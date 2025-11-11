Βοιωτία: Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που εντοπίστηκε απανθρακωμένος σε IX
Βοιωτία Απανθρακωμένο πτώμα Αυτοκίνητο Σκούρτα Βοιωτίας

Το αυτοκίνητο στο οποίο βρέθηκε είχε κλαπεί από τη Γλυφάδα και έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας

Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που εντοπίστηκε απανθρακωμένος σε αυτοκίνητο στη Βοιωτία την περασμένη Παρασκευή (7/11).

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα από την Αλβανία ο οποίος είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος.

Ο άνδρας ήταν απανθρακωμένος στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου και δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες. Το αυτοκίνητο είχε κλαπεί από την περιοχή της Γλυφάδας και έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Η διπλή ζωή του πατέρα Παρθένιου που διακινούσε ναρκωτικά και μετανάστες - Τι αποκαλύπτει η δικογραφία

Ο Θεοδόσιος Τάσιος στον Δανίκα: «Δεν φοβάμαι το AI, αρκεί να το... ταΐσουμε σωστά»

Ο Γιώργος Μπαμπινιώτης απαντά αν πρέπει να χρησιμοποιούμε «πρέσβης» ή «πρέσβειρα» για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ
