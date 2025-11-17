Απατεώνισσα έτρωγε σε πανάκριβα εστιατόρια της Νέας Υόρκης και έφευγε χωρίς να πληρώνει - Πώς εξαπατούσε τους επιχειρηματίες

Την ίδια πρακτική ακολούθησε και σε άλλα εστιατόρια του Williamsburg. Στις 6 Νοεμβρίου φέρεται να άφησε απλήρωτο λογαριασμόστο Lavender Lake, ενώ στις 11 Νοεμβρίου επανέλαβε το ίδιο στο Motorino Pizza με λογαριασμό. Και στις δύο περιπτώσεις συνελήφθη με κατηγορίες για κλοπή υπηρεσιών.Στο προσωπικό της blog, πάντως, η εικόνα είναι διαφορετική. Η Πέι Τσούνγκ περιγράφει με γλαφυρό τρόπο τα πιάτα που φέρεται να μην πλήρωσε — από μπριζόλες στο Peter Luger μέχρι γλυκά σε άλλες επιχειρήσεις.«Το κρέας λιώνει σαν μετάξι», γράφει σε μία από τις πρόσφατες αναρτήσεις της.Οι υποθέσεις της βρίσκονται πλέον στη δικαιοσύνη, ενώ οι ιδιοκτήτες των εστιατορίων δηλώνουν ότι το φαινόμενο εξελίχθηκε σχεδόν σαν σκηνή από ταινία.Όπως είπε ο Winterman από το Francie, η σύλληψη της 34χρονης μπροστά στους πελάτες έγινε μέσα σε απόλυτη ψυχραιμία: «Ήταν η πιο Νεοϋορκέζικη στιγμή. Ο κόσμος συνέχισε απλώς το δείπνο του».