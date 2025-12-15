Ο άγνωστος ήρωας του Σίδνεϊ: Αφόπλισε δράστη, δέχτηκε πυρά από αστυνομικούς και ξυλοκοπήθηκε επειδή τον πέρασαν για τρομοκράτη, δείτε βίντεο

Πρόκειται για τον δεύτερο πολίτη που βοήθησε να σωθούν ανθρώπινες ζωές - Σύμφωνα με τη δικηγόρο του, ο άνδρας είναι πρόσφυγας από τη Μέση Ανατολή, ζει στην Αυστραλία εδώ και περίπου δέκα χρόνια, ωστόσο παραμένει με προσωρινή βίζα





Η αιματηρή επίθεση της Κυριακής στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 16 ανθρώπους, ανάμεσά τους και ένα κορίτσι δέκα ετών, ενώ, δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά.







Σε ένα από τα πλάνα, ένας από τους επιτιθέμενους φαίνεται τραυματισμένος στο έδαφος, ενώ ο πολίτης ανεβαίνει τα σκαλιά, κλωτσά το όπλο ώστε να το απομακρύνει από το χέρι του δράστη και στη συνέχεια απομακρύνεται με τα χέρια ψηλά, φωνάζοντας «μην πυροβολείτε», την ώρα που οι αστυνομικοί συνεχίζουν την επιχείρηση.



Δείτε το βίντεο:







Καθώς οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ, ο άνδρας φαίνεται να σκύβει για να καλυφθεί, ενώ στη συνέχεια υποχωρεί με τα χέρια ψηλά καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας πλησιάζουν.



Μέσα στο χάος που ακολούθησε, δέχθηκε πυρά από την αστυνομία και αμέσως μετά περικυκλώθηκε από πολίτες, οι οποίοι, πιστεύοντας λανθασμένα ότι ήταν ένας από τους τρομοκράτες, του επιτέθηκαν.



Σύμφωνα με τη δικηγόρο του, Άλισον Μπάτισον, ο άνδρας είναι πρόσφυγας από τη Μέση Ανατολή, ζει στην Αυστραλία εδώ και περίπου δέκα χρόνια, ωστόσο παραμένει με προσωρινή βίζα.



Έχει Αυστραλή σύζυγο και παιδιά με αυστραλιανή υπηκοότητα. Όπως δήλωσε η ίδια, ο πελάτης της μόλις είχε φτάσει στην παραλία, όταν άκουσε πυροβολισμούς και, ενώ οι περισσότεροι έτρεχαν να απομακρυνθούν, εκείνος κατευθύνθηκε προς τον κίνδυνο. «Βγήκε από ταξί, άκουσε τους πυροβολισμούς, είδε άλλους να τρέχουν μακριά και εκείνος έτρεξε προς τον ήχο των πυροβολισμών» ανέφερε.



Στο μεταξύ, ένας ακόμη πολίτης, ο



Ο μουσουλμάνος πατέρας δύο κοριτσιών, ηλικίας πέντε και έξι ετών, είχε φτάσει στο Σίδνεϊ από τη Συρία πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια.



Η μητέρα του δήλωσε ότι ξέσπασε σε κλάματα όταν έμαθε πως ο γιος της ήταν ένας από τους ανθρώπους που έσωσαν αμέτρητες ζωές.



Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, και ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, εξήραν τον ηρωισμό των πολιτών, τονίζοντας ότι μέσα στο σκοτάδι υπήρξε και ελπίδα.



Ένας από τους επιτιθέμενους σκοτώθηκε επί τόπου από αστυνομικά πυρά, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε σοβαρά και συνελήφθη. Οι Αρχές επιβεβαίωσαν αργότερα ότι στο όχημα των δραστών εντοπίστηκαν αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι εξουδετερώθηκαν με ασφάλεια.



Η επίθεση έχει επισήμως χαρακτηριστεί τρομοκρατική ενέργεια, με τις έρευνες να τη συνδέουν με στοχευμένη αντισημιτική επίθεση.