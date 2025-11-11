Βοιωτία: Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που εντοπίστηκε απανθρακωμένος σε IX
Το αυτοκίνητο στο οποίο βρέθηκε είχε κλαπεί από τη Γλυφάδα και έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας
Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που εντοπίστηκε απανθρακωμένος σε αυτοκίνητο στη Βοιωτία την περασμένη Παρασκευή (7/11).
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα από την Αλβανία ο οποίος είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος.
Ο άνδρας ήταν απανθρακωμένος στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου και δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες. Το αυτοκίνητο είχε κλαπεί από την περιοχή της Γλυφάδας και έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.
