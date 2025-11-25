Γάζα: Ούτε φωνή ούτε ακρόαση από τη Χαμάς για την παράδοση σορού Ισραηλινού ομήρου μια μέρα μετά τον εντοπισμό της
Γάζα: Ούτε φωνή ούτε ακρόαση από τη Χαμάς για την παράδοση σορού Ισραηλινού ομήρου μια μέρα μετά τον εντοπισμό της
Χθες, η Ισλαμική Τζιχάντ επιβεβαίωσε πως εντόπισε τη σορό ενός ομήρου στη Νουσεϊράτ - 24 ώρες μετά, Χαμάς και Τζιχάντ δεν έχουν στείλει κανένα σήμα για την παράδοσή της στο Ισραήλ
Περισσότερες από 24 ώρες έχουν περάσει από τότε που έγινε γνωστό ότι η Παλαιστινιακή Τζιχάντ ανέκτησε στη κεντρική Γάζα τη σορό ενός Ισραηλινού ομήρου, ωστόσο η Χαμάς δεν έχει ακόμη ενημερώσει το Ισραήλ για κάποια προγραμματισμένη παράδοση.
Η Ισλαμική Τζιχάντ επιβεβαίωσε χθες το βράδυ το ρεπορτάζ του Al Jazeera, σύμφωνα με το οποίο η σορός εντοπίστηκε στην περιοχή της Νουσεϊράτ.
Συνήθως, η Χαμάς ανακοινώνει την πρόθεσή της να επιστρέψει τις σορούς ομήρων, ανεξάρτητα από το ποια σύμμαχη ένοπλη οργάνωση τις κρατούσε, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει εκδώσει κάποια σχετική δήλωση. Αντίστοιχα, και η Ισλαμική Τζιχάντ δεν έχει ανακοινώσει πρόθεση να παραδώσει το σώμα.
Στη Γάζα εξακολουθούν να κρατούνται οι σοροί τριών ακόμη δολοφονημένων ομήρων: του Ντρoρ Ορ, του λοχία Ραν Γκβίλι και του Ταϊλανδού υπηκόου Σουνττισάκ Ρινθάλακ.
