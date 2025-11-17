Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Υπάλληλος πήρε λόγω λογιστικού λάθους τους μισθούς 34 συναδέλφων και αρνείται να τους επιστρέψει
Ο Ρώσος υπάλληλος χρησιμοποίησε το τυχαίο «μπόνους» του για να αγοράσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο
Ένας Ρώσος εργάτης εργοστασίου έλαβε κατά λάθος 87.000 δολάρια λόγω ενός τεράστιου λογιστικού λάθους, αλλά τώρα που τα χρήματα βρίσκονται στον λογαριασμό του, αρνείται να τα επιστρέψει. Ο Βλαντιμίρ Ριτσάγκοφ από τη δυτική Ρωσία, έλαβε την πληρωμή της ζωής του χάρη σε ένα λογιστικό λάθος, όταν η εργοδοσία του, του κατέβαλε κατά λάθος όχι μόνο τον δικό του μισθό, αλλά και αυτόν των συναδέλφων του.
Εκτός από την προγραμματισμένη αμοιβή για τις διακοπές του, συνολικά επτά εκατομμύρια ρούβλια (87.000 δολάρια ΗΠΑ) κατατέθηκαν στον λογαριασμό του την ημέρα πληρωμής. Φυσικά, αυτό ήταν πολύ περισσότερο από τον συνηθισμένο μισθό του, αλλά ο Ριτσάγκοφ δεν ήταν τύπος που θα κοίταζε τον... γάιδαρο στα δόντια.
Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το εργοστάσιο στην πραγματικότητα τον είχε πληρώσει το ποσό που προοριζόταν για 34 άλλους υπαλλήλους σε διαφορετικό υποκατάστημα της επιχείρησης, λόγω ενός «σφάλματος» στο λογιστικό τους λογισμικό. Η εταιρεία τον κάλεσε αμέσως, ζητώντας του να επιστρέψει τα χρήματα, αλλά αυτός δεν υποχωρούσε.
Όταν οι εκκλήσεις τους δεν απέδωσαν, οι εργοδότες του άρχισαν να τον παρενοχλούν και να τον απειλούν, αναγκάζοντάς τον να αλλάξει τον αριθμό του τηλεφώνου του.
Χρησιμοποίησε το τυχαίο «μπόνους» του για να αγοράσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο και έφυγε από την περιοχή με την οικογένειά του.
Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν η εταιρεία κατέθεσε μήνυση εναντίον του Ριτσάγκοφ, κατηγορώντας τον ότι σχεδίασε ένα σχέδιο με έναν λογιστή για να τους εξαπατήσει και να τους πάρει τα χρήματα.
Ο τραπεζικός του λογαριασμός παγώθηκε ως αποτέλεσμα της νομικής έρευνας που ακολούθησε, αλλά αφού δεν βρέθηκαν στοιχεία για παράνομη πράξη, η σύλληψή του ακυρώθηκε. Ωστόσο, είναι νομικά υποχρεωμένος να επιστρέψει τα χρήματα, αλλά ο Rychagov είναι διατεθειμένος να παλέψει με νύχια και με δόντια για να διατηρήσει τη νέα του ιδιότητα του δισεκατομμυριούχου.
Σε συνέντευξή του στο ρωσικό τηλεοπτικό κανάλι Channel 5, εξήγησε ότι μεταξύ των συναδέλφων του είχε γίνει λόγος για ένα μεγάλο μπόνους για το νέο έτος, γεγονός που τον ώθησε αρχικά να κρατήσει τα χρήματα. Επίσης, υποστήριξε ότι δεν είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τα χρήματα και τώρα επιδιώκει να εκδικάσει την υπόθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ρωσίας.
«Αφού έψαξα στο διαδίκτυο, διαπίστωσα ότι αν ήταν τεχνικό σφάλμα, ήταν δική μου ευθύνη να τα επιστρέψω, αλλά αν ήταν σφάλμα χρέωσης, ήμουν υποχρεωμένος να τα επιστρέψω. Αργότερα, έμαθα ότι ήταν τεχνικό σφάλμα και αποφάσισα ότι είχα το δικαίωμα να κρατήσω τα χρήματα», είπε.
