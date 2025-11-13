Στις 16 Μαρτίου η δίκη του Νικολά Σαρκοζί στο Εφετείο
Η δίκη θα διεξαχθεί από τις 16 Μαρτίου έως τις 3 Ιουνίου - Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας έχει καταδικαστεί σε πέντε χρόνια φυλάκισης σε πρώτο βαθμό
Το Γαλλικό Εφετείο ανακοίνωσε σήμερα την ημερομηνία έναρξης της δίκης σε δεύτερο βαθμό για τον Νικολά Σαρκοζί σχετικά με την υπόθεση της φερόμενης χρηματοδότησης από τη Λιβύη. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εκδίκαση της υπόθεσης θα πραγματοποιηθεί από τις 16 Μαρτίου έως τις 3 Ιουνίου, οπότε ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας θα βρεθεί εκ νέου ενώπιον της δικαιοσύνης.
Ο Σαρκοζί είχε καταδικαστεί στις 25 Σεπτεμβρίου σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς κρίθηκε ένοχος ότι επέτρεψε εν γνώσει του στους συνεργάτες του να απευθυνθούν στο καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι με στόχο την εξασφάλιση παράνομου χρηματοδοτικού πόρου για την προεκλογική του εκστρατεία το 2007. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλία παρέμεινε κρατούμενος στη φυλακή της Santé στο Παρίσι για τρεις εβδομάδες, επιμένοντας σε όλο αυτό το διάστημα ότι δεν έχει διαπράξει κανένα αδίκημα.
Τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, το Εφετείο έκανε δεκτό το αίτημα αποφυλάκισής του. Μετά την απελευθέρωσή του, ο Σαρκοζί τέθηκε σε καθεστώς δικαστικού ελέγχου, με απαγόρευση επικοινωνίας με τους συγκατηγορούμενους και τους μάρτυρες της υπόθεσης, ενώ του απαγορεύθηκε επίσης οποιαδήποτε επαφή με τον υπουργό Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν.
Κατά την εμφάνισή του ενώπιον του Εφετείου μέσω τηλεδιάσκεψης, δήλωσε: «Θέλω να είναι ξεκάθαρο ότι δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό η παράλογη ιδέα να ζητήσω από τον κ. Καντάφι οποιαδήποτε χρηματοδότηση. Δεν θα παραδεχθώ ποτέ κάτι που δεν έχω κάνει». Παράλληλα αναφέρθηκε και στις συνθήκες κράτησής του.
Λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του με περιοριστικούς όρους, ο Σαρκοζί έκανε γνωστό ότι προετοιμάζεται για τη δίκη σε δεύτερο βαθμό.
