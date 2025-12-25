Επικοινωνία Ζελένσκι με Γουίτκοφ και Κούσνερ: Ας είναι η σημερινή μας συζήτηση ένα ακόμη βήμα προς την ειρήνη
Επικοινωνία Ζελένσκι με Γουίτκοφ και Κούσνερ: Ας είναι η σημερινή μας συζήτηση ένα ακόμη βήμα προς την ειρήνη

Υπάρχουν καλές ιδέες που μπορούν να συμβάλουν σε ένα κοινό αποτέλεσμα και σε μια βιώσιμη ειρήνη, τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος

Επικοινωνία Ζελένσκι με Γουίτκοφ και Κούσνερ: Ας είναι η σημερινή μας συζήτηση ένα ακόμη βήμα προς την ειρήνη
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι μίλησε τηλεφωνικά με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Χθες ο Ουκρανός πρόεδρος αποκάλυψε λεπτομέρειες του νέου ειρηνευτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να βάλει τέλος στον πόλεμο με τη Ρωσία.

«Συζητήσαμε ορισμένες σημαντικές λεπτομέρειες της δουλειάς που είναι σε εξέλιξη. Υπάρχουν καλές ιδέες που μπορούν να συμβάλουν σε ένα κοινό αποτέλεσμα και σε μια βιώσιμη ειρήνη» έγραψε στη σελίδα του στο Facebook.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι είχε «μια πολύ καλή συζήτηση» με τους Αμερικανούς και τους ευχαρίστησε «για την εποικοδομητική προσέγγισή τους, την εντατική δουλειά τους και τα ευγενικά λόγια τους».



«Ελπίζω ότι οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν σήμερα με την ευκαιρία των Χριστουγέννων και οι ιδέες που συζητήσαμε θα αποδειχθούν χρήσιμες» πρόσθεσε. «Ας είναι η σημερινή μας συζήτηση ένα ακόμη βήμα προς την ειρήνη».

Το κείμενο που παρουσίασε χθες ο Ζελένσκι προβλέπει το πάγωμα του μετώπου στις σημερινές γραμμές του, χωρίς όμως να προσφέρει καμία άμεση λύση στο ακανθώδες ζήτημα των εδαφών που κατέχει η Ρωσία, που αποτελούν περίπου το 19% της Ουκρανίας.

Κλείσιμο
Σε αντίθεση με την αρχική εκδοχή, το νέο έγγραφο παραβλέπει επίσης σημαντικές αξιώσεις της Μόσχας: την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από τις περιοχές του Ντονμπάς που ελέγχουν ακόμη και τη νομική δέσμευση του Κιέβου να μην ενταχθείς το ΝΑΤΟ. Για τον λόγο αυτό, θεωρείται απίθανο να συμφωνήσει η Ρωσία με τη νέα πρόταση. Όταν ρωτήθηκε για το θέμα αυτό, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι η Μόσχα «εξετάζει τη θέση της» και αρνήθηκε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες.
