mette Frederiksen, @donaldtusk, @MinPres Dick Schoof, @jonasgahrstore, @SwedishPM Ulf Kristersson, @eucopresident António Costa, @vonderleyen, @SecGenNATO… pic.twitter.com/C8NuGX5Qeh— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 27, 2025
Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε με τους:
Μαρκ Κάρνεϊ, Πρωθυπουργό του Καναδά,
Εμανουέλ Μακρόν, Πρόεδρο της Γαλλίας,
Αλεξάντερ Στουμπ, Πρόεδρο της Φινλανδίας,
Φρίντριχ Μερτς, Καγκελάριο της Γερμανίας,
Τζόρτζια Μελόνι, Πρωθυπουργό της Ιταλίας,
Μέτε Φρέντερικσεν, Πρωθυπουργό της Δανίας,
Ντόναλντ Τουσκ, Πρωθυπουργό της Πολωνίας,
Ντικ Σχόοφ, Πρωθυπουργό της Ολλανδίας,
Γιόνας Γκαρ Στόρε. Πρωθυπουργό της Νορβηγίας,
Ουλφ Κρίστερσον, Πρωθυπουργό της Σουηδίας,
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Μαρκ Ρούτε, Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ,
Τζόναθαν Πάουελ, Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Ηνωμένου Βασιλείου.
Όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος, εξετάστηκε η πρόοδος που έχει σημειωθεί στον διπλωματικό τομέα, με έμφαση στις πιο κρίσιμες προτεραιότητες της παρούσας συγκυρίας. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Ουκρανία εκτιμά κάθε μορφή διεθνούς υποστήριξης, επισημαίνοντας τον ρόλο που διαδραματίζει η συντονισμένη δράση των συμμάχων.
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σημείωσε ακόμη ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο.
Στην ανάρτησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι απαιτούνται ισχυρές θέσεις τόσο στο στρατιωτικό μέτωπο όσο και στο επίπεδο της διπλωματίας, προκειμένου να αποτραπεί ο Βλαντίμιρ Πούτιν από το να, «χειραγωγεί και να αποφεύγει ένα πραγματικό και δίκαιο τέλος του πολέμου».
Μήνυμα Αντόνιο Κόστα και Φον ντερ Λάιεν για την αυριανή συνάντηση Ζελένσκι - Τραμπ
Παράλληλα, με ανάρτησή τους στο Χ ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δηλώνουν ότι είχαν επικοινωνία με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ουκρανό πρόεδρο, «προκειμένου να συντονιστούμε ενόψει της αυριανής συνάντησης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ».
«Οι πρόσφατες αποφάσεις της ΕΕ έχουν ως στόχο να κάνουν την Ουκρανία ισχυρότερη μέσα από την εξασφάλιση της χρηματοδότησης για τις ανάγκες της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια, την ακινητοποίηση των ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων μακροπρόθεσμα και την παράταση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με περαιτέρω μέτρα σε εξέλιξη εάν χρειαστεί.
Μια ισχυρή και ευημερούσα Ουκρανία στην ΕΕ αποτελεί βασική εγγύηση ασφάλειας. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για μια ισχυρή και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία, σε στενή συνεργασία με τους Αμερικανούς εταίρους μας», δηλώνει ο Κόστα.
Together with European leaders I spoke with President @ZelenskyyUa, in order to coordinate ahead of tomorrow’s meeting with President Trump.— António Costa (@eucopresident) December 27, 2025
The EU’s support for Ukraine will not falter. In war, in peace, in reconstruction.
Recent EU decisions have made Ukraine stronger:
-…
We have just touched base with several leaders ahead of tomorrow’s meeting between President Trump and President Zelenskyy on peace talks.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 27, 2025
We welcome all efforts leading to our shared objective - a just and lasting peace that preserves Ukraine’s sovereignty and territorial…
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr