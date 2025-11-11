Νεκροί και οι 20 επιβαίνοντες του τουρκικού μεταγωγικού C-130 που συνετρίβη στα σύνορα Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό την Τουρκία – Σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τη συνεργασία των τριών χωρών – Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Αλίγιεφ