Αν η Ουκρανία δεν θέλει ειρηνικό τέλος στον πόλεμο, θα πετύχουμε τους στόχους μας με τη βία, λέει ο Πούτιν πριν τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία Βλαντίμιρ Πούτιν Πόλεμος στην Ουκρανία

Το Κίεβο δεν βιάζεται να τερματιστούν οι εχθροπραξίες, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος

Ευθύνες στην Ουκρανία γιατί «δεν βιάζεται» να τερματίσει ειρηνικά τον πόλεμο, επέρριψε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, σε δηλώσεις του το Σάββατο, μία ημέρα πριν από την κρίσιμη συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ανέφερε ότι ο Πούτιν δήλωσε πως η χώρα του βλέπει ότι το Κίεβο «δεν βιάζεται» να τερματίσει τον πόλεμο με ειρηνικά μέσα.

Πρόσθεσε ότι αν η Ουκρανία δεν επιθυμεί να επιλύσει τον πόλεμο ειρηνικά, η Ρωσία θα επιτύχει όλους τους στόχους της «με τη βία».

Είπε ακόμη ότι η Δύση προσφέρει στην Ουκρανία ευνοϊκές συνθήκες στους τομείς της ασφάλειας, της ανασυγκρότησης της χώρας αλλά και των σχέσεων με τη Ρωσία, ωστόσο το Κίεβο δεν επιθυμεί μια ειρηνική λύση.

Εν τω μεταξύ είπε ακόμη ότι «το ίδιο το καθεστώς του Κιέβου ξεκίνησε τον πόλεμο το 2014 και η Ρωσία προσπαθεί μόνο να τον τερματίσει».

Επισήμανε ότι «όλα ξεκίνησαν με πραξικόπημα στο Κίεβο το 2014». Η Ρωσία μάλιστα ζήτησε τότε να χορηγήσει το νόμιμο δικαίωμα αυτοδιάθεσης στους κατοίκους της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, οι οποίοι δεν αναγνώρισαν τα αποτελέσματα του πραξικοπήματος, αλλά η Μόσχα δεν εισακούστηκε.
