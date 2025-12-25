Η Συρία ανακοίνωσε ότι σκότωσε ηγετικό στέλεχος του ISIS
ΚΟΣΜΟΣ
Ισλαμικό Κράτος Συρία

Η Συρία ανακοίνωσε ότι σκότωσε ηγετικό στέλεχος του ISIS

Επιχειρήσεις των συριακών αρχών σε συνεργασία με τη διεθνή συμμαχία κοντά στην πρωτεύουσα Δαμασκό

Η Συρία ανακοίνωσε ότι σκότωσε ηγετικό στέλεχος του ISIS
4 ΣΧΟΛΙΑ
Οι συριακές αρχές ανακοίνωσαν απόψε ότι σκότωσαν ένα ηγετικό  στέλεχος της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος και συνέλαβαν ένα ακόμη μέλος της ίδιας οργάνωσης σε νέες επιχειρήσεις κοντά στην πρωτεύουσα Δαμασκό, σε συνεργασία με την υπό την ηγεσία των ΗΠΑ συμμαχία.

«Η επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα την εξουδετέρωση του τρομοκράτη Mohammad Shahada, γνωστού ως «Abu Omar Shaddad», ο οποίος θεωρείται ένας από τους εξέχοντες ηγέτες του ISIS στη Συρία», προσέθεσαν οι Συριακές αρχές.

Σύμφωνα με το timesofisrael, το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανέφερε επίσης ότι οι δυνάμεις ασφαλείας «σε συντονισμό με τις δυνάμεις της διεθνούς συμμαχίας» συνέλαβαν «τον ηγέτη μιας τρομοκρατικής οργάνωσης που συνδέεται με το ISIS» σε άλλη περιοχή κοντά στη Δαμασκό και κατέσχεσαν όπλα και πυρομαχικά.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης