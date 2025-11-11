11/11 Singles’ Day: Πώς η γιορτή των εργένηδων κατέληξε να γίνει ημέρα μεγάλων εκπτώσεων - Γιατί ξεκίνησαν νωρίτερα φέτος

Πώς άρχισαν όλα

Η Ημέρα των Εργένηδων στην Κίνα πιστεύεται ότι καθιερώθηκε τη δεκαετία του 1990 στα πανεπιστήμια από άνδρες που γιόρταζαν την εργένικη ζωή τους. Το 2009, η Alibaba προχώρησε στην πρώτη καταναλωτική καμπάνια για τη συγκεκριμένη ημέρα, προσφέροντας γενναίες εκπτώσεις στην πλατφόρμα αγορών Tmall.Η Tmall είναι από τις βασικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου της Alibaba. Ξεκίνησε το 2008 με την ονομασία Taobao Mall και το 2009 αποφασίστηκε να διοργανωθεί ένα μεγάλο event προσφορών για την 11η Νοεμβρίου για να προωθήσει το εμπορικό σήμα.Μόλις 27 έμποροι έλαβαν μέρος τότε και η Alibaba είδε την ακαθάριστη αξία των εμπορευμάτων της να φτάνει στα 7,8 εκατ. δολάρια. Ήταν ένα πρώτο μικρό βήμα για να ακολουθήσουν άλματα τα επόμενα δέκα χρόνια.