Φωτιά σε εργοστάσιο στο Ηράκλειο Κρήτης

Σήμερα το απόγευμα θα παραδώσει η Χαμάς στο Ισραήλ τη σορό που εντοπίστηκε τη Δευτέρα στη Νουσεϊράτ
Σήμερα το απόγευμα θα παραδώσει η Χαμάς στο Ισραήλ τη σορό που εντοπίστηκε τη Δευτέρα στη Νουσεϊράτ

Τρεις σοροί ομήρων εξακολουθούν να βρίσκονται στα χέρια ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα

Η Χαμάς ανακοίνωσε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης ότι, σε συνεργασία με την Ισλαμική Τζιχάντ, θα παραδώσει σήμερα στις 4 μ.μ. στο Ισραήλ τη σορό ενός ομήρου.

Σύμφωνα με την Ισλαμική Τζιχάντ, η σορός εντοπίστηκε χθες στην περιοχή Νουσεϊράτ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Αυτή θα είναι η παράδοση της 26ης από τις 28 σορούς ομήρων που παρέμεναν στη Γάζα.

«Οι Ταξιαρχίες αλ Κουντς και οι Ταξιαρχίες αλ Κάσαμ θα παραδώσουν τη σορό ενός από τους Ισραηλινούς αιχμαλώτους, που βρέθηκε στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας», υπογραμμίζει κοινή ανακοίνωση των δύο οργανώσεων.

Λίγο νωρίτερα, το Ισραήλ είχε κατηγορήσει την οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ για παραβίαση της εύθραυστης εκεχειρίας στη Γάζα καθυστερώντας την παράδοση μιας σορού που αυτή η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση είχε ανακοινώσει ότι είχε εντοπίσει χθες Δευτέρα.

