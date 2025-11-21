Ο Ζελένσκι «θα πρέπει να εγκρίνει» το ειρηνευτικό σχέδιο, αλλιώς θα συνεχίσει να πολεμά, λέει ο Τραμπ
Ο Ζελένσκι «θα πρέπει να εγκρίνει» το ειρηνευτικό σχέδιο, αλλιώς θα συνεχίσει να πολεμά, λέει ο Τραμπ
Ο Ουκρανός πρόεδρος θα έπρεπε να είχε κάνει μια συμφωνία πριν από ένα χρόνο, πριν από δύο χρόνια», προσθέτει ο Τραμπ.
Ερώτηση για το ειρηνευτικό σχέδιο που πρότειναν οι ΗΠΑ στο Κίεβο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δέχτηκε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση που είχε με τον εκλεγμένο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι.
Δημοσιογράφος τον ρώτησε αν είχε μιλήσει με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για το σχέδιο των 28 σημείων και ο Τραμπ απάντησε: «Έχουμε ένα σχέδιο. Είναι φρικτό αυτό που συμβαίνει [ενν. τον πόλεμο]. Είναι ένας πόλεμος που δεν έπρεπε να είχε ξεσπάσει ποτέ».
«Πιστεύουμε ότι έχουμε έναν τρόπο να επιτύχουμε την ειρήνη. Θα πρέπει να το εγκρίνει», είπε ακόμη.
Σε άλλο ερώτημα για την κριτική για το σχέδιο, ο Τραμπ απάντησε: «Εννοείς ότι δεν αρέσει στον Ζελένσκι; Θα πρέπει να του αρέσει, και αν δεν του αρέσει, υποθέτω ότι τότε θα πρέπει να συνεχίσουν να πολεμούν».
Πρόσθεσε ότι «[ενν. ο Ζελένσκι] έπρεπε να είχε κάνει μια συμφωνία πριν από ένα χρόνο, πριν από δύο χρόνια», προσθέτει ο Τραμπ.
Τόνισε όμως για τον Ουκρανό πρόεδρο ότι «σε κάποιο σημείο, θα πρέπει να αποδεχτεί κάτι. Θυμάστε ότι στο Οβάλ Γραφείο, πριν από λίγο καιρό, είπα: “Δεν έχετε τα χαρτιά”».
«Κληρονόμησα αυτόν τον πόλεμο. Νόμιζα ότι έπρεπε να είχε κάνει μια συμφωνία πριν από ένα χρόνο, πριν από δύο χρόνια», κατέληξε.
Trump on Zelensky:
He'll have to like the deal.
And if he doesn't like, they should just keep fighting.pic.twitter.com/BCY82idbfL
