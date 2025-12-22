Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Επιδρομή drones της Ουκρανίας προκαλεί ζημιά σε δυο πλοία στη νότια Ρωσία
Επιδρομή drones της Ουκρανίας προκαλεί ζημιά σε δυο πλοία στη νότια Ρωσία
Δεν αναφέρθηκε μέχρι στιγμής τραυματισμός κανενός ναυτικού, ούτε προσωπικού του λιμένα
Δυο πλοία και δυο αποβάθρες υπέστησαν ζημιές εξαιτίας ουκρανικής επιδρομής με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε χωριό στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας (νότια), ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές μέσω Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες.
Τα πληρώματα των δυο πλοίων, τα οποία ήταν αγκυροβολημένα σε τερματικό σταθμό στο χωριό Βαλνά, απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, κατά τις πρώτες πληροφορίες, και δεν αναφέρθηκε μέχρι στιγμής τραυματισμός κανενός ναυτικού, ούτε προσωπικού του λιμένα. Ωστόσο ξέσπασε πυρκαγιά σε έκταση 1.500 τετραγωνικών, πάντα σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Τα πληρώματα των δυο πλοίων, τα οποία ήταν αγκυροβολημένα σε τερματικό σταθμό στο χωριό Βαλνά, απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, κατά τις πρώτες πληροφορίες, και δεν αναφέρθηκε μέχρι στιγμής τραυματισμός κανενός ναυτικού, ούτε προσωπικού του λιμένα. Ωστόσο ξέσπασε πυρκαγιά σε έκταση 1.500 τετραγωνικών, πάντα σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
The Security Service of Ukraine struck the liquefied gas terminal in the Russian port of “Temryuk” in Russia’s Krasnodar region with drones.— WarTranslated (@wartranslated) December 9, 2025
On December 5, as a result of hits by “Alpha,” a massive fire broke out at the facility: more than 20 tanks with a capacity of 200 m³ each… pic.twitter.com/4fzOAZojZg
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα