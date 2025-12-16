Πιστή σκυλίτσα στέκεται πάνω από τον νεκρό κηδεμόνα της εν μέσω της επίθεσης στο Σίδνεϊ, δείτε βίντεο
Το τρομαγμένο τετράποδο καταγράφηκε έπειτα να τρέχει φοβισμένο ενώ οι δράστες πυροβολούσαν αδιακρίτως σκορπίζοντας τον θάνατο - Πώς εντοπίστηκε και επανενώθηκε με την οικογένειά της
Συγκλονιστικά πλάνα από την αιματηρή επίθεση στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ δείχνουν μια πιστή σκυλίτσα να στέκεται πάνω από το άψυχο σώμα του κηδεμόνα της, την ώρα που ο ένοπλος Σατζίντ Ακράμ πυροβολεί αδιάκριτα, σκορπίζοντας τον θάνατο.
Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου διακρίνεται το θηλυκό Bernese να στέκεται λίγα μόλις μέτρα μακριά από τον 50χρονο δράστη, ανάμεσα στα θύματα της επίθεσης στην ανατολική πλευρά του Σίδνεϊ. Άλλα πλάνα δείχνουν το τετράποδο να τρέχει πανικόβλητο μέσα στο πάρκο, ενώ ακούγονται πυροβολισμοί και πολίτες προσπαθούν να καλυφθούν.
Οι εικόνες της φοβισμένης σκυλίτσας στην τοποθεσία της πολύνεκρης επίθεσης και η ανησυχία που εξέφρασαν σχολιαστές στα social media ώθησαν εχθές, Δευτέρα, την ιδρύτρια της εταιρείας Arthur and Co. Pet Detectives, Αν-Μαρί Κάρι, να ξεκινήσει μια προσπάθεια για τον εντοπισμό της και την επανένωσή της με την οικογένειά της.
Λίγες ώρες αργότερα, επιβεβαιώθηκε ότι ο ιδιοκτήτης της Μάουι (όπως ονομάζεται το θηλυκό Bernese), είχε χάσει τη ζωή του στην επίθεση. Το όνομά του δεν έχει ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Daily Mail, ο άνδρας περπατούσε στην παραλία μαζί με τη σύζυγό του, τη Μάουι και το δεύτερο σκυλί της οικογένειας, ένα μικρό λευκό κανίς, όταν ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί.
Η Αν-Μαρί Κάρι επιβεβαίωσε ότι η Μάουι είναι πλέον ασφαλής, χάρη στη συντονισμένη κινητοποίηση φιλοζωικών οργανώσεων και κατοίκων της περιοχής. «Bρίσκεται τώρα με τη σύζυγο του θύματος», δήλωσε στο news.com.au. Όπως πρόσθεσε, «υπάρχει υλικό που δείχνει τη Μάουι να στέκεται πάνω από θύματα, αφού είχε ήδη πυροβοληθεί ο άνθρωπός της. Βρισκόταν κυριολεκτικά στη γραμμή των πυρών».
Σε σχόλιο στη σελίδα της Arthur and Co. Pet Detectives στο Facebook, κάτοικος της περιοχής, ο οποίος δεν κατονομάζεται, ανέφερε ότι ήταν φίλος του ιδιοκτήτη της Μάουι. «Ο φίλος μας ήταν ο “μπαμπάς” της Μάουι και σκοτώθηκε. Τον λάτρευε και η καρδιά μου ραγίζει για εκείνη», έγραψε, ευχαριστώντας όσους βοήθησαν να επιστρέψει με ασφάλεια στην οικογένειά της.
