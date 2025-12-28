Δύο νεκροί από την καταιγίδα Γιοχάνες, χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σε Σουηδία και Φινλανδία
ΚΟΣΜΟΣ
Σουηδία Φινλανδία Κακοκαιρία

Δύο νεκροί από την καταιγίδα Γιοχάνες, χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σε Σουηδία και Φινλανδία

Ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα και προκάλεσαν θανατηφόρα δυστυχήματα - Προβλήματα και στις αερομεταφορές στη βόρεια Φινλανδία

Δύο νεκροί από την καταιγίδα Γιοχάνες, χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σε Σουηδία και Φινλανδία
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η καταιγίδα Γιοχάνες που έπληξε χθες Σάββατο τη Σουηδία και τη Φινλανδία, στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και άφησε χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Το σουηδικό μετεωρολογικό ινστιτούτο (SMHI) εξέδωσε προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους σε μεγάλο τμήμα της βόρειας Σουηδίας, καθώς η καταιγίδα σάρωνε τη χώρα.

Ένας άνδρας, περίπου 50 ετών, βρήκε τον θάνατο κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο Κούνγκσμπεργετ, στην κεντρική Σουηδία. «Λόγω της καταιγίδας, δέντρο καταπλάκωσε έναν άνδρα», δήλωσε ο Ματς Λαν, αξιωματούχος της αστυνομίας του Γιέβλεμποργκ, στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), διευκρινίζοντας πως το θύμα διακομίστηκε σε νοσοκομείο όπου έχασε τη μάχη για τη ζωή.

Βορειότερα, ο περιφερειακός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας Hemab ενημέρωσε πως ένας υπάλληλος έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου SVT, το θύμα καταπλακώθηκε επίσης από δέντρο που ξεριζώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων.



Το σουηδικό πρακτορείο ειδήσεων TT αναφέρει πως περισσότερα από 40.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση.

Η φινλανδική κρατική τηλεόραση Yle μετέδωσε πως περισσότερα από 120.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, με τα κυριότερα προβλήματα να καταγράφονται στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Κλείσιμο


Η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της Κιτίλα στη βόρεια Φινλανδία διακόπηκε αφού οι ισχυροί άνεμοι έσπρωξαν ένα επιβατικό αεροπλάνο και ένα μικρότερο εκτός διαδρόμου προσγείωσης και σε ένα στρώμα χιονιού, σύμφωνα με φινλανδικά μέσα ενημέρωσης. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Έχεις τραπεζική κάρτα; Έχεις εισιτήριο για τα ΜΜΜ της Αθήνας!

Έχεις τραπεζική κάρτα; Έχεις εισιτήριο για τα ΜΜΜ της Αθήνας!

Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η αναζήτηση του ιδανικού ανδρικού δώρου

Η Χριστουγεννιάτικη συλλογή της Oxford Company προτείνει κομμάτια με χαρακτήρα, υψηλής ποιότητας υλικά και γραμμές που παραμένουν πάντα στη μόδα, για δώρα που διαρκούν.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης