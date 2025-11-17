Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Απατεώνισσα έτρωγε σε πανάκριβα εστιατόρια της Νέας Υόρκης και έφευγε χωρίς να πληρώνει - Πώς εξαπατούσε τους επιχειρηματίες
Απατεώνισσα έτρωγε σε πανάκριβα εστιατόρια της Νέας Υόρκης και έφευγε χωρίς να πληρώνει - Πώς εξαπατούσε τους επιχειρηματίες
Συνελήφθη μετά από πολλές καταγγελίες - Φέρεται να προσπάθησε να ανταλλάξει σεξουαλικές υπηρεσίες για να αποζημιώσει ένα από τα εστιατόρια
Μια 34χρονη γυναίκα από το Μπρούκλιν, που ανέβαζε στα social media φωτογραφίες της με Prada, Louis Vuitton και Hermes, κατηγορείται ότι εξαπατούσε πολυτελή εστιατόρια της Νέας Υόρκης παριστάνοντας τη food influencer, ενώ στην πραγματικότητα έτρωγε χωρίς να πληρώνει.
Η Πέι Τσούνγκ έχει συλληφθεί πέντε φορές από τα τέλη Οκτωβρίου, με τις αρχές και τους ιδιοκτήτες εστιατορίων να κάνουν λόγο για συστηματική απάτη που εξελίχθηκε σχεδόν δημοσίως, μπροστά σε ανυποψίαστους πελάτες.
Η Πέι Τσούνγκ εμφανιζόταν με επαγγελματικό εξοπλισμό, φωτογράφιζε τα πιάτα κορυφαίων εστιατορίων όπως το Peter Luger και το βραβευμένο με αστέρι Michelin Francie και στη συνέχεια δημοσίευε στο Instagram ενθουσιώδεις κριτικές για το φαγητό—χωρίς ποτέ να πληρώσει τον λογαριασμό.
Σύμφωνα με τη New York Post, διαμένει σε πολυτελές συγκρότημα κατοικιών στο Williamsburg και διατηρεί προφίλ με περισσότερους από 13.000 followers.
Στο εστιατόριο Francie, στις 22 Οκτωβρίου, φέρεται να παρήγγειλε foie gras, carpaccio, bucatini, αρνί και επιδόρπιο συνολικής αξίας 188 δολαρίων. Όταν της ζητήθηκε να πληρώσει, πρότεινε να «ανταλλάξει» το γεύμα με δημοσιεύσεις και φωτογραφίες.
Όλες οι κάρτες της απορρίφθηκαν, ενώ η ίδια υποστήριξε ότι περίμενε χρήματα από την οικογένειά της.
Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου, η Πέι Τσούνγκ επέστρεψε αρκετές φορές -παρά το ανεξόφλητο χρέος- μέχρι που στις 7 Νοεμβρίου κατανάλωσε επιπλέον φαγητό αξίας 83 δολαρίων και συνελήφθη επί τόπου. Οι αστυνομικοί, όπως είπε ο ίδιος, τη γνώριζαν ήδη από προηγούμενα περιστατικά.
Μάλιστα, ένας μάνατζερ υποστηρίζει ότι προσπάθησε να πληρώσει με «άλλο τρόπο», προτείνοντας σε σερβιτόρο να εξοφλήσει εκείνος τον λογαριασμό και να τον αποζημιώσει αυτή αφήνοντας σεξουαλικό υπονοούμενο.
Την ίδια πρακτική ακολούθησε και σε άλλα εστιατόρια του Williamsburg. Στις 6 Νοεμβρίου φέρεται να άφησε απλήρωτο λογαριασμό 97 δολαρίων στο Lavender Lake, ενώ στις 11 Νοεμβρίου επανέλαβε το ίδιο στο Motorino Pizza με λογαριασμό 135 δολαρίων. Και στις δύο περιπτώσεις συνελήφθη με κατηγορίες για κλοπή υπηρεσιών.
Στο προσωπικό της blog, πάντως, η εικόνα είναι διαφορετική. Η Πέι Τσούνγκ περιγράφει με γλαφυρό τρόπο τα πιάτα που φέρεται να μην πλήρωσε — από μπριζόλες στο Peter Luger μέχρι γλυκά σε άλλες επιχειρήσεις.
«Το κρέας λιώνει σαν μετάξι», γράφει σε μία από τις πρόσφατες αναρτήσεις της.
Οι υποθέσεις της βρίσκονται πλέον στη δικαιοσύνη, ενώ οι ιδιοκτήτες των εστιατορίων δηλώνουν ότι το φαινόμενο εξελίχθηκε σχεδόν σαν σκηνή από ταινία.
Όπως είπε ο Winterman από το Francie, η σύλληψη της 34χρονης μπροστά στους πελάτες έγινε μέσα σε απόλυτη ψυχραιμία: «Ήταν η πιο Νεοϋορκέζικη στιγμή. Ο κόσμος συνέχισε απλώς το δείπνο του».
