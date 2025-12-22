Επιδρομή drones της Ουκρανίας προκαλεί ζημιά σε δυο πλοία στη νότια Ρωσία
Επιδρομή drones της Ουκρανίας προκαλεί ζημιά σε δυο πλοία στη νότια Ρωσία

Δεν αναφέρθηκε μέχρι στιγμής τραυματισμός κανενός ναυτικού, ούτε προσωπικού του λιμένα

Επιδρομή drones της Ουκρανίας προκαλεί ζημιά σε δυο πλοία στη νότια Ρωσία
Δυο πλοία και δυο αποβάθρες υπέστησαν ζημιές εξαιτίας ουκρανικής επιδρομής με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε χωριό στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας (νότια), ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές μέσω Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες.

Τα πληρώματα των δυο πλοίων, τα οποία ήταν αγκυροβολημένα σε τερματικό σταθμό στο χωριό Βαλνά, απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, κατά τις πρώτες πληροφορίες, και δεν αναφέρθηκε μέχρι στιγμής τραυματισμός κανενός ναυτικού, ούτε προσωπικού του λιμένα. Ωστόσο ξέσπασε πυρκαγιά σε έκταση 1.500 τετραγωνικών, πάντα σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

