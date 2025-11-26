Ιρλανδή αθλήτρια του ΜΜΑ επιτέθηκε και τραυμάτισε αστυνομικούς που την έβγαλαν από πτήση προς Δουβλίνο - Δείτε βίντεο
Τις αρχές κάλεσε ο πιλότος αφού το πλήρωμα δεν μπόρεσε να ελέγξει τη «βίαιη συμπεριφορά» της Σινέιντ Κάβανο

Στη σύλληψη της αθλήτριας του ΜΜΑ από την Ιρλανδία, Σινέιντ Κάβανο, προχώρησαν οι αρχές της Ισπανίας μετά από επίθεση σε αστυνομικούς που προσπάθησαν να την βγάλουν από αεροπλάνο της Ryanair με προορισμό το Δουβλίνο.

Τις αρχές κάλεσε ο πιλότος αφού το πλήρωμα δεν μπόρεσε να ελέγξει τη «βίαιη συμπεριφορά» της Κάβανο.

Η σύλληψη της Κάβανο έγινε το βράδυ της Δευτέρας την ώρα που το αεροσκάφος ετοιμαζόταν για απογείωση από Γκραν Κανάρια.

Detenida la luchadora de MMA irlandesa Sinead Kavanagh en un vuelo en Gran Canaria


Η αθλήτρια του ΜΜΑ πέρασε τη νύχτα στο κρατητήριο πριν εμφανιστεί στο δικαστήριο την Τρίτη.

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης οι αστυνομικοί που προσπάθησαν να απομακρύνουν την Κάβανο τέθηκαν σε αναρρωτική άδεια λόγω των τραυματισμών που υπέστησαν.

Η 39χρονη, η οποία είναι φίλη του Κόνορ ΜακΓκρέγκορ, φέρεται να έχει αφεθεί ελεύθερη με εγγύηση εν αναμονή της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

