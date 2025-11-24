Ρουμάνοι επιβάτες τρέχουν να προλάβουν την πτήση τους στο αεροδρόμιο της Κολωνίας και συλλαμβάνονται - Δείτε βίντεο
Οι δύο Ρουμάνοι έσπασαν το γυαλί συναγερμού έκτακτης ανάγκης και έτρεχαν στον διάδρομο του αεροδρομίου κάνοντας νόημα στον πιλότο να περιμένει

Δύο Ρουμάνοι επιβάτες συνελήφθησαν το βράδυ της Παρασκευής (21/11) από την Αστυνομία στο αεροδρόμιο της Κολωνίας-Βόννης στη Γερμανία, καθώς έτρεχαν στο διάδρομο να προλάβουν την πτήση τους πριν απογειωθεί.

Σύμφωνα με τη daily mail, οι δύο άνδρες, ηλικίας 28 και 47 ετών, εθεάθησαν να τρέχουν στην πίστα του αεροδρομίου της Κολωνίας-Βόννης για να προλάβουν την πτήση της Wizz Air με προορισμό τη Ρουμανία.

Το αεροπλάνο ήταν έτοιμο να απογειωθεί, όταν ξαφνικά δύο άνδρες φαίνονται να τρέχουν προς το μέρος του και κάνουν νόημα στον πιλότο να περιμένει προκειμένου να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο.

Στη συνέχεια, φαίνεται ένας υπάλληλος του αεροδρομίου να πλησιάζει τους δύο άνδρες και να παρεμβαίνει.

Παρά την καθυστέρηση, το αεροπλάνο κατάφερε να απογειωθεί λίγα λεπτά αργότερα και έφτασε στο Βουκουρέστι νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία της Γερμανίας, οι δύο Ρουμάνοι έσπασαν το γυαλί ενός συναγερμού έκτακτης ανάγκης στις 9.33 μ.μ. και πάτησαν ένα κουμπί για να ανοίξουν την πόρτα προς τον διάδρομο του αεροδρομίου.

Αντιδράσεις αστυνομίας και του αεροδρομίου

Ο εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής αστυνομίας, Oliver Hünewinckell, δήλωσε στην Bild: «Έχουν απαγγελθεί ποινικές κατηγορίες για παράνομη είσοδο κατά των ανδρών. Η παραβίαση του νόμου για την ασφάλεια των αερομεταφορών εξακολουθεί να διερευνάται».

Ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου είπε στην εφημερίδα: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι την Παρασκευή το βράδυ, δύο επιβάτες απέκτησαν παράνομη πρόσβαση στον διάδρομο προσγείωσης μέσω μιας εξόδου έκτακτης ανάγκης, αφού πέρασαν από τον έλεγχο ασφαλείας.

Οι δύο συνελήφθησαν από το προσωπικό του αεροδρομίου και παραδόθηκαν στην ομοσπονδιακή αστυνομία. Το αεροδρόμιο Κολωνίας/Βόννης έχει κινήσει νομικές διαδικασίες

Η ασφάλεια των πτήσεων στο αεροδρόμιο δεν κινδύνεψε ποτέ και οι πτήσεις δεν επηρεάστηκαν».

