Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Τέσσερις νεκροί και 34 τραυματίες σε συγκρούσεις μέσα σε φυλακή στον Ισημερινό
Τέσσερις νεκροί και 34 τραυματίες σε συγκρούσεις μέσα σε φυλακή στον Ισημερινό
Μονάδες των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας συνέλαβαν επτά πρόσωπα κι ανέκτησαν τον έλεγχο του κέντρου κράτησης
Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 34 τραυματίστηκαν χθες Κυριακή σε συγκρούσεις ανάμεσα σε φυλακισμένους, οι οποίοι έκαναν χρήση πυροβόλων όπλων και εκρηκτικών υλών, μέσα σε κέντρο κράτησης στη Ματσάλα, στον νοτιοδυτικό Ισημερινό, ανακοίνωσε η υπηρεσία φυλακών.
Περί τις 03:00 (τοπική ώρα) χθες Κυριακή, κάτοικοι στη Ματσάλα, στην επαρχία Ελ Όρο, άκουσαν πυρά, εκρήξεις και κραυγές για βοήθεια στο εσωτερικό του κέντρου κράτησης.
Η υπηρεσία φυλακών (SNAI) έκανε λόγο σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα για τέσσερις νεκρούς στις συγκρούσεις, χωρίς να ξεκαθαρίσει εάν επρόκειτο μόνο για κρατούμενους. Αναφέρθηκε επίσης σε 33 κρατούμενους κι έναν αστυνομικό που τραυματίστηκαν, χωρίς να διευκρινίσει πόσο σοβαρά.
Μονάδες των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας επενέβησαν «αμέσως» στη φυλακή, συνέλαβαν επτά πρόσωπα που θα προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης κι ανέκτησαν τον έλεγχο του κέντρου κράτησης, πάντα σύμφωνα με τη SNAI.
Οι φυλακές στον Ισημερινό μετατράπηκαν στην πορεία των ετών σε κέντρα επιχειρήσεων αντίπαλων συμμοριών που επιδίδονται στη διακίνηση ναρκωτικών και εμπλέκονται σε συγκρούσεις με κάπου 500 νεκρούς από το 2021.
Στα τέλη Σεπτεμβρίου, συγκρούσεις οπλισμένων κρατούμενων στην ίδια φυλακή είχαν αφήσει πίσω 14 νεκρούς, ανάμεσά τους φύλακα.
Μερικές ημέρες αργότερα, έγκλειστοι που ανήκαν σε αντίπαλες συμμορίες αναμετρήθηκαν σε φυλακή της Εσμεράλδας, στον βορειοδυτικό Ισημερινό, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 17 εξ αυτών να χάσουν τη ζωή τους.
Οι φυλακές του Ισημερινού τέθηκαν υπό τον έλεγχο του στρατού από το 2024, όταν ο πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα ανακήρυξε τη χώρα του σε «εσωτερική ένοπλη σύρραξη», εξαιτίας της δράσης περίπου είκοσι συμμοριών, συνδεδεμένων με διεθνή καρτέλ. Ωστόσο τον Αύγουστο οκτώ από αυτές, συμπεριλαμβανομένης αυτής στη Ματσάλα, παραδόθηκαν στον έλεγχο της αστυνομίας.
Περί τις 03:00 (τοπική ώρα) χθες Κυριακή, κάτοικοι στη Ματσάλα, στην επαρχία Ελ Όρο, άκουσαν πυρά, εκρήξεις και κραυγές για βοήθεια στο εσωτερικό του κέντρου κράτησης.
#Internacionales | 🚨🇪🇨 Un enfrentamiento entre internos y agentes penitenciarios ocurrido la madrugada de este domingo en la cárcel de Machala, Ecuador, dejó cuatro muertos y 43 heridos, incluidos dos policías.— Porttada (@porttada) November 9, 2025
El incidente se originó durante el proceso de reubicación de los… pic.twitter.com/O8VvSge24K
Η υπηρεσία φυλακών (SNAI) έκανε λόγο σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα για τέσσερις νεκρούς στις συγκρούσεις, χωρίς να ξεκαθαρίσει εάν επρόκειτο μόνο για κρατούμενους. Αναφέρθηκε επίσης σε 33 κρατούμενους κι έναν αστυνομικό που τραυματίστηκαν, χωρίς να διευκρινίσει πόσο σοβαρά.
