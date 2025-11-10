Ο Diddy διέψευσε ότι εντοπίστηκε να καταναλώνει αλκοόλ μέσα στη φυλακή
Εστιάζει μόνο στο να γίνει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του και να επιστρέψει στην οικογένειά του, δήλωσε η νομική ομάδα του ράπερ

Ο Diddy διέψευσε μέσω των δικηγόρων του ότι εντοπίστηκε να καταναλώνει αλκοόλ μέσα στη φυλακή Fort Dix στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου μεταφέρθηκε μετά από δικό του αίτημα.

Πριν από μερικές μέρες δημοσίευμα του TMZ υποστήριζε ότι ο ράπερ και μουσικός παραγωγός, που έχει καταδικαστεί σε 50 μήνες φυλάκισης για μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία, έπινε αλκοόλ που παρασκεύασε  ο ίδιος, χρησιμοποιώντας αναψυκτικό, ζάχαρη και μήλα.

«Οι φήμες που ισχυρίζονται ότι ο κ. Combs εντοπίστηκε με αλκοόλ είναι εντελώς ψευδείς», ανέφερε η νομική ομάδα του σε δήλωση που αναρτήθηκε στο X. «Εστιάζει μόνο στο να γίνει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του και να επιστρέψει στην οικογένειά του».

Παρά το γεγονός ότι πηγές είπαν στο TMZ ότι ο Diddy είχε «μπελάδες με τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους», ένας αξιωματούχος της φυλακής υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει κάποια πληροφορία» σχετικά με τους ισχυρισμούς.

Επιπλέον, εκπρόσωπος του Combs είπε στο Page Six ότι εκείνος είναι «αφοσιωμένος στο να προσαρμοστεί, να δουλέψει με τον εαυτό του και να γίνεται καλύτερος κάθε μέρα», μετά τη μεταφορά του στο συγκεκριμένο σωφρονιστικό ίδρυμα στα τέλη του περασμένου μήνα.

Ο Diddy είχε εστιάσει ιδιαίτερα στη νηφαλιότητά του σε επιστολή του προς τον δικαστή πριν την ανακοίνωση της ποινής του τον περασμένο Οκτώβριο, υποστηρίζοντας ότι ήταν νηφάλιος για πρώτη φορά έπειτα από 25 χρόνια. Είχε επίσης αναγνωρίσει πως «είχε χάσει τον δρόμο του λόγω ουσιών» αναφέροντας πως οι δεκατρείς μήνες φυλάκισης τον είχαν «ταπεινώσει και σπάσει στην καρδιά του», «πνευματικά, σωματικά και ψυχικά»

«Ο παλιός μου εαυτός πέθανε στη φυλακή και μια νέα εκδοχή μου ξαναγεννήθηκε. Η φυλακή ή θα σε αλλάξει ή θα σε σκοτώσει — εγώ επιλέγω να ζήσω», είχε γράψει.

Φωτογραφία: Shutterstock

