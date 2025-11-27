Ο Αφγανός που πυροβόλησε τους εθνοφρουρούς στην Ουάσινγκτον είχε συνεργασθεί με τον αμερικανικό στρατό και τη CIA πριν έρθει στις ΗΠΑ
Ο 29χρονος Ραμανούλα Λακανουάλ έφθασε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2021, και του χορηγήθηκε άσυλο φέτος - «Τον είχε φέρει ο Μπάιντεν εδώ» λέει ο Τραμπ και αναστέλλει τις αιτήσεις Αφγανών για μετανάστευση
Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ο 29χρονος Ραμανούλα Λακανουάλ, είχε εργασθεί με τον αμερικανικό στρατό και τη CIA στο Αφγανιστάν και έφθασε στις ΗΠΑ το Σεπτέμβριο 2021, ένα μήνα μετά τη χαοτική αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα αυτή. Φέτος του χορηγήθηκε επίσημα άσυλο.
Η επίθεση διαπράχθηκε χθες μετά το μεσημέρι στο κέντρο της αμερικανικής πρωτεύουσας, όπου έχουν αναπτυχθεί από τον Αύγουστο εκατοντάδες άνδρες σώματος εφεδρείας του στρατού και κάνουν ιδίως περιπολίες πεζή, κατά διαταγή του Ντόναλντ Τραμπ και παρά τη θέληση των τοπικών δημοκρατικών αρχών.
Βίντεο από τη σύλληψη του δράστη:
Video captures the moments immediately after the National Guard shooting in DC, including the alleged suspect being apprehended. pic.twitter.com/Hsj5aCDUfd— Breaking911 (@Breaking911) November 26, 2025
Συνεργάτης της CIA και εργαζόμενος της Amazon
Το Fox News επικαλείται τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ, σύμφωνα με τον οποίο ο ύποπτος είχε εργασθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Κανταχάρ, στο νότιο Αφγανιστάν, όπου βρισκόταν μία από τις πιο σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.
«Μετά την καταστροφική αποχώρηση που έκανε ο Τζο Μπάιντεν από το Αφγανιστάν, η κυβέρνηση Μπάιντεν δικαιολόγησε τη μεταφορά του ύποπτου για τα πυρά στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σεπτέμβριο 2021 εξαιτίας της προηγούμενης συνεργασίας του με την αμερικανική κυβέρνηση, περιλαμβανομένης της CIA, ως μέλους μιας δύναμης με την οποία συμπράτταμε στην Κανταχάρ», δήλωσε ο Ράτκλιφ στο Fox News.
Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας, ο Λακανουάλ εισήλθε στις ΗΠΑ το 2021 στο πλαίσιο της Επιχείρησης Υποδοχής Συμμάχων (Operation Allies Wellcome), ένα πρόγραμμα της προεδρίας Μπάιντεν για τη μετεγκατάσταση χιλιάδων Αφγανών που βοήθησαν τις ΗΠΑ στη διάρκεια του πολέμου στο Αφγανιστάν και φοβούνταν αντίποινα από τις δυνάμεις των Ταλιμπάν που πήραν τον έλεγχο της χώρας μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ.
Το NBC News, επικαλούμενο συνέντευξη συγγενή του υπόπτου που δεν κατονομάζεται, μετέδωσε νωρίτερα σήμερα ότι ο Λακανουάλ υπηρέτησε για 10 χρόνια στον αφγανικό στρατό στο πλευρό των στρατευμάτων των Ειδικών Δυνάμεων των ΗΠΑ και για ένα μέρος της περιόδου αυτής στάθμευε στην Κανταχάρ.
Ο συγγενής είπε επίσης ότι, την τελευταία φορά που είχαν μιλήσει, πριν από αρκετούς μήνες, ο Λακανουάλ εργαζόταν για τη γιγάντια εταιρεία λιανικών πωλήσεων στο Ίντερνετ Amazon.com, σύμφωνα με το NBC News.
Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας δεν περιέλαβε άλλες λεπτομέρειες από το μεταναστευτικό μητρώο του Λακανουάλ, όμως αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, ο οποίος μίλησε με την προϋπόθεση να μην κατονομασθεί, δήλωσε πως ο Λακανουάλ υπέβαλε αίτημα για άσυλο το Δεκέμβριο 2024, το οποίο εγκρίθηκε στις 23 Απριλίου του έτους αυτού, τρεις μήνες αφότου ανέλαβε την προεδρία ο Τραμπ. Ο 29χρονος Λακανουάλ, ο οποίος κατοικούσε στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, δεν είχε ποινικό μητρώο, δήλωσε ο αξιωματούχος.
Το χρονικό της επίθεσηςΗ επίθεση που σημειώθηκε πριν από μερικές ώρες ήταν η χειρότερη που έχει διαπραχθεί εναντίον της εθνοφρουράς αφότου άρχισαν να αναπτύσσονται μονάδες της σε πόλεις όπου κυβερνούν δημοκρατικοί νωρίτερα φέτος.
Περί τις 14:15 (τοπική ώρα· 21:15 ώρα Ελλάδας), ο ύποπτος «έφθασε σε γωνιά του δρόμου, ύψωσε το όπλο του και πυροβόλησε εναντίον των εθνοφρουρών» που περιπολούσαν, είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Τζέφρι Κάρολ, αξιωματικός της αστυνομίας της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας, μιλώντας για δράστη που ενήργησε «μόνος».
Άλλοι εθνοφρουροί τον έθεσαν εκτός μάχης, τον «υπέταξαν» και τον «συνέλαβαν», πρόσθεσε. Τα πυρά «ήταν στοχευμένα», σημείωσε η Μίριελ Μπάουζερ, η δήμαρχος της Ουάσιγκτον, στην ίδια συνέντευξη Τύπου.
Οι δυο στρατιωτικοί βρίσκονται σε «κρίσιμη κατάσταση», υπογράμμισε μπροστά στις κάμερες ο Κας Πατέλ, ο διευθυντής της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI), ξεδιαλύνοντας τη σύγχυση που επικρατούσε για κάποια ώρα σχετικά με την τύχη τους.
🚨 BEAUTIFUL: Members of the National Guard were spotted praying together outside the DC hospital where their fellow soldiers are fighting for their lives— Nick Sortor (@nicksortor) November 27, 2025
Keep praying for a miracle here 🙏🏻 pic.twitter.com/loyB8VqvLG
Ο Πάτρικ Μόρισεϊ, ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνιας, όπου υπηρετούσαν οι δυο εθνοφρουροί, ανέφερε νωρίτερα μέσω X πως είχαν υποκύψει στα τραύματά τους, προτού ανασκευάσει.
Η αστυνομία της Ουάσιγκτον σημείωσε πως μέχρι στιγμής δεν είναι ενήμερη για «κανένα κίνητρο». Ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε από την πλευρά του τη δημοκρατική αντιπολίτευση για «δαιμονοποίηση» των στρατιωτικών, διότι έχει επικρίνει έντονα την ανάπτυξή τους και κατηγορεί τον πρόεδρο Τραμπ για υπέρβαση εξουσίας.
Στον τόπο της επίθεσης, σε συνοικία όπου βρίσκονται κυρίως γραφεία, δυο δρόμους από το κτίριο της αμερικανικής προεδρίας, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν ένστολο να μεταφέρεται με φορείο.
«Τον είχε φέρει ο Μπάιντεν εδώ» λέει ο Τραμπ - «Μπλόκο» σε Αφγανούς μετανάστες
Ο Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε χθες Τετάρτη την «τρομοκρατική ενέργεια» κι υποσχέθηκε να σκληρύνει ακόμη περισσότερο την αντιμεταναστευτική πολιτική του. Σε σχεδόν πεντάλεπτο διάγγελμά του, ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε πως ο ύποπτος για την επίθεση, που συνελήφθη, είχε μεταναστεύσει από το Αφγανιστάν το 2021.
«Ο ύποπτος που συνελήφθη είναι ξένος, που μπήκε στη χώρα μας προερχόμενος από το Αφγανιστάν», τον οποίο «έφερε εδώ η κυβέρνηση του (σ.σ. δημοκρατικού προκατόχου του Τζο) Μπάιντεν τον Σεπτέμβριο του 2021», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του κράτους από τη Φλόριντα, όπου πήγε να περάσει τη γιορτή των Ευχαριστιών.
Συμπλήρωσε πως η κυβέρνησή του θα πρέπει τώρα να «επανεξετάσει» τους φακέλους όλων όσοι μετανάστευσαν στις ΗΠΑ από το Αφγανιστάν όταν βρισκόταν στην εξουσία ο προκάτοχός του Μπάιντεν.
President Trump’s full remarks on the illegal alien Afghan National who attacked members of the National Guard in Washington D.C. near The White House. pic.twitter.com/yHJO2NTJ32— America (@america) November 27, 2025
Λίγο αργότερα, η αμερικανική υπηρεσία ιθαγένειας και μετανάστευσης (USCIS) ανακοίνωσε μέσω X ότι σταματά οποιαδήποτε επεξεργασία αιτήσεων μετανάστευσης υπηκόων Αφγανιστάν επ’ αόριστον.
Ο πρόεδρος Τραμπ ξεσπάθωσε εναντίον της μετανάστευσης, που κατ’ αυτόν αποτελεί τη «μεγαλύτερη απειλή για την εθνική ασφάλεια», προσάπτοντας στον προκάτοχό του πως έφερε «εκατομμύρια» αλλοδαπούς στις ΗΠΑ. Μίλησε για «σατανική ενέργεια», για «πράξη μίσους», για «τρομοκρατική ενέργεια», «έγκλημα εναντίον ολόκληρου του λαού μας», για «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».
Τα στοιχεία της υπόθεσης πάντως, θυμίζει το Γερμανικό Πρακτορείο, δεν επιτρέπουν αυτόν τον τελευταίο χαρακτηρισμό. Η έννοια του εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας αναφέρεται σε ευρεία ή συστηματική επίθεση κατά άμαχου πληθυσμού κατ’ εφαρμογή ή προς υλοποίηση πολιτικής κράτους ή οργάνωσης με οιονεί κρατική εξουσία, κατά τον ορισμό του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου -- όχι μεμονωμένες υποθέσεις.
Effective immediately, processing of all immigration requests relating to Afghan nationals is stopped indefinitely pending further review of security and vetting protocols.— USCIS (@USCIS) November 27, 2025
The protection and safety of our homeland and of the American people remains our singular focus and…
Τεταμένο κλίμα
Η χθεσινή επίθεση έγινε με φόντο κλίμα εξαιρετικά τεταμένο στις ΗΠΑ, όπου στις αρχές Σεπτεμβρίου δολοφονήθηκε ο Τσάρλι Κερκ, συντηρητικός ίνφλουενσερ --διαμορφωτής της κοινής γνώμης-- σύμμαχος και προπαγανδιστής του προέδρου Τραμπ στη νεολαία. Ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ άλλωστε είχε σωθεί παρά τρίχα όταν διαπράχτηκε απόπειρα δολοφονίας του κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024.
Τους τελευταίους μήνες, ο πρόεδρος διέταξε να αναπτυχθεί η εθνοφρουρά κατά σειρά στο Λος Άντζελες, στην Ουάσιγκτον και στο Μέμφις, σε όλες τις περιπτώσεις αψηφώντας την εναντίωση των τοπικών αρχών - και στις τρεις πόλεις κυβερνούν δημοκρατικοί -, διατεινόμενος πως το μέτρο ήταν απαραίτητο για να καταπολεμηθεί η εγκληματικότητα και να υποστηριχτεί η αστυνομία μετανάστευσης (ICE).
Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε χθες πως θα σταλούν ακόμη 500 στρατιωτικοί στην Ουάσιγκτον· ο αριθμός τους θα φθάσει έτσι τους 2.500 και πλέον. Ο πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε πως διέταξε την αποστολή ενισχύσεων.
Ο δήμος της πρωτεύουσα είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη ζητώντας να αποσυρθεί η εθνοφρουρά. Δικαστήριο τον δικαίωσε την περασμένη εβδομάδα, αλλά η απόφασή της συνοδευόταν με αναστολή 21 ημερών, ως την 11η Δεκεμβρίου, ώστε να επιτραπεί στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση να ασκήσει έφεση.
