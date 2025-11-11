«Αγωνιστείτε για τη δημοσιογραφία μας» λέει ο απερχόμενος διευθυντής του BBC μετά την απειλή Τραμπ για μήνυση
«Αγωνιστείτε για τη δημοσιογραφία μας» λέει ο απερχόμενος διευθυντής του BBC μετά την απειλή Τραμπ για μήνυση
Έχουμε κάνει κάποια λάθη που μας κόστισαν, παραδέχτηκε αναφερόμενος στο ζήτημα με το μοντάζ της ομιλίας του Τραμπ - Παρόλα αυτά, υπογράμμισε πως «οι δημοσιογράφοι του BBC κάνουν εξαιρετική δουλειά»
Ο απερχόμενος γενικός διευθυντής του BBC, Τιμ Ντέιβι, μίλησε σε τηλεδιάσκεψη 40 λεπτών με το προσωπικό, αναγνωρίζοντας λάθη και τονίζοντας ότι ο οργανισμός θα ξεπεράσει τη δύσκολη περίοδο.
Παράλληλα, κάλεσε τους εργαζομένους να «παλέψουν για τη δημοσιογραφία» του οργανισμού, μετά από «δύσκολες ημέρες» που περιλάμβαναν πολιτικές πιέσεις και επικρίσεις για το ντοκιμαντέρ του Panorama σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ.
«Πρέπει να παλέψουμε για τη δημοσιογραφία μας» δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως, παρά τα λάθη, παραμένει «υπερήφανος» για την ομάδα του.
«Έχουμε κάνει κάποια λάθη που μας κόστισαν», παραδέχτηκε ο Ντέιβι, αναφερόμενος στο ζήτημα με το μοντάζ της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ. Παρόλα αυτά, ο Ντέιβι υπογράμμισε πως «οι δημοσιογράφοι του BBC κάνουν εξαιρετική δουλειά» και πως ο ίδιος «δεν έχει κανένα απολύτως παράπονο ή μεταμέλεια» για την πορεία του ως επικεφαλής.
Αναφερόμενος στους λόγους της παραίτησής του, ανέφερε μεταξύ άλλων: την εξαντλητική φύση του ρόλου και τις πιέσεις που ακολούθησαν τις επικρίσεις για το ντοκιμαντέρ του Panorama. Ωστόσο, εξέφρασε την αισιοδοξία του για το μέλλον του οργανισμού, επισημαίνοντας ότι «η σημερινή κυβέρνηση στηρίζει τους δημόσιους θεσμούς» και ότι το BBC βρίσκεται «σε πολύ ισχυρή θέση».
Κατά τη διάρκεια της ίδιας τηλεδιάσκεψης, στην οποία συμμετείχε και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Σαμίρ Σαχ, διευκρινίστηκε ότι δεν έχει οριστεί ακόμη χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση του Ντέιβι ούτε για την επιλογή του διαδόχου του, αν και το Συμβούλιο βρίσκεται ήδη «σε διαδικασία διαδοχής». Ο Ντέιβι αναφέρθηκε επίσης με θερμά λόγια στην επικεφαλής ειδήσεων Ντέμπορα Τέρνες, η οποία υπέβαλε την παραίτησή της την Κυριακή.
Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν επρόκειτο για «ομιλία αποχώρησης», υπογραμμίζοντας πως θα παραμείνει στη θέση του μέχρι να υπάρξει «ομαλή μετάβαση» που θα συμφωνηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο. «Πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά μας, να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον και να στείλουμε προς τα έξω ένα ξεκάθαρο μήνυμα: ήταν μια δύσκολη περίοδος, δύο άνθρωποι αποχώρησαν, αλλά προχωράμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, κάλεσε τους εργαζομένους να «παλέψουν για τη δημοσιογραφία» του οργανισμού, μετά από «δύσκολες ημέρες» που περιλάμβαναν πολιτικές πιέσεις και επικρίσεις για το ντοκιμαντέρ του Panorama σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ.
«Πρέπει να παλέψουμε για τη δημοσιογραφία μας» δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως, παρά τα λάθη, παραμένει «υπερήφανος» για την ομάδα του.
«Έχουμε κάνει κάποια λάθη που μας κόστισαν», παραδέχτηκε ο Ντέιβι, αναφερόμενος στο ζήτημα με το μοντάζ της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ. Παρόλα αυτά, ο Ντέιβι υπογράμμισε πως «οι δημοσιογράφοι του BBC κάνουν εξαιρετική δουλειά» και πως ο ίδιος «δεν έχει κανένα απολύτως παράπονο ή μεταμέλεια» για την πορεία του ως επικεφαλής.
Αναφερόμενος στους λόγους της παραίτησής του, ανέφερε μεταξύ άλλων: την εξαντλητική φύση του ρόλου και τις πιέσεις που ακολούθησαν τις επικρίσεις για το ντοκιμαντέρ του Panorama. Ωστόσο, εξέφρασε την αισιοδοξία του για το μέλλον του οργανισμού, επισημαίνοντας ότι «η σημερινή κυβέρνηση στηρίζει τους δημόσιους θεσμούς» και ότι το BBC βρίσκεται «σε πολύ ισχυρή θέση».
Κατά τη διάρκεια της ίδιας τηλεδιάσκεψης, στην οποία συμμετείχε και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Σαμίρ Σαχ, διευκρινίστηκε ότι δεν έχει οριστεί ακόμη χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση του Ντέιβι ούτε για την επιλογή του διαδόχου του, αν και το Συμβούλιο βρίσκεται ήδη «σε διαδικασία διαδοχής». Ο Ντέιβι αναφέρθηκε επίσης με θερμά λόγια στην επικεφαλής ειδήσεων Ντέμπορα Τέρνες, η οποία υπέβαλε την παραίτησή της την Κυριακή.
Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν επρόκειτο για «ομιλία αποχώρησης», υπογραμμίζοντας πως θα παραμείνει στη θέση του μέχρι να υπάρξει «ομαλή μετάβαση» που θα συμφωνηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο. «Πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά μας, να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον και να στείλουμε προς τα έξω ένα ξεκάθαρο μήνυμα: ήταν μια δύσκολη περίοδος, δύο άνθρωποι αποχώρησαν, αλλά προχωράμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδήσεις σήμερα:
Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που εντοπίστηκε απανθρακωμένος σε IX στη Βοιωτία - Είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του
Καραχάλιος: Είχαμε σχεδιάσει με Καρυστιανού να ανακοινώσει κόμμα στις 24 Ιουλίου στα Χανιά - Ποιοι είναι οι σύμβουλοί της
Ο Ρομέν Γαβράς, μετά τη Dua Lipa, σε τρυφερές στιγμές με την Έμιλι Ραταϊκόφσκι φορώντας μπλούζα «Άγιον Όρος» - Δείτε φωτογραφίες
Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που εντοπίστηκε απανθρακωμένος σε IX στη Βοιωτία - Είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του
Καραχάλιος: Είχαμε σχεδιάσει με Καρυστιανού να ανακοινώσει κόμμα στις 24 Ιουλίου στα Χανιά - Ποιοι είναι οι σύμβουλοί της
Ο Ρομέν Γαβράς, μετά τη Dua Lipa, σε τρυφερές στιγμές με την Έμιλι Ραταϊκόφσκι φορώντας μπλούζα «Άγιον Όρος» - Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα