Κατηγορία για ανθρωποκτονία στον Αφγανό που σκότωσε εθνοφρουρό στις ΗΠΑ και τραυμάτισε ακόμα ένα μέλος της

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα κίνητρα του δράστη

Ο 29χρονος Ραμανούλα Λακανουάλ αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, μετά τη δολοφονία της 20χρονης Σάρα Μπεκστρόμ και τον τραυματισμό του 24χρονου Άντριου Γουλφ, μελών της Εθνοφυλακής των ΗΠΑ, στην Ουάσιγκτον την Τετάρτη το απόγευμα. Η Μπεκστρόμ έχασε τη ζωή της, ενώ ο Γουλφ μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Η εισαγγελέας της Ουάσιγκτον, Τζανίν Πίρο, ανακοίνωσε ότι ο Λακάνουαλ αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για τρεις κατηγορίες κατοχής όπλου κατά τη διάρκεια εγκλήματος βίας και δύο κατηγορίες για επίθεση με πρόθεση να σκοτώσει, ενώ ήταν οπλισμένος. Η Πίρο δήλωσε ότι αναμένονται και άλλες κατηγορίες πέρα από την αναβάθμιση της κατηγορίας για ανθρωποκτονία.

Η Πίρο εξέφρασε τα συλλυπητήρια της στην οικογένεια της Μπεκστρόμ, η οποία είχε προσφερθεί εθελοντικά να υπηρετήσει και βρήκε τραγικό θάνατο «σε μια ενέδρα στους παγωμένους δρόμους της Ουάσιγκτον από έναν άτομο που τώρα θα κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη Μπεκστρόμ ως «υποδειγματική» και «θαυμάσια» προσωπικότητα.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα κίνητρα του δράστη.

1 ΣΧΟΛΙΟ

