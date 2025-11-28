Προσευχήθηκε μαζί με καθολικούς και ορθόδοξους ο Πάπας Λέων στην Κωνσταντινούπολη

σήμερα

Προσκεκλημένος του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου Α', σημαντικού συνομιλητή του Βατικανού, θα λάβει μέρος στις όχθες της λίμνης του Ιζνίκ, επάνω από τα ερείπια της του Αγίου Νεοφύτου σε οικουμενική προσευχή στην οποία αρχικά ήταν προγραμματισμένο να παραστεί ο προκάτοχός τουπου πέθανε τον Απρίλιο.Σε μία εποχή κατά την οποία «ο κόσμος βρίσκεται σε αναταραχή και είναι διαιρεμένος από πολέμους και ανταγωνισμούς», η έλευση του πάπα «είναι ιδιαιτέρως σημαντική και σημαίνουσα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως«Αυτό υπενθυμίζει στους πιστούς ότι είμαστε πιο ισχυροί και αξιόπιστοι όταν είμαστε ενωμένοι στη μαρτυρία μας και στην ανταπόκρισή μας στις προκλήσεις του κόσμου», τόνισε ο πατριάρχηςΟ ποντίφικας έφθασε χθες στην Τουρκία στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό και έγινε δεκτός από τον Τούρκο πρόεδροστην Αγκυρα. Κατά την ομιλία του, ο πάπας Λέων κάλεσε την Τουρκία να διαδραματίσει «σταθεροποιητικό ρόλο».«Μπορεί η Τουρκία να είναι ένας παράγοντας σταθερότητας και προσέγγισης ανάμεσα στους λαούς, στην υπηρεσία μίας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης», δήλωσε ο πάπας τονίζοντας ότι η χώρα αποτελεί επίσης «ένα σταυροδρόμι ευαισθησιών η ομογενοποίηση των οποίων συνιστά εκπτώχυνση». «Μία κοινωνία δεν είναι ζωντανή αν δεν είναι πλουραλιστική», είπε.Έπειτα από τον, τοντονκαι τον(2014), ο Λέων είναι ο πέμπτος πάπας που επισκέπτεται την Τουρκία.Από την Κυριακή έως την Τρίτη ο ποντίφικας θα συνεχίσει το ταξίδι του με την πραγματοποίηση επίσκεψης στον Λίβανο.Το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης της απόπειρας δολοφονίας του πάπα Ιωάννη Παύλου Β' το 1981 , ο Μεμέτ Αλί Αγτσά, οδηγήθηκε από την αστυνομία εκτός του Ιζνίκ, όπου ήλπιζε ότι θα συναντηθεί με την ποντίφικα «για δυο τρία λεπτά».