Μονάδες των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας επενέβησαν «αμέσως» στη φυλακή, συνέλαβαν επτά πρόσωπα που θα προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης κι ανέκτησαν τον έλεγχο του κέντρου κράτησης, πάντα σύμφωνα με τη SNAI.
#ComunicadoOficial | El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores informa: pic.twitter.com/kYwYmequXE— SNAI Ecuador (@SNAI_Ec) November 9, 2025
Οι φυλακές στον Ισημερινό μετατράπηκαν στην πορεία των ετών σε κέντρα επιχειρήσεων αντίπαλων συμμοριών που επιδίδονται στη διακίνηση ναρκωτικών και εμπλέκονται σε συγκρούσεις με κάπου 500 νεκρούς από το 2021.
Στα τέλη Σεπτεμβρίου, συγκρούσεις οπλισμένων κρατούμενων στην ίδια φυλακή είχαν αφήσει πίσω 14 νεκρούς, ανάμεσά τους φύλακα.
Μερικές ημέρες αργότερα, έγκλειστοι που ανήκαν σε αντίπαλες συμμορίες αναμετρήθηκαν σε φυλακή της Εσμεράλδας, στον βορειοδυτικό Ισημερινό, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 17 εξ αυτών να χάσουν τη ζωή τους.
Οι φυλακές του Ισημερινού τέθηκαν υπό τον έλεγχο του στρατού από το 2024, όταν ο πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα ανακήρυξε τη χώρα του σε «εσωτερική ένοπλη σύρραξη», εξαιτίας της δράσης περίπου είκοσι συμμοριών, συνδεδεμένων με διεθνή καρτέλ. Ωστόσο τον Αύγουστο οκτώ από αυτές, συμπεριλαμβανομένης αυτής στη Ματσάλα, παραδόθηκαν στον έλεγχο της αστυνομίας.
Ο πιο βαρύς απολογισμός της βίας μέσα σε φυλακές είχε καταγραφτεί το 2021, όταν εκατό και πλέον έγκλειστοι σκοτώθηκαν μέσα στο κέντρο κράτησης της Γουαγιακίλ (νοτιοδυτικά).
Φυλακισμένοι είχαν αναμεταδώσει μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, σε κάποιες περιπτώσεις απευθείας, σκηνές ακραίας βίας. Κάποια από τα θύματα αποκεφαλίστηκαν, άλλα κάηκαν ζωντανά.
Ειδήσεις σήμερα:
Επίθεση Σαμαρά σε Μητσοτάκη, Τσίπρα, Μπακογιάννη και... Μέρκελ - Θα ανακοινώσει προσεχώς αν πάει για κόμμα - Βίντεο
Από τα πάνελ των καλτ εκπομπών, στα ράσα και τις «ευλογημένες» συνταγές στο YouTube ο παλαιοημερολογίτης με τα 2 κιλά κοκαΐνης
«Ήσουν πρεζάκιας και τώρα τρέχεις Μαραθώνιο» έλεγα στον εαυτό μου - Η ιστορία δεύτερης ευκαιρίας του Παναγιώτη Καραΐσκου
Φυλακισμένοι είχαν αναμεταδώσει μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, σε κάποιες περιπτώσεις απευθείας, σκηνές ακραίας βίας. Κάποια από τα θύματα αποκεφαλίστηκαν, άλλα κάηκαν ζωντανά.
Ειδήσεις σήμερα:
Επίθεση Σαμαρά σε Μητσοτάκη, Τσίπρα, Μπακογιάννη και... Μέρκελ - Θα ανακοινώσει προσεχώς αν πάει για κόμμα - Βίντεο
Από τα πάνελ των καλτ εκπομπών, στα ράσα και τις «ευλογημένες» συνταγές στο YouTube ο παλαιοημερολογίτης με τα 2 κιλά κοκαΐνης
«Ήσουν πρεζάκιας και τώρα τρέχεις Μαραθώνιο» έλεγα στον εαυτό μου - Η ιστορία δεύτερης ευκαιρίας του Παναγιώτη Καραΐσκου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα