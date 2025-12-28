Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.
Δύο νεκροί από την καταιγίδα Γιοχάνες, χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σε Σουηδία και Φινλανδία
Ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα και προκάλεσαν θανατηφόρα δυστυχήματα - Προβλήματα και στις αερομεταφορές στη βόρεια Φινλανδία
Η καταιγίδα Γιοχάνες που έπληξε χθες Σάββατο τη Σουηδία και τη Φινλανδία, στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και άφησε χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
Το σουηδικό μετεωρολογικό ινστιτούτο (SMHI) εξέδωσε προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους σε μεγάλο τμήμα της βόρειας Σουηδίας, καθώς η καταιγίδα σάρωνε τη χώρα.
Ένας άνδρας, περίπου 50 ετών, βρήκε τον θάνατο κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο Κούνγκσμπεργετ, στην κεντρική Σουηδία. «Λόγω της καταιγίδας, δέντρο καταπλάκωσε έναν άνδρα», δήλωσε ο Ματς Λαν, αξιωματούχος της αστυνομίας του Γιέβλεμποργκ, στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), διευκρινίζοντας πως το θύμα διακομίστηκε σε νοσοκομείο όπου έχασε τη μάχη για τη ζωή.
Βορειότερα, ο περιφερειακός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας Hemab ενημέρωσε πως ένας υπάλληλος έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου SVT, το θύμα καταπλακώθηκε επίσης από δέντρο που ξεριζώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων.
Το σουηδικό πρακτορείο ειδήσεων TT αναφέρει πως περισσότερα από 40.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση.
Η φινλανδική κρατική τηλεόραση Yle μετέδωσε πως περισσότερα από 120.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, με τα κυριότερα προβλήματα να καταγράφονται στο δυτικό τμήμα της χώρας.
Η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της Κιτίλα στη βόρεια Φινλανδία διακόπηκε αφού οι ισχυροί άνεμοι έσπρωξαν ένα επιβατικό αεροπλάνο και ένα μικρότερο εκτός διαδρόμου προσγείωσης και σε ένα στρώμα χιονιού, σύμφωνα με φινλανδικά μέσα ενημέρωσης. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
NEW – Sweden: Storm knocks down Gävle Goathttps://t.co/NTf2Elj4nx pic.twitter.com/0R4nrta9lr— Nordic News (@Nordic_News) December 27, 2025
Myrskyn voimaa joululomalaisille. Naapurin mummulta lähti kattopellit. Meillä käytiin kahtoon mitä se voima on #hannes #myrsky pic.twitter.com/1KRHP7djOj— Ville-Matti Vuollet (@kalajoen4veto) December 27, 2025
