Νιούσομ για την απουσία του Αμερικανού προέδρου από την COP30: «Ο Τραμπ είναι προσωρινός»

Επίσης παρούσα, η δημοκρατική κυβερνήτρια του Νέου Μεξικού, η Μισέλ Λουχάν Γκρίσαμ, τόνισε πως «όταν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εμπλέκεται, κάνουμε περισσότερα, όταν απεμπλέκεται, κάνουμε περισσότερα».Η απουσία της κυβέρνησης Τραμπ είναι για κάποιους ανακούφιση, καθώς υπήρχαν φόβοι πως θα τορπίλιζε τις διαπραγματεύσεις, όπως έγινε τον Οκτώβριο στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ), όπου η συμφωνία για διεθνές τέλος εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου βυθίστηκε, έπειτα από απειλές της Ουάσιγκτον.«Είναι καλό», συνόψισε χθες στην Μπελέμ η Κριστιάνα Φιγκέρες, άλλοτε επικεφαλής της υπηρεσίας ΟΗΕ Κλίμα όταν είχε υπογραφτεί η συμφωνία του Παρισιού. Διότι απλούστατα «δεν μπορεί να πάρει τον λόγο», εξήγησε.Η αποχώρηση από τη συμφωνία του Παρισιού που αποφάσισε ο πρόεδρος Τραμπ τίθεται σε εφαρμογή τον Ιανουάριο. Ωστόσο οι ΗΠΑ παραμένουν κράτος-συμβαλλόμενο μέρος της CNUCC και διατηρούν την έδρα τους στις COP.Για τον Άμπε Ασαμουά, αντιπρόσωπο της Ακτής Ελεφαντοστού στην Μπελέμ, «η θέση του Τραμπ είναι ακραία», κυρίως διότι «ξέρει πως η κλιματική αλλαγή είναι πραγματικότητα».«Η απουσία των ΗΠΑ δεν θέτει σε κίνδυνο» τη σύνοδο, έκρινε ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Λουίς Μοντενέγκρου την περασμένη Πέμπτη στην Μπελέμ, όμως, πιο μακροπρόθεσμα, η δέσμευση της χώρας - η οποία κατατάσσεται δεύτερη ως προς τις εκπομπές των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου - είναι «εκ των ων ουκ άνευ».Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Νιούσομ προσπάθησε έτσι, «με ταπεινότητα», να πείσει τις χώρες που έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στις ΗΠΑ, εξαιτίας των παλινωδιών τους για το κλίμα, από την απόφαση του Τζορτζ Ουόκερ Μπους να μην επικυρώσει το πρωτόκολλο του Κιότο και φθάνοντας ως τον Ντόναλντ Τραμπ.Για να πειστούν οι συμπολίτες του και για να γίνει το κλίμα ζήτημα που ξεπερνά τις κομματικές αντιπαραθέσεις ο Γκάβιν Νιούσομ παραδέχτηκε ότι ακόμη δεν έχει απάντηση στο ερώτημα ποια είναι η σωστή συνταγή.«Η μεγάλη πλειψηφία» των Αμερικανών «δεν ξέρουν τι σημαίνει Κελσίου, όταν μιλάμε για τον 1,5° Κελσίου, πόσο είναι αυτό σε Φαρενάιτ;» είπε χαρακτηριστικά. Όσο για τις «εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, (τα αέρια) βρίσκονται στον αέρα, προσγειώνονται; Χρειαζόμαστε καλύτερες μεταφορές», αποτελεσματικότερα ρητορικά σχήματα, έκρινε.