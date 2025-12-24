Συνελήφθη Ιταλός μαφιόζος: Είχε φτιάξει ειδική κρύπτη πίσω από καλοριφέρ σε διαμέρισμα στη Νάπολη, δείτε βίντεο

πουργείου Εσωτερικών

Ο Ciro Andolfi ο οποίος καταζητούνταν από το 2022 και ήταν στη λίστα του ιταλικού υμε τους, συνελήφθη στην περιοχή Barra στη Νάπολη.Ο 49χρονος είχε καταδικαστεί σε 8 χρόνια, 3 μήνες και 10 ημέρες φυλάκιση για εγκλήματα, όπως η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση τύπου μαφίας, εκβιασμός με μεθόδους μαφίας και διαφθορά.Η σύλληψή του έγινε στην οδό Giulia Lama, όπου βρέθηκε να κρύβεται σε έναν ειδικά κατασκευασμένο χώρο μέσα σε τοίχο του διαμερίσματός του. Η είσοδος στο καταφύγιο ήταν δυσδιάκριτη, καθώς ο Αντόλφι είχε δημιουργήσει ένα άνοιγμα στον τοίχο, το οποίο ήταν καλυμμένο από ένα καλοριφέρ.Αυτός ο απλός τρόπος τον είχε βοηθήσει να... παραμείνει αόρατος για τρία χρόνια.