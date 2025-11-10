Τέσσερις νεκροί και 34 τραυματίες σε συγκρούσεις μέσα σε φυλακή στον Ισημερινό

Ο πιο βαρύς απολογισμός της βίας μέσα σε φυλακές είχε καταγραφτεί το 2021, όταν εκατό και πλέον έγκλειστοι σκοτώθηκαν μέσα στο κέντρο κράτησης της Γουαγιακίλ (νοτιοδυτικά).Φυλακισμένοι είχαν αναμεταδώσει μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, σε κάποιες περιπτώσεις απευθείας, σκηνές ακραίας βίας. Κάποια από τα θύματα αποκεφαλίστηκαν, άλλα κάηκαν ζωντανά.