Δεκάδες κρατούμενοι εντοπίστηκαν απαγχονισμένοι σε φυλακή στον Ισημερινό
Δεκάδες κρατούμενοι εντοπίστηκαν απαγχονισμένοι σε φυλακή στον Ισημερινό
Οι συγκρούσεις προκλήθηκαν από τα σχέδια μεταφοράς ορισμένων από τους φυλακισμένους σε άλλο σωφρονιστικό κατάστημα
Τουλάχιστον 31 κρατούμενοι βρέθηκαν νεκροί σε φυλακή στο νότιο Ισημερινό, μεταξύ των οποίων 27 που είχαν κρεμαστεί, ανέφεραν οι Αρχές της χώρας.
Τέσσερις κρατούμενοι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις μεταξύ μελών αντίπαλων συμμοριών στη φυλακή El Oro στην πόλη Ματσάλα τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.
Ωστόσο, όπως επισημαίνει το BBC, λίγες ώρες αργότερα οι φρουροί ασφαλείας που είχαν ειδοποιηθεί για νέο ξέσπασμα βίας μεταξύ των συμμοριών βρήκαν τους κρατούμενους απαγχονισμένους στον τρίτο όροφο του κτιρίου.
Οι συγκρούσεις φαίνεται ότι προκλήθηκαν από τα σχέδια μεταφοράς ορισμένων κρατουμένων σε νεόκτιστη φυλακή.
Οι φυλακές της χώρας, που έχουν πολλούς περισσότερους κρατούμενους από το προβλεπόμενο, έχουν αποτελέσει θέατρο θανατηφόρων ταραχών και συγκρούσεων συμμοριών. Εκατοντάδες είναι οι νεκροί κρατούμενοι τα τελευταία χρόνια.
Μόλις πριν από δύο μήνες, τον Σεπτέμβριο, στην ίδια φυλακή είχαν σκοτωθεί 13 κρατούμενοι και ένας φρουρός σε συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων συμμοριών.
Οι συγγενείς των κρατουμένων έχουν ζητήσει τον διαχωρισμό των αντίπαλων συμμοριών, ενώ οι κάτοικοι της Ματσάλα ζητούν τη μετεγκατάσταση της φυλακής, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της πόλης τους.
Μία νέα φυλακή υψίστης ασφαλείας αναμένεται να ανοίξει στα τέλη Νοεμβρίου.
#ComunicadoOficial | El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores informa: pic.twitter.com/FpMRKyHx34— SNAI Ecuador (@SNAI_Ec) November 10, 2025
