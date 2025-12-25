Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Η Συρία ανακοίνωσε ότι σκότωσε ηγετικό στέλεχος του ISIS
Επιχειρήσεις των συριακών αρχών σε συνεργασία με τη διεθνή συμμαχία κοντά στην πρωτεύουσα Δαμασκό
Οι συριακές αρχές ανακοίνωσαν απόψε ότι σκότωσαν ένα ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος και συνέλαβαν ένα ακόμη μέλος της ίδιας οργάνωσης σε νέες επιχειρήσεις κοντά στην πρωτεύουσα Δαμασκό, σε συνεργασία με την υπό την ηγεσία των ΗΠΑ συμμαχία.
«Η επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα την εξουδετέρωση του τρομοκράτη Mohammad Shahada, γνωστού ως «Abu Omar Shaddad», ο οποίος θεωρείται ένας από τους εξέχοντες ηγέτες του ISIS στη Συρία», προσέθεσαν οι Συριακές αρχές.
Σύμφωνα με το timesofisrael, το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανέφερε επίσης ότι οι δυνάμεις ασφαλείας «σε συντονισμό με τις δυνάμεις της διεθνούς συμμαχίας» συνέλαβαν «τον ηγέτη μιας τρομοκρατικής οργάνωσης που συνδέεται με το ISIS» σε άλλη περιοχή κοντά στη Δαμασκό και κατέσχεσαν όπλα και πυρομαχικά.
