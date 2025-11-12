Ο εγγονός του JFK θα είναι υποψήφιος για το Κογκρέσο - «Τελευταία ευκαιρία να σταματήσουμε τον Τραμπ»

Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
Έχει δηλώσει ότι ο παππούς του ήταν ο ήρωάς του και «πρότυπο για το πώς μπορεί να λειτουργήσει ο προοδευτισμός στην Αμερική» - Αποκαλεί τον εξάδελφό του και υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ «λούζερ»
Άλλο ένα μέλος της οικογένειας των Κένεντι εξέφρασε την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος για το Κογκρέσο, συνεχίζοντας την παράδοση.
Ο Τζακ Σλόσμπεργκ, που είναι ο μοναδικός εγγονός του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, του πρώην προέδρου που δολοφονήθηκε το 1963, θα είναι υποψήφιος για το Κογκρέσο στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης στις εκλογές του 2026. Επιδιώκει να καταλάβει τη θέση του βουλευτή Τζέρολντ Νάντλερ, ο οποίος ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο ότι θα αποσυρθεί έπειτα από πάνω από τρεις δεκαετίες στην πολιτική.
Ο 32χρονος υποψήφιος, γιος της κόρης των Κένεντι, Καρολάιν, δήλωσε στους New York Times ότι το Δημοκρατικό Κόμμα χρειάζεται περισσότερες φωνές για να «αντισταθεί σε αυτό που αντιλαμβανόμαστε σαν καταχρήσεις εξουσίας του προέδρου Τραμπ και των συμμάχων του».
Έχει σχεδόν 2 εκατομμύρια ακόλουθους συνολικά στο Instagram και το TikTok και είναι γνωστός για τα προκλητικά και ειλικρινή πολιτικά σχόλιά του στο Διαδίκτυο, αναφέρει το BBC.
Το 2024 ήταν πολιτικός ανταποκριτής του Vogue εν όψει των προεδρικών εκλογών, εν μέρει λόγω της χαλαρής παρουσίας του στο Διαδίκτυο. Έλεγε τότε ότι ο παππούς του ήταν ο ήρωάς του και «πρότυπο για το πώς μπορεί να λειτουργήσει ο προοδευτισμός στην Αμερική».
Λίγο μετά την ανακοίνωση της εκστρατείας του, ο Σλοσμπεργκ ανέβασε βίντεο και υλικό στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προτρέποντας τους οπαδούς του να κάνουν δωρεές «για να μπορέσουμε να κερδίσουμε».
«Αυτή είναι η τελευταία μας ευκαιρία να σταματήσουμε τον Τραμπ – δεν θα ξαναέρθει», γράφει μεταξύ άλλων.
Ο Σλόσμπεργκ έχει εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή του στην κυβέρνηση Τραμπ, στην οποία συμμετέχει και ο εξάδελφός του, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, με τον οποίο είναι αποξενωμένοι ενώ τον έχει αποκαλέσει και «λούζερ».
