Ο Ζελένσκι «θα πρέπει να εγκρίνει» το ειρηνευτικό σχέδιο, αλλιώς θα συνεχίσει να πολεμά, λέει ο Τραμπ

Ο Ουκρανός πρόεδρος θα έπρεπε να είχε κάνει μια συμφωνία πριν από ένα χρόνο, πριν από δύο χρόνια », προσθέτει ο Τραμπ.