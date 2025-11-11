11/11 Singles’ Day: Πώς η γιορτή των εργένηδων κατέληξε να γίνει ημέρα μεγάλων εκπτώσεων - Γιατί ξεκίνησαν νωρίτερα φέτος

Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Η Singles’ Day, γνωστή και ως 11.11, είναι μια παγκόσμια γιορτή αφιερωμένη στους ελεύθερους - Νέο ρεκόρ online παραγγελιών για την Ημέρα των Εργένηδων
Η Κίνα είναι έτοιμη για το μεγαλύτερο event online αγορών στον πλανήτη. Η 11η Νοεμβρίου, γνωστή και ως «διπλό 11» (11/11) έχει καθιερωθεί ως Ημέρα των Εργένηδων (Singles' Day) και αποτελεί το αντίβαρο στην 14η Φεβρουαρίου, την Ημέρα των Ερωτευμένων.
Εμπνευστής της σύνδεσής της με τις online αγορές ήταν η Alibaba, ο κολοσσός ηλεκτρονικού εμπορίου του Τζακ Μα.
Η κινεζική κυβέρνηση δαπανά δισεκατομμύρια μέσω επιδοτήσεων προς τις οικογένειες, αυξήσεων μισθών και εκπτώσεων σε καταναλωτικά αγαθά, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει την κατάσταση, όμως η αύξηση των λιανικών πωλήσεων εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, αναφέρει.
Οι καταναλωτές έχουν υιοθετήσει πιο προσεκτικές καταναλωτικές συνήθειες από την πανδημία του Covid-19, μια τάση που συνεχίζεται καθώς η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τον αποπληθωρισμό.
Μάλιστα, φέτος, οι λιανοπωλητές ξεκίνησαν τις εκστρατείες εκπτώσεων τους τον Οκτώβριο, όταν τελειώνουν και οι διακοπές της Χρυσής Εβδομάδας στην Κίνα.
Η μείωση των δαπανών έχει πλήξει ιδιαίτερα τους εμπόρους λιανικής πώλησης υψηλής κατηγορίας. Εταιρείες μόδας όπως η Louis Vuitton και η Burberry ανέφεραν πτώση στις πωλήσεις τους τους τελευταίους μήνες στην Κίνα, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τρίτο των παγκόσμιων πωλήσεων ειδών πολυτελείας.
Ωστόσο, οι επενδυτές φαίνονται αισιόδοξοι για μια ανάκαμψη στην κινεζική αγορά, καθώς οι μετοχές εταιρειών πολυτελείας όπως η LVMH και η Moncler σημείωσαν άνοδο αυτή την εβδομάδα, ενισχυμένες από ενδείξεις βελτίωσης της ζήτησης στην περιοχή.
Για παράδιγμα η Άλις Ζανγκ, μια 29χρονη υπεύθυνη μάρκετινγκ στην πόλη Γκουανγκζού της νότιας Κίνας, ξόδεψε φέτος περίπου τα μισά σε σχέση με πέρυσι κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού φεστιβάλ αγορών «Singles’ Day», επιλέγοντας φθηνότερα προϊόντα και εγκαταλείποντας την αγορά καινούριων παπουτσιών, αφού ο μισθός της μειώθηκε πάνω από 20%.
Όπως γράφει το Associated Press , αυτό είναι χαρακτηριστικό, λένε οι αναλυτές, της τάσης που επικρατεί φέτος στην παρατεταμένη περίοδο εκπτώσεων, η οποία αποτελεί το κινεζικό αντίστοιχο της «Black Friday».
Πώς άρχισαν όλαΗ Ημέρα των Εργένηδων στην Κίνα πιστεύεται ότι καθιερώθηκε τη δεκαετία του 1990 στα πανεπιστήμια από άνδρες που γιόρταζαν την εργένικη ζωή τους. Το 2009, η Alibaba προχώρησε στην πρώτη καταναλωτική καμπάνια για τη συγκεκριμένη ημέρα, προσφέροντας γενναίες εκπτώσεις στην πλατφόρμα αγορών Tmall.
Happy single's day, people😊😊🥰🥰😍😍🤗🤗 pic.twitter.com/fjvw9LQ2Wg— sphamandla Mathenjws (@SMathenjws) November 11, 2025
Finally our day has come— M0hit (@M0hitshrmaa) November 10, 2025
Today is 11:11:25
Happy single day to All my singles
Trust me you are the most happiest person in the world enjoy your day guys pic.twitter.com/mN0w1UC2vP
Η Tmall είναι από τις βασικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου της Alibaba. Ξεκίνησε το 2008 με την ονομασία Taobao Mall και το 2009 αποφασίστηκε να διοργανωθεί ένα μεγάλο event προσφορών για την 11η Νοεμβρίου για να προωθήσει το εμπορικό σήμα.
Μόλις 27 έμποροι έλαβαν μέρος τότε και η Alibaba είδε την ακαθάριστη αξία των εμπορευμάτων της να φτάνει στα 7,8 εκατ. δολάρια. Ήταν ένα πρώτο μικρό βήμα για να ακολουθήσουν άλματα τα επόμενα δέκα χρόνια.
