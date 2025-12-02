Στη διπλωματία του... χέβι μέταλ το έριξε ο «πρέσβης» της Ταϊβάν στη Φινλανδία - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ταϊβάν Φινλανδία Heavy metal

Στη διπλωματία του... χέβι μέταλ το έριξε ο «πρέσβης» της Ταϊβάν στη Φινλανδία - Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με τον Φρέντι Λιμ  τη συναυλία παρακολούθησαν ασυνήθιστα πολλοί Φινλανδοί πολιτικοί που μέχρι πρότινος «όταν τους προσκαλούσαμε σε εκδηλώσεις μας, πάντα έλεγαν ότι δεν μπορούσαν να παρευρεθούν ή απλά δεν απαντούσαν»

Στη διπλωματία του... χέβι μέταλ το έριξε ο «πρέσβης» της Ταϊβάν στη Φινλανδία - Δείτε βίντεο
Έναν... ηχηρό τρόπο βρήκε ο εκπρόσωπος της Ταϊβάν στη Φινλανδία (σ.σ. η Ταϊβάν είναι αναγνωρισμένη μόνο από 11 κράτη) Φρέντι Λιμ για να ενισχύσει τους δεσμούς του με τον πολιτικό κόσμο της Σκανδιναβικής χώρας.

Ο Λιμ έλαβε μέρος στο «F:F:F-Formosa:Finland:Fest», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο Ελσίνκι με τη heavy metal μπάντα του Chthonic με τα αποτελέσματα, όπως δήλωσε ο ίδιος, να είναι ανέλπιστα καλά.



Όπως εξήγησε στο CNA, η εκδήλωση προσέλκυσε ασυνήθιστα μεγάλη συμμετοχή από Φινλανδούς πολιτικούς, πολλοί από τους οποίους δεν είχαν δείξει μέχρι τότε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για δραστηριότητες σχετικές με την Ταϊβάν.

«Κάθε φορά που τους προσκαλούσαμε στις εκδηλώσεις μας, πάντα έλεγαν ότι δεν μπορούσαν να παρευρεθούν ή απλά δεν απαντούσαν» είπε ο Λιμ. Ωστόσο όταν έγινε γνωστή η συναυλία «μερικοί ρώτησαν ακόμη και μια εβδομάδα πριν από την εκδήλωση αν μπορούσαν να φέρουν περισσότερους φίλους».

Περιγράφοντας τη συναυλία ως μέρος της εξελισσόμενης διπλωματικής στρατηγικής της Ταϊβάν, ο Λιμ είπε ότι δημιούργησε μια γέφυρα που συνδέει τη χώρα του με τον κόσμο μέσω της ευαισθησίας και όχι της λογικής.

Κλείσιμο


Ο 49χρονος Λιμ, ο οποίος πριν ασχοληθεί με την πολιτική ήταν μέλος των Chthonic, διετέλεσε βουλευτής σε δύο θητεία μεταξύ 2016 και 2024 και ήταν συνιδρυτής του κόμματος της Νέας Δύαμης πριν να ενταχθεί στο κυβερνών Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα τον Νοέμβριο του 2023


Ειδήσεις σήμερα:

Υπό την επήρεια αλκοόλ ο 29χρονος που παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο στη Λούτσα

Crash test της «Ιθάκης» του Τσίπρα με όσα είπαν και έγραψαν η Μέρκελ, ο Σόιμπλε και ο Βαρουφάκης

Πατρίτσια Ρετζιάνι: Η ιστορία της «μαύρης χήρας» που συγκλόνισε τον Οίκο Gucci

Thema Insights

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης