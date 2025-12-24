Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Συνελήφθη Ιταλός μαφιόζος: Είχε φτιάξει ειδική κρύπτη πίσω από καλοριφέρ σε διαμέρισμα στη Νάπολη, δείτε βίντεο
Ήταν στη λίστα του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών με τους 100 πιο επικίνδυνους καταζητούμενους
Ο Ciro Andolfi ο οποίος καταζητούνταν από το 2022 και ήταν στη λίστα του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών με τους 100 πιο επικίνδυνους φυγάδες, συνελήφθη στην περιοχή Barra στη Νάπολη.
Ο 49χρονος είχε καταδικαστεί σε 8 χρόνια, 3 μήνες και 10 ημέρες φυλάκιση για εγκλήματα, όπως η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση τύπου μαφίας, εκβιασμός με μεθόδους μαφίας και διαφθορά.
Η σύλληψή του έγινε στην οδό Giulia Lama, όπου βρέθηκε να κρύβεται σε έναν ειδικά κατασκευασμένο χώρο μέσα σε τοίχο του διαμερίσματός του. Η είσοδος στο καταφύγιο ήταν δυσδιάκριτη, καθώς ο Αντόλφι είχε δημιουργήσει ένα άνοιγμα στον τοίχο, το οποίο ήταν καλυμμένο από ένα καλοριφέρ.
Αυτός ο απλός τρόπος τον είχε βοηθήσει να... παραμείνει αόρατος για τρία χρόνια.
Δείτε βίντεο:
