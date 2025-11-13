Στις 16 Μαρτίου η δίκη του Νικολά Σαρκοζί στο Εφετείο

Η δίκη θα διεξαχθεί από τις 16 Μαρτίου έως τις 3 Ιουνίου - Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας έχει καταδικαστεί σε πέντε χρόνια φυλάκισης σε πρώτο βαθμό