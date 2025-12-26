Η πρωτοβουλία Endless Sharing μας καλεί να δούμε τα ρούχα που δεν φοράμε πια ως ευκαιρία για φροντίδα, συμμετοχή και ουσιαστική προσφορά
Αναστάτωση στο κέντρο της Νάπολης: Τραυματίστηκαν δύο τουρίστριες από πτώση σοβάδων
Αναστάτωση στο κέντρο της Νάπολης: Τραυματίστηκαν δύο τουρίστριες από πτώση σοβάδων
Για «παραλίγο τραγωδία» έκανε λόγο ο βουλευτής βουλευτής της Πράσινης-Αριστερής Συμμαχίας (AVS), Φραντσέσκο Εμίλιο Μπορέλι
Αναστάτωση επικράτησε στο κέντρο της Νάπολης, στην πολυσύχναστη via Toledo, όταν αποκολλήθηκαν κομμάτια σοβά από κτίριο και είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο νεαρές τουρίστριες, ηλικίας 22 και 25 ετών.
Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το συμβάν σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, με τον δρόμο γεμάτο κατοίκους και επισκέπτες. Οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν άμεσα σε κοντινό νοσοκομείο. Η 22χρονη φέρει τραύμα στο κεφάλι και θα υποβληθεί προληπτικά σε αξονική, ενώ η 25χρονη τραυματίστηκε από μικρά κομμάτια σοβά.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και άνδρες της Αστυνομίας, προκειμένου να αποκλειστεί η περιοχή και να αποτραπεί νέος κίνδυνος για το κοινό.
Για «παραλίγο τραγωδία» έκανε λόγο ο βουλευτής βουλευτής της Πράσινης-Αριστερής Συμμαχίας (AVS), Φραντσέσκο Εμίλιο Μπορέλι, επισημαίνοντας ότι η via Toledo έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο παρόμοιων περιστατικών.
Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το συμβάν σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, με τον δρόμο γεμάτο κατοίκους και επισκέπτες. Οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν άμεσα σε κοντινό νοσοκομείο. Η 22χρονη φέρει τραύμα στο κεφάλι και θα υποβληθεί προληπτικά σε αξονική, ενώ η 25χρονη τραυματίστηκε από μικρά κομμάτια σοβά.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και άνδρες της Αστυνομίας, προκειμένου να αποκλειστεί η περιοχή και να αποτραπεί νέος κίνδυνος για το κοινό.
Napoli, cadono calcinacci sulla folla in via Toledo: ferite due turiste https://t.co/6PMphcR6xk— Corriere della Sera (@Corriere) December 26, 2025
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα