Η ζωή του Diddy στη φυλακή: Eργασία στο παρεκκλήσι, πρόγραμμα απεξάρτησης και πειθαρχική δίωξη για απαγορευμένη κλήση
Η ζωή του Diddy στη φυλακή: Eργασία στο παρεκκλήσι, πρόγραμμα απεξάρτησης και πειθαρχική δίωξη για απαγορευμένη κλήση
Ο ράπερ προσπαθεί να προσαρμοστεί στη φυλακή Fort Dix του Νιου Τζέρσεϊ, συνδυάζοντας εργασία και θεραπεία απεξάρτησης
Ο Diddy περνά τις πρώτες του ημέρες στη φυλακή εργαζόμενος στο παρεκκλήσι και συμμετέχοντας σε πρόγραμμα απεξάρτησης, σύμφωνα με έγγραφα των φυλακών που επικαλείται το CBS.
Παράλληλα, αντιμετωπίζει πειθαρχικές κυρώσεις για παράνομη τηλεφωνική κλήση, που ενδέχεται να του στερήσει προσωρινά τα δικαιώματα τηλεφωνικής επικοινωνίας και τα προνόμιά του ως κρατούμενος.
Ο ράπερ μεταφέρθηκε στις 30 Οκτωβρίου στη φυλακή Fort Dix του Νιου Τζέρσεϊ, μετά την καταδίκη του σε ποινή άνω των τεσσάρων ετών για κατηγορίες σχετικές με πορνεία. Η φωτογραφία που δημοσιεύθηκε από το CBS News προέρχεται από τα αρχεία των φυλακών κατά την άφιξή του. Τα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι ο γνωστός μουσικός παραγωγός συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα θεραπείας και έχει λάβει μια από τις πιο περιζήτητες εργασίες στο σωφρονιστικό ίδρυμα, παρά το γεγονός ότι παραβίασε τους κανονισμούς των φυλακών.
Η εκπρόσωπός του, Τζούντα Ένγκελμαγερ, ανέφερε: «Εργάζεται στη βιβλιοθήκη από το παρεκκλήσι, την οποία περιγράφει ως ένα περιβάλλον ζεστό, με σεβασμό και ανταμοιβή».
Ένας σωφρονιστικός υπάλληλος με εμπειρία άνω των 20 ετών σημείωσε ότι το παρεκκλήσι αποτελεί έναν από τους λίγους χώρους όπου οι κρατούμενοι μπορούν να συγκεντρώνονται ελεύθερα. Επιπλέον, οι ιερείς μπορούν να επιτρέπουν στους βοηθούς τους να προετοιμάζουν μια λίστα κλήσεων, η οποία ενημερώνει τους υπαλλήλους ποιοι κρατούμενοι επιτρέπεται να βγουν από τα κελιά τους για να πάνε σε προγράμματα ή ιατρικά ραντεβού. Οι βοηθοί μπορούν να προσθέσουν τους γνωστούς ή τους φίλους τους στη λίστα.
Ο Combs, ο οποίος μεγάλωσε ως καθολικός, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν ανήκει πλέον σε κάποια συγκεκριμένη εκκλησία, αν και τα τελευταία χρόνια αναφέρεται συχνά στον Θεό. Το 2017 είχε γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ο Θεός μας δοκιμάζει όλους για κάποιο λόγο», ενώ κατά τη διάρκεια της δίκης του θεάθηκε να διαβάζει τη Βίβλο μέσα στο δικαστήριο.
Μερικές ημέρες μετά τη μεταγωγή του, στις 3 Νοεμβρίου, ο Combs δέχθηκε πειθαρχική δίωξη επειδή πραγματοποίησε τηλεφωνική κλήση με τρεις συμμετέχοντες, κάτι που απαγορεύεται ρητά από τους κανονισμούς. Ενημέρωσε τους αξιωματούχους ότι επρόκειτο για συνομιλία με τη νομική του ομάδα σχετικά με τη δημοσιοποίηση ανακοίνωσης στους New York Times. Οι κανονισμοί των φυλακών απαγορεύουν τις πολλαπλές συνδέσεις σε μία κλήση και επιτρέπουν επικοινωνία μόνο με εγκεκριμένα πρόσωπα από τις λίστες των κρατουμένων.
Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Diddy τηλεφώνησε σε μια γυναίκα, η οποία στη μέση της συνομιλίας πρόσθεσε έναν άνδρα που ο ίδιος αποκάλεσε «το άτομο για τα ψηφιακά μέσα». Πριν από αυτό, ο ράπερ συζήτησε για την επίσκεψη του Σαββατοκύριακου, προτείνοντας να φέρουν «200 δολάρια» – ποσό που δεν διευκρινίζεται πώς θα χρησιμοποιούσε, καθώς οι κανονισμοί επιτρέπουν στους επισκέπτες να φέρνουν μόνο κέρματα για τα μηχανήματα αυτόματης πώλησης.
Αργότερα υποστήριξε ότι συνομιλούσε με τη δικηγόρο του, η οποία πρόσθεσε τον υπεύθυνο νομικής επικοινωνίας για να εγκρίνει μια επίσημη δήλωση.
Οι αρχές πρότειναν να του επιβληθεί στέρηση 90 ημερών τηλεφωνικών και κυλικειακών προνομίων. Η απόφαση εκδόθηκε στις 4 Νοεμβρίου — την ημέρα των 56ων γενεθλίων του. Δεν είναι σαφές αν η ποινή εφαρμόστηκε. Πηγή που γνωρίζει την υπόθεση δήλωσε: «Πρόκειται για σοβαρή παράβαση που δείχνει αδιαφορία για τους κανόνες». Η εκπρόσωπός του, ωστόσο, υποστήριξε ότι «επρόκειτο για διαδικαστική κλήση μεταξύ δικηγόρων, καλυμμένη από το απόρρητο πελάτη-δικηγόρου» και δεν υπήρξε κάτι αθέμιτο.
Παράλληλα, αντιμετωπίζει πειθαρχικές κυρώσεις για παράνομη τηλεφωνική κλήση, που ενδέχεται να του στερήσει προσωρινά τα δικαιώματα τηλεφωνικής επικοινωνίας και τα προνόμιά του ως κρατούμενος.
Ο ράπερ μεταφέρθηκε στις 30 Οκτωβρίου στη φυλακή Fort Dix του Νιου Τζέρσεϊ, μετά την καταδίκη του σε ποινή άνω των τεσσάρων ετών για κατηγορίες σχετικές με πορνεία. Η φωτογραφία που δημοσιεύθηκε από το CBS News προέρχεται από τα αρχεία των φυλακών κατά την άφιξή του. Τα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι ο γνωστός μουσικός παραγωγός συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα θεραπείας και έχει λάβει μια από τις πιο περιζήτητες εργασίες στο σωφρονιστικό ίδρυμα, παρά το γεγονός ότι παραβίασε τους κανονισμούς των φυλακών.
Diddy’s intake photo at Fort Dix. 👀 pic.twitter.com/B2aIbkcAZ3— My Mixtapez (@mymixtapez) November 11, 2025
Εργασία στο παρεκκλήσιΟ Diddy εργάζεται ως βοηθός ιερέα, θέση που θεωρείται από τις πιο περιζήτητες στη φυλακή Fort Dix. Πρώην διευθυντής φυλακών δήλωσε στο CBS News ότι οι υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τη συντήρηση της θρησκευτικής βιβλιοθήκης, τον καθαρισμό του γραφείου και τη βοήθεια στην τήρηση αρχείων.
Η εκπρόσωπός του, Τζούντα Ένγκελμαγερ, ανέφερε: «Εργάζεται στη βιβλιοθήκη από το παρεκκλήσι, την οποία περιγράφει ως ένα περιβάλλον ζεστό, με σεβασμό και ανταμοιβή».
Ένας σωφρονιστικός υπάλληλος με εμπειρία άνω των 20 ετών σημείωσε ότι το παρεκκλήσι αποτελεί έναν από τους λίγους χώρους όπου οι κρατούμενοι μπορούν να συγκεντρώνονται ελεύθερα. Επιπλέον, οι ιερείς μπορούν να επιτρέπουν στους βοηθούς τους να προετοιμάζουν μια λίστα κλήσεων, η οποία ενημερώνει τους υπαλλήλους ποιοι κρατούμενοι επιτρέπεται να βγουν από τα κελιά τους για να πάνε σε προγράμματα ή ιατρικά ραντεβού. Οι βοηθοί μπορούν να προσθέσουν τους γνωστούς ή τους φίλους τους στη λίστα.
Ο Combs, ο οποίος μεγάλωσε ως καθολικός, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν ανήκει πλέον σε κάποια συγκεκριμένη εκκλησία, αν και τα τελευταία χρόνια αναφέρεται συχνά στον Θεό. Το 2017 είχε γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ο Θεός μας δοκιμάζει όλους για κάποιο λόγο», ενώ κατά τη διάρκεια της δίκης του θεάθηκε να διαβάζει τη Βίβλο μέσα στο δικαστήριο.
Μερικές ημέρες μετά τη μεταγωγή του, στις 3 Νοεμβρίου, ο Combs δέχθηκε πειθαρχική δίωξη επειδή πραγματοποίησε τηλεφωνική κλήση με τρεις συμμετέχοντες, κάτι που απαγορεύεται ρητά από τους κανονισμούς. Ενημέρωσε τους αξιωματούχους ότι επρόκειτο για συνομιλία με τη νομική του ομάδα σχετικά με τη δημοσιοποίηση ανακοίνωσης στους New York Times. Οι κανονισμοί των φυλακών απαγορεύουν τις πολλαπλές συνδέσεις σε μία κλήση και επιτρέπουν επικοινωνία μόνο με εγκεκριμένα πρόσωπα από τις λίστες των κρατουμένων.
Παράβαση για τηλεφωνική κλήση
Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Diddy τηλεφώνησε σε μια γυναίκα, η οποία στη μέση της συνομιλίας πρόσθεσε έναν άνδρα που ο ίδιος αποκάλεσε «το άτομο για τα ψηφιακά μέσα». Πριν από αυτό, ο ράπερ συζήτησε για την επίσκεψη του Σαββατοκύριακου, προτείνοντας να φέρουν «200 δολάρια» – ποσό που δεν διευκρινίζεται πώς θα χρησιμοποιούσε, καθώς οι κανονισμοί επιτρέπουν στους επισκέπτες να φέρνουν μόνο κέρματα για τα μηχανήματα αυτόματης πώλησης.
Αργότερα υποστήριξε ότι συνομιλούσε με τη δικηγόρο του, η οποία πρόσθεσε τον υπεύθυνο νομικής επικοινωνίας για να εγκρίνει μια επίσημη δήλωση.
Οι αρχές πρότειναν να του επιβληθεί στέρηση 90 ημερών τηλεφωνικών και κυλικειακών προνομίων. Η απόφαση εκδόθηκε στις 4 Νοεμβρίου — την ημέρα των 56ων γενεθλίων του. Δεν είναι σαφές αν η ποινή εφαρμόστηκε. Πηγή που γνωρίζει την υπόθεση δήλωσε: «Πρόκειται για σοβαρή παράβαση που δείχνει αδιαφορία για τους κανόνες». Η εκπρόσωπός του, ωστόσο, υποστήριξε ότι «επρόκειτο για διαδικαστική κλήση μεταξύ δικηγόρων, καλυμμένη από το απόρρητο πελάτη-δικηγόρου» και δεν υπήρξε κάτι αθέμιτο.
Παράλληλα, ο Diddy έχει ενταχθεί στο Residential Drug Abuse Treatment Program (RDAP), το πιο εντατικό πρόγραμμα απεξάρτησης του Ομοσπονδιακού Συστήματος Φυλακών. Οι αξιωματούχοι εξήγησαν ότι οι κρατούμενοι πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια για συμμετοχή και σπάνια τοποθετούνται εκεί από την αρχή της ποινής τους.
Συμμετοχή σε πρόγραμμα απεξάρτησης
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορεί να μειώσει την ποινή έως και έναν χρόνο. Κατά τη διάρκεια της δίκης, η υπεράσπιση είχε αναφέρει τη χρήση ναρκωτικών ως βασικό παράγοντα πίσω από τις αμφιλεγόμενες πράξεις του. Σε επιστολή προς το δικαστήριο πριν από την καταδίκη του, ο Combs παραδέχτηκε ότι «τώρα είναι νηφάλιος για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια» και προσπαθεί να διαχειριστεί «την εξάρτηση και τα προβλήματα θυμού».
Ειδήσεις σήμερα:
Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που εντοπίστηκε απανθρακωμένος σε IX στη Βοιωτία - Είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του
Καραχάλιος: Είχαμε σχεδιάσει με Καρυστιανού να ανακοινώσει κόμμα στις 24 Ιουλίου στα Χανιά - Ποιοι είναι οι σύμβουλοί της
Ο Ρομέν Γαβράς, μετά τη Dua Lipa, σε τρυφερές στιγμές με την Έμιλι Ραταϊκόφσκι φορώντας μπλούζα «Άγιον Όρος» - Δείτε φωτογραφίες
Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που εντοπίστηκε απανθρακωμένος σε IX στη Βοιωτία - Είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του
Καραχάλιος: Είχαμε σχεδιάσει με Καρυστιανού να ανακοινώσει κόμμα στις 24 Ιουλίου στα Χανιά - Ποιοι είναι οι σύμβουλοί της
Ο Ρομέν Γαβράς, μετά τη Dua Lipa, σε τρυφερές στιγμές με την Έμιλι Ραταϊκόφσκι φορώντας μπλούζα «Άγιον Όρος» - Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα