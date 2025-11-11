Σόι πάει το βασίλειο: Ο Πούτιν βολεύει συγγενείς, ερωμένες και τις οικογένειές τους σε δημόσια πόστα - 24 πλουτίζουν με κρατικές «πλάτες»

Η έρευνα συγκρίνει το δίκτυο του Πούτιν με αυτό του ηγέτη της Τσετσενίας, Ραμζάν Καντίροφ, ο οποίος, σύμφωνα με τα ευρήματα, έχει διορίσει 96 συγγενείς σε κυβερνητικές και εταιρικές θέσεις. Ο 17χρονος γιος του, Αντάμ Καντίροφ, κατέχει τουλάχιστον επτά τίτλους, μεταξύ αυτών και τη θέση του επικεφαλής του Περιφερειακού Συμβουλίου Ασφαλείας, την οποία ανέλαβε τον Απρίλιο.Παράλληλα, οι δύο ενήλικες κόρες του Πούτιν, η Μαρία Βορόντσοβα και η Κατερίνα Τιχόνοβα, συμμετείχαν στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, μία από τις κορυφαίες συναντήσεις της ρωσικής πολιτικής και επιχειρηματικής ελίτ. Σε σπάνια συνέντευξή της, η Βορόντσοβα δήλωσε ότι «η ανθρώπινη ζωή έχει ύψιστη αξία στη Ρωσία», αν και ο πρόεδρος δεν έχει αναγνωρίσει ποτέ δημόσια τις δύο γυναίκες ως κόρες του.Σύμφωνα με το Proekt, αλλά και όπως έχει πολλάκις γραφτεί στο παρελθόν, ο Πούτιν φέρεται επίσης να έχει δύο νεαρούς γιους με την πρώην Ολυμπιονίκη της ρυθμικής γυμναστικής, Αλίνα Καμπάεβα και μια κόρη με τη Σβετλάνα Κριβονογκίκ, πρώην καθαρίστρια, που έγινε εκατομμυριούχος μέσω της ιδιοκτησίας πολυτελούς χιονοδρομικού κέντρου κοντά στην Αγία Πετρούπολη και της συμμετοχής της σε τράπεζα, συνδεδεμένη με το Κρεμλίνο.Αν και ο νεποτισμός αποτελεί διαχρονικό στοιχείο της ρωσικής διακυβέρνησης, το Proekt επισημαίνει ότι, επί Πούτιν, οι οικογενειακοί δεσμοί έχουν μετατραπεί σε θεμελιώδη πυλώνα του πολιτικού και οικονομικού συστήματος της Ρωσίας.