Επίθεση φιλίας από τον Τραμπ στον Μαμντάνι: Εκπληκτική νίκη, θα τον βοηθήσουμε - Τι είπε για τον χαρακτηρισμό «φασίστας» από τον δήμαρχο Νέας Υόρκης

Από την πλευρά του ο Μαμντάνι, η οποία, όπως είπε, επικεντρώθηκε «σε έναν τόπο κοινού θαυμασμού και αγάπης: τη Νέα Υόρκη». Στόχος και των δύο, όπως είπε, πώς δεν θα βελτιωθεί η ζωή για τους κατοίκους της πόλης.«Είμαστε πολύ σαφείς σχετικά με τις θέσεις και τις απόψεις μας, και αυτό που πραγματικά εκτιμώ στον πρόεδρο είναι ότι η συνάντηση που είχαμε επικεντρώθηκε στον κοινό σκοπό που έχουμε να υπηρετούμε τους Νεοϋορκέζους», είπε.Συνέχισε λέγοντας: «Ειλικρινά, αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να μεταμορφώσει τη ζωή των 8,5 εκατομμυρίων ανθρώπων που σήμερα αγωνίζονται να επιβιώσουν σε μια κρίση του κόστους ζωής, με έναν στους τέσσερις να ζει σε συνθήκες φτώχειας».