Ο Πάπας έβγαλε τα παπούτσια του, αλλά δεν προσευχήθηκε κατά την επίσκεψή του στο Μπλε Τζαμί της Κωνσταντινούπολης
Ο Ποντίφικας επισκέφθηκε το τέμενος Σουλταναχμέτ και τη Συριακή Ορθόδοξη Εκκλησία, ενώ το μεσημέρι αναμένεται να μεταβεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο
Στο ιστορικό τέμενος υποδέχτηκε τον Ποντίφικα ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας Μεχμέτ Νουρί Έρσοϊ.
Ο πρώτος Αμερικανός Πάπας υποκλίθηκε ελαφρώς πριν εισέλθει στο τζαμί και ξεναγήθηκε από τον ιμάμη του και τον μουφτή της Κωνσταντινούπολης μέσα στο συγκρότημα του μεγάλου αυτού μουσουλμανικού τεμένους, που μπορεί να χωρέσει 10.000 πιστούς.
Pope Leo XIV began his third day in Türkiye with a historic visit to Istanbul’s iconic Blue Mosque, entering a Muslim place of worship for the first time as pope. He removed his shoes at the entrance (he actually wears white socks!), following local custom, and according to the… pic.twitter.com/W30YceDpiT— EWTN Vatican (@EWTNVatican) November 29, 2025
Ο Λέων, βαδίζοντας με λευκές κάλτσες, χαμογελούσε στη διάρκεια της 20λεπτης επίσκεψης και αστειεύθηκε με έναν από τους ξεναγούς του, τον Ασκίν Μουσά Τουντσά, κορυφαίο μουεζίνη του τζαμιού - ο ιερωμένος που καλεί για προσευχή.
Ο Τουντσά είπε στους δημοσιογράφους μετά την επίσκεψη στο τζαμί πως ρώτησε τον Πάπα Λέοντα στη διάρκεια της επίσκεψης αν επιθυμεί να προσευχηθεί, αλλά ο Πάπας είπε ότι προτιμά να επισκεφθεί απλώς το τζαμί.
Το Βατικανό ανέφερε σε ανακοίνωση πως ο Λέων επισκέφθηκε το τζαμί «σε πνεύμα περισυλλογής και ακούγοντας προσεκτικά, με βαθύ σεβασμό για το χώρο και για την πίστη αυτών που συγκεντρώνονται εκεί για προσευχή».
Το Μπλε Τζαμί φέρει επισήμως το όνομα του σουλτάνου Αχμέτ (Τζαμί του Σουλτάνου Αχμέτ ή Σουλταναχμέτ Τζαμί), ηγέτη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από το 1603 ως το 1617, ο οποίος επέβλεψε την κατασκευή του. Είναι διακοσμημένο με χιλιάδες μπλε κεραμικά πλακάκια, στα οποία οφείλει την κοινή ονομασία του.
Starting off his third day in Türkiye on his first Apostolic Journey, Pope Leo XIV visited the Sultan Ahmed Mosque, also known as the “Blue Mosque.”— Vatican News (@VaticanNews) November 29, 2025
"The Pope experienced the visit to the Mosque in silence, in a spirit of recollection and attentive listening, with deep respect… pic.twitter.com/ba0RjYfZsG
Το μεσημέρι στο Οικουμενικο Πατριαρχείο
Μετά το Μπλε Τζαμί, ο Ποντίφικας επισκέφθηκε τη Συριακή Ορθόδοξη Εκκλησία όπου συναντήθηκε με επικεφαλής τοπικών εκκλησιών και χριστιανικών κοινοτήτων που διαβιούν στην Τουρκία.
Στη συνέχεια, προγραμματίζεται να γίνει στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχικού Οίκου η τελετή υπογραφής της Κοινής Δήλωσης. Μετά την υπογραφή της διακήρυξης, θα ακολουθήσει η παρουσίαση των ιεραρχών εκατέρωθεν και των λοιπών μελών της παπικής συνοδείας, προτού οι δύο προκαθήμενοι αποσυρθούν για την κατ' ιδίαν συνάντηση τους στο πατριαρχικό γραφείο.
Στις 17:00 θα προστεί μαζικής θείας λειτουργίας στον κλειστό χώρο εκδηλώσεων «Volkswagen Arena» της Κωνσταντινούπολης.
Εξαιτίας της επίσκεψης του Πάπα οι τουρκικές αρχές έχουν λάβει ισχυρά μέτρα ασφαλείας με αποκλεισμούς δρόμων και, σε συνδυασμό με τη βροχή, έχει προκληθεί σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Κωνσταντινούπολη.
