Συνελήφθη 46χρονος στο Μιλάνο που περιέλουσε με βενζίνη τη σύζυγό του και προσπάθησε να της βάλει φωτιά

Η γυναίκα δέχθηκε την επίθεση έξω από τον χώρο εργασίας της - Κ ατάφερε να μπει μέσα στο όχημά της και να κλειδωθεί, καλώντας σε βοήθεια