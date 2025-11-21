«Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου»: Κυκλοφορεί τον επόμενο μήνα το βιβλίο του Νικολά Σαρκοζί
«Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου»: Κυκλοφορεί τον επόμενο μήνα το βιβλίο του Νικολά Σαρκοζί
Στις 10 Νοεμβρίου δικαστήριο του Παρισιού αποφάσισε την πρόωρη αποφυλάκιση του Σαρκοζί - Ένα μήνα μετά, στις 10 Δεκεμβρίου, θα κυκλοφορήσει το βιβλίο του πρώην προέδρου της Γαλλίας
Ο Γάλλος πρώην πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί ανακοίνωσε σήμερα την κυκλοφορία στις 10 Δεκεμβρίου του βιβλίου του, με τίτλο «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου», που εκδίδεται από τον οίκο Fayard, ο οποίος ανήκει στον συντηρητικό δισεκατομμυριούχο Βενσάν Μπολορέ.
«Στη φυλακή, δεν υπάρχει τίποτα να δεις και τίποτα να κάνεις. Ξεχνώ την σιωπή που δεν υπάρχει στη φυλακή Σαντέ, όπου ακούς πολλά. Ο θόρυβος είναι, δυστυχώς, συνεχής. Όπως στην έρημο, έτσι και η εσωτερική ζωή ενός ανθρώπου δυναμώνει μέσα στη φυλακή», γράφει ο Σαρκοζί σε ανάρτηση στο X.
Ο πρώην αρχηγός του γαλλικού κράτους (2007-2012) καταδικάστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση επειδή άφησε εν γνώσει του συνεργάτες του να ζητήσουν από τη Λιβύη του Μουάμαρ Καντάφι να χρηματοδοτήσει κρυφά τη νικηφόρα προεκλογική εκστρατεία του για την προεδρία το 2007. Έμεινε τρεις εβδομάδες στη φυλακή.
Κατά την εξέταση του αιτήματός του για αποφυλάκιση στις αρχές Νοεμβρίου, ο Σαρκοζί περιέγραψε τη διαμονή του στη Σαντέ ως «πολύ σκληρή» και «εξουθενωτική». Εμφανίστηκε μέσω τηλεδιάσκεψης στο δικαστήριο χαρακτηρίζοντας την εμπειρία «εφιάλτη», ενώ απέδωσε ιδιαίτερο φόρο τιμής στο προσωπικό της φυλακής, το οποίο, όπως είπε, «επέδειξε εξαιρετική ανθρωπιά και έκανε αυτόν τον εφιάλτη υποφερτό».
Στις 10 Νοεμβρίου δικαστήριο του Παρισιού αποφάσισε την πρόωρη αποφυλάκισή του. Η έφεση του Σαρκοζί κατά της καταδικαστικής του απόφασης θα εκδικαστεί από τις 16 Μαρτίου ως τις 3 Ιουνίου 2026.
« En prison, il n’y a rien à voir, et rien à faire. J’oublie le silence qui n’existe pas à la Santé où il y a beaucoup à entendre. Le bruit y est hélas constant. Mais à l’image du désert la vie intérieure se fortifie en prison. » Nicolas Sarkozy, Le journal d’un prisonnier.… pic.twitter.com/7RJ8fF8qFZ— Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) November 21, 2025
