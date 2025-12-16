Βίντεο: Ήρωας αστυνομικός πυροβολεί από απόσταση 40 μέτρων και σκοτώνει έναν από τους τρομοκράτες του Σίδνεϊ
Νωρίτερα δύο πολίτες είχαν προσπαθήσει να εξουδετερώσουν πατέρα και γιο, αλλά τελικά έπεσαν νεκροί από τα πυρά των δύο τρομοκρατών

Βίντεο: Ήρωας αστυνομικός πυροβολεί από απόσταση 40 μέτρων και σκοτώνει έναν από τους τρομοκράτες του Σίδνεϊ
Μάριος Καλογερόπουλος
Τις πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει από χθες, Δευτέρα, για τους δύο τρομοκράτες που αιματοκύλισαν τη γιορτή για το εβραϊκό Χάνουκα στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ ότι είχαν μαζί τους σημαίες του Ισλαμικού Κράτους επιβεβαίωσαν σήμερα το πρωί οι αρχές της Αυστραλίας.

Παράλληλα ανακοίνωσαν ότι διεξάγεται έρευνα σχετικά με ταξίδι που έκαναν στις Φιλιππίνες ο 50χρονος Σαχίντ Ακράμ και ο 24χρονος γιος του, Ναβίντ Ακράμ, περίπου έναν μήνα πριν την τρομοκρατική επίθεση.

«Οι λόγοι για τους οποίους πήγαν στις Φιλιππίνες, ο σκοπός του ταξιδιού και οι τοποθεσίες που επισκέφθηκαν αποτελούν το τρέχον διάστημα αντικείμενα έρευνας», εξήγησε ο επίτροπος της αστυνομίας στη Νέα Νότια Ουαλία, Μαλ Λάνιον.

Το όχημα, η άδεια κυκλοφορίας του οποίου είχε εκδοθεί στο όνομα του γιου, περιείχε «δυο χειροποίητες σημαίες του Ισλαμικού Κράτους» και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, είπε, επίσης, ο κ. Λάνιον.

Ο ήρωας αστυνομικός που σκότωσε τον 50χρονο

Εντωμεταξύ, όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Δευτέρας τον 50χρονο Σαχίντ σκότωσε ένας αστυνομικός που βρέθηκε στην παραλία τα πρώτα λεπτά μετά τους πυροβολισμούς.



Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης πρόκειται για αστυνομικό της Αστυνομικής Δύναμης της Νέας Νότιας Ουαλίας, με περισσότερα από 15 χρόνια υπηρεσίας, που κρύφτηκε πίσω από ένα δέντρο και πυροβόλησε τρεις φορές από απόσταση περίπου 40 μέτρων με ένα πιστόλι Glock 22 διαμετρήματος 0,40.

Αστυνομικές πηγές περιέγραψαν στην The Daily Telegraph την κίνηση του αστυνομικού ως «πυροβολισμό που συμβαίνει μια φορά στη ζωή».

Πολίτες προσπάθησαν να αφοπλίσουν τον έναν από τους τρομοκράτες πριν το δολοφονικό αμόκ

Παράλληλα άλλο βίντεο έχει καταγράψει τη στιγμή που δύο άτομα προσπάθησαν να σταματήσουν τον 50χρονο τρομοκράτη πριν να αρχίσει να πυροβολεί αδιάκριτα κατά όσων βρίσκονταν στην παραλία.

Στο βίντεο φαίνεται ο άγνωστος άνδρας να πέφτει στον δρόμο δίπλα στον Σαχίντ κρατώντας το όπλο που μόλις του είχε αρπάξει ενώ κοντά του στέκεται μια γυναίκα.

Σύμφωνα με τον χρήστη των social media που ανήρτησε τα πλάνα «δυστυχώς, πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της προσπάθειας τους. Ήταν και αυτοί ήρωες.

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού έκανε λόγο για έναν άνδρα 70 ή 80 ετών που έσπρωξε τον 50χρονο όταν βγήκε από το αυτοκίνητο

Μάριος Καλογερόπουλος
