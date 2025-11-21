«Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου»: Κυκλοφορεί τον επόμενο μήνα το βιβλίο του Νικολά Σαρκοζί

Στις 10 Νοεμβρίου δικαστήριο του Παρισιού αποφάσισε την πρόωρη αποφυλάκιση του Σαρκοζί - Ένα μήνα μετά, στις 10 Δεκεμβρίου, θα κυκλοφορήσει το βιβλίο του πρώην προέδρου της Γαλλίας