Ιρλανδή αθλήτρια του ΜΜΑ επιτέθηκε και τραυμάτισε αστυνομικούς που την έβγαλαν από πτήση προς Δουβλίνο - Δείτε βίντεο
Τις αρχές κάλεσε ο πιλότος αφού το πλήρωμα δεν μπόρεσε να ελέγξει τη «βίαιη συμπεριφορά» της Σινέιντ Κάβανο
Στη σύλληψη της αθλήτριας του ΜΜΑ από την Ιρλανδία, Σινέιντ Κάβανο, προχώρησαν οι αρχές της Ισπανίας μετά από επίθεση σε αστυνομικούς που προσπάθησαν να την βγάλουν από αεροπλάνο της Ryanair με προορισμό το Δουβλίνο.
Τις αρχές κάλεσε ο πιλότος αφού το πλήρωμα δεν μπόρεσε να ελέγξει τη «βίαιη συμπεριφορά» της Κάβανο.
Η σύλληψη της Κάβανο έγινε το βράδυ της Δευτέρας την ώρα που το αεροσκάφος ετοιμαζόταν για απογείωση από Γκραν Κανάρια.
Η αθλήτρια του ΜΜΑ πέρασε τη νύχτα στο κρατητήριο πριν εμφανιστεί στο δικαστήριο την Τρίτη.
Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης οι αστυνομικοί που προσπάθησαν να απομακρύνουν την Κάβανο τέθηκαν σε αναρρωτική άδεια λόγω των τραυματισμών που υπέστησαν.
Η 39χρονη, η οποία είναι φίλη του Κόνορ ΜακΓκρέγκορ, φέρεται να έχει αφεθεί ελεύθερη με εγγύηση εν αναμονή της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Bloomberg: Ο Γουίτκοφ καθοδήγησε τη Ρωσία για το πώς να «πουλήσει» στον Τραμπ το σχέδιο για την Ουκρανία - Όλη η συνομιλία με σύμβουλο του Πούτιν
«Κατάλαβα εξ αρχής ότι παρέλυσα - Ο Θεός δεν είναι τιμωρός»: Συγκινεί ο Γιάννης Δαμιανός που βούτηξε για τον Σταυρό και καθηλώθηκε στο αναπηρικό αμαξίδιο
Champions League: Η Τσέλσι διέλυσε τη Μπαρτσελόνα, πάρτι της Λεβερκούζεν στην έδρα της Σίτι και απόδραση της Γιουβέντους - Δείτε τα 21 γκολ
