Αναστάτωση στο κέντρο της Νάπολης: Τραυματίστηκαν δύο τουρίστριες από πτώση σοβάδων
Νάπολη Σοβάδες Τραυματίες

Αναστάτωση στο κέντρο της Νάπολης: Τραυματίστηκαν δύο τουρίστριες από πτώση σοβάδων

Για «παραλίγο τραγωδία» έκανε λόγο ο βουλευτής βουλευτής της Πράσινης-Αριστερής Συμμαχίας (AVS), Φραντσέσκο Εμίλιο Μπορέλι

Αναστάτωση στο κέντρο της Νάπολης: Τραυματίστηκαν δύο τουρίστριες από πτώση σοβάδων
Αναστάτωση επικράτησε στο κέντρο της Νάπολης, στην πολυσύχναστη via Toledo, όταν αποκολλήθηκαν κομμάτια σοβά από κτίριο και είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο νεαρές τουρίστριες, ηλικίας 22 και 25 ετών.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το συμβάν σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, με τον δρόμο γεμάτο κατοίκους και επισκέπτες. Οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν άμεσα σε κοντινό νοσοκομείο. Η 22χρονη φέρει τραύμα στο κεφάλι και θα υποβληθεί προληπτικά σε αξονική, ενώ η 25χρονη τραυματίστηκε από μικρά κομμάτια σοβά.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και άνδρες της Αστυνομίας, προκειμένου να αποκλειστεί η περιοχή και να αποτραπεί νέος κίνδυνος για το κοινό.

Για «παραλίγο τραγωδία» έκανε λόγο ο βουλευτής βουλευτής της Πράσινης-Αριστερής Συμμαχίας (AVS), Φραντσέσκο Εμίλιο Μπορέλι, επισημαίνοντας ότι η via Toledo έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο παρόμοιων περιστατικών.
