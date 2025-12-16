Συγκίνηση στην Αυστραλία για το ζευγάρι που έδωσε μάχη με τους τρομοκράτες στο Σίδνεϊ και σκοτώθηκε αγκαλιασμένο, δείτε βίντεο
Ο Μπόρις και η Σοφία Γκούρμαν που έδωσαν άνιση μάχη με τον 50χρονο Σαχίν Ακράμ θα γιόρταζαν την 35η επέτειο γάμου τους τον Ιανουάριο

Μάριος Καλογερόπουλος
Συνεχίζουν να συγκινούν οι ιστορίες από την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ με τους 15 νεκρούς, με τα φώτα τις τελευταίες ώρες να έχουν πέσει σε ένα ζευγάρι που προσπάθησε να αφοπλίσει τον 50χρονο Σαχίν Ακράμ και τελικά σκοτώθηκε αγκαλιασμένο στο πεζοδρόμιο.

Στο βίντεο φαίνεται ο 69χρονος Ρωσοεβραίος Μπόρις Γκούρμαν να έχει σπρώξει τον Ακράμ την ώρα που έβγαινε από το αυτοκίνητο στο παρμπρίζ του οποίου υπήρχε σημαία του ISIS και να του έχει αφαιρέσει το όπλο.

Δυστυχώς, όμως, η προσπάθεια του 69χρονου απέβη άκαρπη με τον 50χρονο τρομοκράτη να πυροβολεί και να σκοτώνει και τον Μπόρις και την 61χρονη σύζυγό του Σοφία.



Το ζευγάρι αρχικά θεωρήθηκε αγνοούμενο μετά την επίθεση της Κυριακής με την αστυνομία να αναζητά πληροφορίες.

Σύμφωνα με αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης το ηρωικό ζευγάρι ζούσε στο Μποντάι της Αυστραλίας και είχε έναν γιο περίπου 30 ετών

Πληροφορίες από την οικογένεια αναφέρουν ότι ο Μπόρις και η Σοφία ετοιμαζόταν να γιορτάσει την 35η επέτειο του γάμου τους τον Ιανουάριο.

Ο Μπόρις και η Σοφία Γκούρμαν


«Ο Μπόρις και η Σοφία ζούσαν εδώ και χρόνια στο Μποντάι, αγαπούσαν την κοινότητα και τη ζωή που είχαν χτίσει εκεί. Ήταν άνθρωποι ευγενείς, δυνατοί και δοτικοί στους άλλους, αφοσιωμένοι στην οικογένειά τους. Η απουσία τους αφήνει ένα κενό που δεν μπορεί να αναπληρωθεί» αναφέρεται σε ανακοίνωση της οικογένειας Γκούρμαν

Με αφορμή, δε, την αυταπάρνηση που επέδειξαν την Κυριακή, οι συγγενείς τους επισημαίνουν ότι «επιβεβαίωσε τι άνθρωποι ήταν: ήταν αυτοί που ενστικτωδώς επιλέγουν να βοηθήσουν ακόμα και όταν υπάρχει ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Αν και τίποτα δεν μπορεί να ελαφρύνει τον πόνο της απώλειας, είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι για το θάρρος και την ανθρωπιά τους».
