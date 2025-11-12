Ο εγγονός του JFK θα είναι υποψήφιος για το Κογκρέσο - «Τελευταία ευκαιρία να σταματήσουμε τον Τραμπ»

Έχει δηλώσει ότι ο παππούς του ήταν ο ήρωάς του και «πρότυπο για το πώς μπορεί να λειτουργήσει ο προοδευτισμός στην Αμερική» - Αποκαλεί τον εξάδελφό του και υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ «λούζερ»