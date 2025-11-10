Τέσσερις νεκροί και 34 τραυματίες σε συγκρούσεις μέσα σε φυλακή στον Ισημερινό
Τέσσερις νεκροί και 34 τραυματίες σε συγκρούσεις μέσα σε φυλακή στον Ισημερινό

Μονάδες των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας συνέλαβαν επτά πρόσωπα κι ανέκτησαν τον έλεγχο του κέντρου κράτησης

Τέσσερις νεκροί και 34 τραυματίες σε συγκρούσεις μέσα σε φυλακή στον Ισημερινό
Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 34 τραυματίστηκαν χθες Κυριακή σε συγκρούσεις ανάμεσα σε φυλακισμένους, οι οποίοι έκαναν χρήση πυροβόλων όπλων και εκρηκτικών υλών, μέσα σε κέντρο κράτησης στη Ματσάλα, στον νοτιοδυτικό Ισημερινό, ανακοίνωσε η υπηρεσία φυλακών.

Περί τις 03:00 (τοπική ώρα) χθες Κυριακή, κάτοικοι στη Ματσάλα, στην επαρχία Ελ Όρο, άκουσαν πυρά, εκρήξεις και κραυγές για βοήθεια στο εσωτερικό του κέντρου κράτησης.




Η υπηρεσία φυλακών (SNAI) έκανε λόγο σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα για τέσσερις νεκρούς στις συγκρούσεις, χωρίς να ξεκαθαρίσει εάν επρόκειτο μόνο για κρατούμενους. Αναφέρθηκε επίσης σε 33 κρατούμενους κι έναν αστυνομικό που τραυματίστηκαν, χωρίς να διευκρινίσει πόσο σοβαρά.

Μονάδες των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας επενέβησαν «αμέσως» στη φυλακή, συνέλαβαν επτά πρόσωπα που θα προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης κι ανέκτησαν τον έλεγχο του κέντρου κράτησης, πάντα σύμφωνα με τη SNAI.





Κλείσιμο
Οι φυλακές στον Ισημερινό μετατράπηκαν στην πορεία των ετών σε κέντρα επιχειρήσεων αντίπαλων συμμοριών που επιδίδονται στη διακίνηση ναρκωτικών και εμπλέκονται σε συγκρούσεις με κάπου 500 νεκρούς από το 2021.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, συγκρούσεις οπλισμένων κρατούμενων στην ίδια φυλακή είχαν αφήσει πίσω 14 νεκρούς, ανάμεσά τους φύλακα.

Μερικές ημέρες αργότερα, έγκλειστοι που ανήκαν σε αντίπαλες συμμορίες αναμετρήθηκαν σε φυλακή της Εσμεράλδας, στον βορειοδυτικό Ισημερινό, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 17 εξ αυτών να χάσουν τη ζωή τους.

Οι φυλακές του Ισημερινού τέθηκαν υπό τον έλεγχο του στρατού από το 2024, όταν ο πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα ανακήρυξε τη χώρα του σε «εσωτερική ένοπλη σύρραξη», εξαιτίας της δράσης περίπου είκοσι συμμοριών, συνδεδεμένων με διεθνή καρτέλ. Ωστόσο τον Αύγουστο οκτώ από αυτές, συμπεριλαμβανομένης αυτής στη Ματσάλα, παραδόθηκαν στον έλεγχο της αστυνομίας.

Ο πιο βαρύς απολογισμός της βίας μέσα σε φυλακές είχε καταγραφτεί το 2021, όταν εκατό και πλέον έγκλειστοι σκοτώθηκαν μέσα στο κέντρο κράτησης της Γουαγιακίλ (νοτιοδυτικά).

Φυλακισμένοι είχαν αναμεταδώσει μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, σε κάποιες περιπτώσεις απευθείας, σκηνές ακραίας βίας. Κάποια από τα θύματα αποκεφαλίστηκαν, άλλα κάηκαν ζωντανά.



