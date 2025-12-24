Η αυτοκράτειρα Ελισάβετ της Αυστρίας είχε πάθος με τους Έλληνες και μάθαινε ελληνικά

Η αυτοκράτειρα της Αυστρίας και της Ουγγαρίας Ελισάβετ, που έμεινε στην ιστορία ως «Σίσσυ» έμαθε τόσο καλά ελληνικά που στο τέλος μετέφραζε λογοτεχνικά κείμενα - Ποιοι ήταν και με ποια κριτήρια επέλεγε τους δασκάλους της