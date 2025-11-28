Η φετινή συλλογή FW25 δίνει την δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να εκφραστεί με το προσωπικό της στυλ και να νιώθει άνετη και ταυτόχρονα κομψή με τα γυναικεία παπούτσια Parex.
Σύντομα οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ για ειρηνευτικές προτάσεις για την Ουκρανία, λέει ο Ζελένσκι
Η Ρωσία θέλει πραγματικά η Ουκρανία να κάνει λάθη, από την πλευρά μας δεν θα υπάρξουν λάθη, υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος
Ο Βολοντίμιρ Ζελέσνκι δήλωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων για τις προτάσεις που σχετίζονται με τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία θα λάβουν χώρα σύντομα.
Στο βιντεοσκοπημένο διάγγελμά του προς το έθνος, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι ανώτεροι Ουκρανοί αξιωματούχοι που εκπροσωπούν τον στρατό, το υπουργείο Εξωτερικών και τις μυστικές υπηρεσίες θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες για τον τρόπο τερματισμού του πολέμου που πλησιάζει το 4ο έτος του.
«Η Ρωσία θέλει πραγματικά η Ουκρανία να κάνει λάθη, από την πλευρά μας δεν θα υπάρξουν λάθη. Το έργο μας συνεχίζεται. Ο αγώνας μας συνεχίζεται» τόνισε στην ανάρτησή του ο Ζελένσκι και συμπλήρωσε: «Δεν έχουμε το δικαίωμα να μην αναλάβουμε δράση, δεν έχουμε το δικαίωμα να υποχωρήσουμε ή να διαφωνήσουμε. Αν χάσουμε την ενότητα, κινδυνεύουμε να χάσουμε τα πάντα: τους εαυτούς μας, την Ουκρανία, το μέλλον μας. Πρέπει να ενωθούμε, να αντέξουμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δεν θα έχουμε άλλη Ουκρανία. Υπερασπίζουμε την Ουκρανία».
