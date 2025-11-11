Τα Funko Pop είναι παντού, αλλά βρίσκονται κοντά σε χρεοκοπία - Πάνω από $210 εκατ. χρέη και κίνδυνος «λουκέτου» ως το 2027

Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Οι δασμοί που έχει επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ανοίξει μεγάλη οικονομική τρύπα εντός της εταιρείας - Το πλάνο του νέου CEO με στόχο την «αναγέννηση»
Αν μπείτε σε οποιοδήποτε κατάστημα πλέον, μικρό ή μεγάλο, ακόμα και σε κάποια σούπερ μάρκετ, κάπου θα βρείτε μια γωνία με μερικές ιδιαίτερες φιγούρες. Εδώ και αρκετά χρόνια, τα «Funko Pop!», αλλά και όλα τα προϊόντα της εταιρείας Funko βρίσκονται παντού. Κάθε σπίτι, είτε geek, είτε όχι, είτε μία, είτε πολλές, κάπου θα βρεθεί μια φιγούρα με τα χαρακτηριστικά μεγάλα κεφάλια. Παρόλα αυτά, η αμερικανική εταιρεία είναι πλέον στο χείλος της καταστροφής, που σημαίνει: χρεοκοπία. Μάλιστα, κάποιες αναφορές μετά την δημοσιοποίηση των τελευταίων οικονομικών στοιχείων της, δείχνουν πως η Funko έχει περίπου ένα χρόνο ζωής ακόμα, αν δεν αλλάξει κάτι δραστικά.
Η εταιρεία που κάποτε άξιζε δισεκατομμύρια δολάρια χάνει χρήματα με ραγδαίους ρυθμούς και οι επενδυτές της έχουν ενημερωθεί πως τα βασικά αίτια πίσω από την δύσκολη δημοσιονομική συνθήκη που έχει δημιουργηθεί είναι η απότομη πτώση των πωλήσεων, οι δασμοί που έχει επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ και το ολοένα και πιο «δύσκολο περιβάλλον λιανικής πώλησης». Αυτό που μεταφέρθηκε προς τους επενδυτές είναι ότι επί του παρόντος «εξετάζονται στρατηγικές εναλλακτικές λύσεις» ώστε η Funko να επιβιώσει.
Η εταιρεία ανέφερε στην τελευταία οικονομική της έκθεση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ ότι υπέστη καθαρή ζημία 68,1 εκατομμυρίων δολαρίων τους τελευταίους εννέα μήνες (1 εκατομμύριο δολάρια αυτό το τρίμηνο) «λόγω της μείωσης των καθαρών πωλήσεων που ξεπέρασε τη μείωση των λειτουργικών εξόδων». Οι παγκόσμιες και εγχώριες πωλήσεις μειώνονται κατά 14,3% και 20,1% σε ετήσια βάση. Σε συνδυασμό με το χρέος ύψους 215 εκατομμυρίων δολαρίων, η Funko παραδέχτηκε ότι υπάρχει «ουσιαστική αμφιβολία σχετικά με την ικανότητά της να συνεχίσει» να λειτουργεί, προβλέποντας ότι «η ταμειακή της ροή ενδέχεται να είναι ανεπαρκής για να καλύψει τις ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης εντός των επόμενων 12 μηνών».
Σε μια απέλπιδα προσπάθεια να σωθεί ό,τι σώζεται, η εταιρεία προχώρησε σε αλλαγή CEO. Ο νέος διευθύνων σύμβουλος Τζος Σίμον παραμένει αισιόδοξος για το μέλλον του δημοφιλούς brand και έχουν ήδη προταθεί αρκετές ιδέες για το πώς θα μπορούσε να αποφευχθεί η κατάρρευσή της. «Είμαι μόνο 60 ημέρες στη θέση αυτή, αλλά είναι ήδη σαφές πόσο ισχυρή είναι η μάρκα Funko και πόσες ευκαιρίες ανάπτυξης υπάρχουν μπροστά μας», δήλωσε.
Οι προτάσεις του για την «αναγέννηση» περιλαμβάνουν την εξασφάλιση πρόσθετης χρηματοδότησης, την εστίαση σε μικρότερες σειρές όπως τα Bitty Pops και τα συλλεκτικά blind-box, καθώς και τα περίπτερα Pop Yourself (από τα οποία κάποιος μπορεί να φτιάξει φιγούρα του εαυτού του ή και του κατοικίδιού του), ακόμη και την πώληση της εταιρείας. Η Funko αναμένεται να είναι μία από τις λίγες εταιρείες που θα πουλήσουν προϊόντα KPop Demon Hunters αυτή την εορταστική περίοδο.
«Το διοικητικό μας συμβούλιο έχει ξεκινήσει μια επίσημη διαδικασία επανεξέτασης για να αξιολογήσει στρατηγικές εναλλακτικές λύσεις για την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής πώλησης της εταιρείας», αναφέρει η έκθεση. «Η εταιρεία δεν έχει ορίσει προθεσμία ή οριστικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανεξέτασης των στρατηγικών εναλλακτικών λύσεων».
Έτσι, υπάρχουν μερικές οδοί που θα μπορούσε να ακολουθήσει η Funko για να βγει από το αδιέξοδο, αλλά η εταιρεία τόνισε επίσης στην ίδια έκθεση ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα «επιτύχει αναχρηματοδότηση ή πρόσθετη χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους» και ότι «δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι το σχέδιο ρευστότητας της διοίκησης θα εφαρμοστεί με επιτυχία», ούτε ότι μια εξαγορά «θα οδηγήσει σε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα».
Τα πράγματα δεν φαίνονται καλά για τη Funko και σύντομα η εποχή που ο κόσμος έμπαινε σε ένα κατάστημα και έβλεπε ένα «τοίχος» από φιγούρες σε πλαστικό, μπορεί τελικά να φτάσει στο τέλος της.
Funko is definitely in trouble. $250M in debt. New CEO has maybe a year to turn this around. If not I think Funko is down by 2027. Funko Stock is also down by 75%. It doesn't look good for Funko. Over-saturation of products and not listening to customers are part of the problem pic.twitter.com/zppJzCSj8A— Jaime Torres (Colts 8-2) (@tdragons345) November 8, 2025
Here's Funko's 2026-27 Outlook under the new CEO Josh Simon!— DisTrackers (@DisTrackers) November 7, 2025
Info comes from Funko's Q3 call.
.
Credit @skittlerampage for compiling this info.#Funko #FunkoPop #Collectibles #Collectible #FunkoPops #Collector #Toy #Toys #DisTrackers pic.twitter.com/NvBTU0kiSc
