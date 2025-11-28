Σύντομα οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ για ειρηνευτικές προτάσεις για την Ουκρανία, λέει ο Ζελένσκι
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ουκρανία Πόλεμος στην Ουκρανία ΗΠΑ

Σύντομα οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ για ειρηνευτικές προτάσεις για την Ουκρανία, λέει ο Ζελένσκι

Η Ρωσία θέλει πραγματικά η Ουκρανία να κάνει λάθη, από την πλευρά μας δεν θα υπάρξουν λάθη, υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος

Σύντομα οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ για ειρηνευτικές προτάσεις για την Ουκρανία, λέει ο Ζελένσκι
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Βολοντίμιρ Ζελέσνκι δήλωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων για τις προτάσεις που σχετίζονται με τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία θα λάβουν χώρα σύντομα.

Στο βιντεοσκοπημένο διάγγελμά του προς το έθνος, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι ανώτεροι Ουκρανοί αξιωματούχοι που εκπροσωπούν τον στρατό, το υπουργείο Εξωτερικών και τις μυστικές υπηρεσίες θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες για τον τρόπο τερματισμού του πολέμου που πλησιάζει το 4ο έτος του.

«Η Ρωσία θέλει πραγματικά η Ουκρανία να κάνει λάθη, από την πλευρά μας δεν θα υπάρξουν λάθη. Το έργο μας συνεχίζεται. Ο αγώνας μας συνεχίζεται» τόνισε στην ανάρτησή του ο Ζελένσκι και συμπλήρωσε: «Δεν έχουμε το δικαίωμα να μην αναλάβουμε δράση, δεν έχουμε το δικαίωμα να υποχωρήσουμε ή να διαφωνήσουμε. Αν χάσουμε την ενότητα, κινδυνεύουμε να χάσουμε τα πάντα: τους εαυτούς μας, την Ουκρανία, το μέλλον μας. Πρέπει να ενωθούμε, να αντέξουμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δεν θα έχουμε άλλη Ουκρανία. Υπερασπίζουμε την Ουκρανία».



Ειδήσεις σήμερα:

Ηχητικό Ντοκουμέντο: «Σε παρακαλώ αγόρι μου, πάρε ό,τι θες και φύγε...», η 75χρονη από τη Σαλαμίνα ικετεύει για τη ζωή της

Είμαι παραδομένος στον Χριστό, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή, δήλωσε ο Νίκος Οικονομόπουλος

Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν λάβατε την ενίσχυση - Έως πότε υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πως η COSMOTE TELEKOM ένωσε δρομείς, θεατές και αξίες στο κορυφαίο δρομικό γεγονός

Τεράστια επιτυχία, παγκόσμια απήχηση, αισιοδοξία, πάθος και μια συναρπαστική «ωδή» στον αθλητισμό που δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο, μαζί με την αυθόρμητη χαρά του τερματισμού και της συμμετοχής: Αυτά είναι μερικά από όσα αφήνει πίσω του ο πρόσφατος, 42ος Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός, στον οποίο συμμετείχαν περίπου 72.800 δρομείς από όλον τον κόσμο

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που μετατρέπει την τεχνογνωσία σε κοινωνική δύναμη

Η DEMO εξελίσσεται σε στρατηγικό πυλώνα του εθνικού συστήματος υγείας, επενδύοντας στη βιοτεχνολογία, ενισχύοντας την επάρκεια φαρμάκων και δημιουργώντας την πρώτη ολοκληρωμένη εγχώρια παραγωγή προηγμένων θεραπειών στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης