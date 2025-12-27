Μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία στέλνουν Ευρωπαίοι και ΝΑΤΟ, λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι
Δεσμεύτηκαν για συντονισμό με ΗΠΑ για δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία

Έντεκα αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων από την Ευρώπη και τον Καναδά καθώς και οι ηγέτες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ διαβεβαίωσαν την Ουκρανία για την πλήρη υποστήριξή τους.

Παράλληλα, τόνισαν ότι θα εργαστούν σε στενό συντονισμό με τις ΗΠΑ για μια βιώσιμη και δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία, επισημαίνεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η καγκελαρία, μετά την τηλεδιάσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και εκπροσώπους από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο Ζελένσκι, ο οποίος βρίσκεται καθ'οδόν για τις ΗΠΑ, ενημέρωσε τους ηγέτες σχετικά με τις επικείμενες ειρηνευτικές συνομιλίες του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε με τους:

Μαρκ Κάρνεϊ, Πρωθυπουργό του Καναδά,

 Εμανουέλ Μακρόν, Πρόεδρο της Γαλλίας,

Αλεξάντερ Στουμπ, Πρόεδρο της Φινλανδίας,

Φρίντριχ Μερτς, Καγκελάριο της Γερμανίας,

Τζόρτζια Μελόνι, Πρωθυπουργό της Ιταλίας,

Μέτε Φρέντερικσεν, Πρωθυπουργό της Δανίας,

Ντόναλντ Τουσκ, Πρωθυπουργό της Πολωνίας,

Ντικ Σχόοφ, Πρωθυπουργό της Ολλανδίας,

Γιόνας Γκαρ Στόρε. Πρωθυπουργό της Νορβηγίας,

Ουλφ Κρίστερσον, Πρωθυπουργό της Σουηδίας,

Αντόνιο Κόστα, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Μαρκ Ρούτε, Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ,

Τζόναθαν Πάουελ, Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος, εξετάστηκε η πρόοδος που έχει σημειωθεί στον διπλωματικό τομέα, με έμφαση στις πιο κρίσιμες προτεραιότητες της παρούσας συγκυρίας. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Ουκρανία εκτιμά κάθε μορφή διεθνούς υποστήριξης, επισημαίνοντας τον ρόλο που διαδραματίζει η συντονισμένη δράση των συμμάχων.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σημείωσε ακόμη ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο.

Στην ανάρτησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι απαιτούνται ισχυρές θέσεις τόσο στο στρατιωτικό μέτωπο όσο και στο επίπεδο της διπλωματίας, προκειμένου να αποτραπεί ο Βλαντίμιρ Πούτιν από το να, «χειραγωγεί και να αποφεύγει ένα πραγματικό και δίκαιο τέλος του πολέμου».

Μήνυμα Αντόνιο Κόστα και Φον ντερ Λάιεν για την αυριανή συνάντηση Ζελένσκι - Τραμπ

Παράλληλα, με ανάρτησή τους στο Χ ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δηλώνουν ότι είχαν επικοινωνία με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ουκρανό πρόεδρο, «προκειμένου να συντονιστούμε ενόψει της αυριανής συνάντησης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ».

«Οι πρόσφατες αποφάσεις της ΕΕ έχουν ως στόχο να κάνουν την Ουκρανία ισχυρότερη μέσα από την εξασφάλιση της χρηματοδότησης για τις ανάγκες της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια, την ακινητοποίηση των ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων μακροπρόθεσμα και την παράταση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με περαιτέρω μέτρα σε εξέλιξη εάν χρειαστεί.

Μια ισχυρή και ευημερούσα Ουκρανία στην ΕΕ αποτελεί βασική εγγύηση ασφάλειας. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για μια ισχυρή και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία, σε στενή συνεργασία με τους Αμερικανούς εταίρους μας», δηλώνει ο Κόστα.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από την πλευρά της, δηλώνει ότι «χαιρετίζουμε όλες τις προσπάθειες που οδηγούν στον κοινό μας στόχο - μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη που διαφυλάσσει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Και αυτό ενισχύει τις δυνατότητες ασφάλειας και άμυνας της χώρας, ως αναπόσπαστο μέρος της ασφάλειας της ηπείρου μας. Το 2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να ασκεί πίεση στο Κρεμλίνο, να διατηρεί την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία και να εργάζεται εντατικά για να συνοδεύσει την Ουκρανία στην πορεία της προς την ένταξή της στην ΕΕ».

