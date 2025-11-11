Η ζωή του Diddy στη φυλακή: Eργασία στο παρεκκλήσι, πρόγραμμα απεξάρτησης και πειθαρχική δίωξη για απαγορευμένη κλήση



Συμμετοχή σε πρόγραμμα απεξάρτησης

Παράλληλα, ο Diddy έχει ενταχθεί στο Residential Drug Abuse Treatment Program (RDAP), το πιο εντατικό πρόγραμμα απεξάρτησης του Ομοσπονδιακού Συστήματος Φυλακών. Οι αξιωματούχοι εξήγησαν ότι οι κρατούμενοι πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια για συμμετοχή και σπάνια τοποθετούνται εκεί από την αρχή της ποινής τους.Η συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορεί να μειώσει την ποινή. Κατά τη διάρκεια της δίκης, η υπεράσπιση είχε αναφέρει τη χρήση ναρκωτικών ως βασικό παράγοντα πίσω από τις αμφιλεγόμενες πράξεις του. Σε επιστολή προς το δικαστήριο πριν από την καταδίκη του, ο Combs παραδέχτηκε ότι «τώρα είναι νηφάλιος για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια» και προσπαθεί να διαχειριστεί «την εξάρτηση και τα προβλήματα θυμού».